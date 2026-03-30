Fosta adjunctă a Procuraturii Anticorupție, Adriana Bețișor, a fost admisă la examenul de admitere în stagiul profesional de avocatură

Fosta adjunctă a Procuraturii Anticorupție, Adriana Bețișor, judecată pentru amestec în justiție și cercetată anterior pentru abuz de putere și corupere pasivă, a fost admisă la examenul de admitere în stagiul profesional de avocatură în urma unei decizii luate de Uniunea Avocaților din R. Moldova (UAM). Examenul urmează să fie organizat pe 1 aprilie.

În 2021 fosta șefă adjunctă a PA Adriana Bețișor a depus la Comisia de licențiere a profesiei de avocat, de pe lângă Uniunea Avocaților din R. Moldova, o cerere prin care solicita admiterea în profesia de avocat, dar și o cerere prealabilă prin care cerea dispunerea eliberării licenței pentru exercitarea profesiei de avocat. Ambele cereri însă au fost respinse de către membrii Comisiei: „Constatând lipsa temeiului legal care să permită admiterea în profesia de avocat, fără susținerea examenului de calificare, Comisia de licențiere a profesiei de avocat dispune respingerea cererilor înaintate ca neîntemeiate”. Ulterior, Bețișor a atacat hotărârea Comisiei la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani.

În mai 2023, un magistrat al Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, a anulat o decizie a Comisiei de licențiere a profesiei de avocat din anul 2022 și a obligat UAM, prin intermediul Comisiei, să emită în privinţa fostei procurore o hotărâre de admitere în profesia de avocat. Decizia a fost contestată ulterior de UAM.

În august 2024, magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au respins cererea de strămutare a cauzei la o altă instanță egală în grad depusă de avocata fostei șefe adjuncte a Procuraturii Anticorupție (PA), Adriana Bețișor, în privința căreia prima instanță a obligat UAM să emită o hotărâre de admitere în profesia de avocat, dar UAM a contestat cu apel decizia.

Completul de judecată format din judecătorii Stela Procopciuc, Mariana Ursachi și Ion Malanciuc consideră „neîntemeiat argumentul că strămutarea este necesară pentru înlătura suspiciunile ce ar putea să apară cu privire la independența sau imparțialitatea magistraților de la Curtea de Apel Chișinău”.

Astfel, magistrații au decis să trimită cauza la Curtea de Apel Chișinău, în același complet de judecată, pentru examinarea cererii de apel.

Detalii despre Adriana Bețișor

Adriana Bețișor este fosta procuroră care a instrumentat mai multe dosare de rezonanță, precum „Frauda bancară”, dar și cea care a gestionat dosarul penal în care fostul premier Vladimir Filat a fost condamnat la 9 ani de închisoare cu executare, în urma unui denunț depus de către fostul deputat Ilan Șor.

Ea a fost numită în funcţia de procuroră în cadrul PA în iunie 2011, prin ordinul procurorului general de atunci, Valeriu Zubco, iar pe 6 august 2019, a depus cerere de eliberare din organele procuraturii din „motive personale".

Adriana Bețișor este în prezent învinuită de amestec în înfăptuirea justiției. Dosarul se află pe rolul Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, iar următoarea ședință de judecată este programată pentru 19 mai 2026. Ea este învuită că a intervenit ilegal în desfășurarea unui dosar penal aflat pe rolul Curții de Apel Chișinău în cauza lui Ruslan Doboș.

ZdG a relatat anterior că cauza penală în care fosta șefă adjunctă a PA era acuzată de corupere pasivă în proporții deosebit de mari și abuz de putere a fost încetată pe 15 februarie 2024, la etapa ședinței preliminare.

Decizia a fost luată atunci de judecătorul Alexandru Negru, de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în legătură cu existenței ordonanței definitive, emisă de procurora anticorupție Liliana Partole la 5 septembrie 2020, referitoare la refuzul defășurării urmării penale și clasarea cauzei penale, în legătură cu inexistența faptei infracțiunii stabilite de art. 324 Cod penal (CP) – corupere pasivă și neîntrunirii elementelor infracțiunii stabilite de art. 327 CP – abuzul de putere sau abuzul de serviciu.

Totuși, magistratul Alexandru Negru a dispus atunci examinarea într-o cauză penală separată a acuzației privind amestecul în înfăptuirea justiţiei şi în urmărirea penală.

„Cauza disjunsă, privind învinuirea Adrianei Beţişor Serghei de comitere a infracţiunii prevăzute de art. 303 alin. (3) CP al Republicii Moldova, se transmite specialistului responsabil de PIGD pentru repartizarea aleatorie”, se arată în sentința motivată.

