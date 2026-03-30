Alexandru Munteanu va efectua o nouă vizită în România

Prim-ministrul Alexandru Munteanu va efectua marți, 31 martie 2026, o vizită oficială la București, România. Acesta va avea întrevederi cu președintele României, Nicușor Dan, precum și cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Discuțiile dintre oficiali vor viza consolidarea cooperării bilaterale și avansarea proiectelor comune, în special în domenii precum energia, infrastructura și integrarea europeană, cu impact direct asupra cetățenilor din ambele state.

În cadrul vizitei, șeful Executivului de la Chișinău se va mai întâlni cu reprezentanții Camerei de Comerț Americane în România, „pentru a promova oportunitățile investiționale în R. Moldova”.

De asemenea, premierul va participa la Conferința „Romania Government Roundtable” – eveniment care reunește lideri politici, instituționali și reprezentanți ai mediului de afaceri din România, Europa și Statele Unite, pentru a discuta priorități legate de securitatea, stabilitatea și dezvoltarea economică a regiunii Europei de Sud-Est.

Munteanu a mai efectuat o vizită în România, de când ocupă funcția de premier. El a fost la București în noiembrie 2025. Aceasta fusese și prima sa vizită oficială în calitate de prim-ministru.