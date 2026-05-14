Alexandru Cladco este noul procuror de legătură al R. Moldova la Eurojust. Detalii despre concursul organizat de CSP și candidații audiați

Procurorul Alexandru Cladco a câștigat concursul pentru funcția de procuror de legătură al Republicii Moldova la Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție penală (Eurojust). Cladco este procuror-șef interimar al Secției combaterea corupției și spălarea banilor.

Astăzi, 14 mai, în cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) a avut loc proba de interviu în cadrul concursului pentru selectarea candidatului la funcția de procuror de legătură al Republicii Moldova la Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție penală (Eurojust). La concurs s-au înscris patru procurori: Eugenia Zubco, Iuri Lealin, Alexandru Cladco și Octavian Bodareu.

Fiecare candidat a fost intervievat de către membrii CSP. Procurorii și-au prezentat viziunea, conceptul și direcțiile strategice pentru funcția la care au candidat.

Punctajele obținute de către candidați:

Alexandru Cladco :54,5 Iuri Lealin:52,9 Eugenia Zubco:50,8 Octavian Bodareu :47,5

Candidații care au participat la concurs/ Sursa: CSP

„Funcția de procuror de legătură la Eurojust are un rol esențial în consolidarea cooperării judiciare internaționale”

Membrul CSP, Andrei Cebotari a declarat că „nivelul discuțiilor, experiența prezentată și viziunile expuse de fiecare candidat au reflectat existența unor profesioniști bine pregătiți”.

„Funcția de procuror de legătură la Eurojust are un rol esențial în consolidarea cooperării judiciare internaționale în materie penală și în facilitarea interacțiunii operative dintre autoritățile competente ale Republicii Moldova și structurile judiciare ale statelor europene. În mod particular, activitatea desfășurată în acest cadru vizează inclusiv investigarea infracțiunilor grave cu caracter transfrontalier — corupție, crimă organizată, spălare de bani, fraude și alte cauze complexe care implică mai multe jurisdicții — aspect ce conferă acestei funcții o responsabilitate profesională deosebită. Îl felicit pe procurorul Alexandru Cladco pentru rezultatul obținut în cadrul unei proceduri competitive și îi doresc mult succes în exercitarea acestui mandat important. Sunt convins că experiența profesională acumulată, precum și prestația demonstrată în cadrul concursului, vor contribui la reprezentarea eficientă a intereselor Republicii Moldova în cadrul mecanismelor europene de cooperare judiciară”, a scris Cebotari.

Detalii despre cariera candidaților

Alexandru Cladco activează în cadrul Procuraturii Generale din anul 2010, când a fost numit șef al Secției analiză și implementări CEDO.

În august 2016, a fost desemnat procuror și șef interimar al Direcției cooperare internațională și integrare europeană din cadrul Procuraturii Generale, iar în iulie 2017 a fost numit oficial în funcția de procuror-șef al direcției pentru un mandat de cinci ani.

În aprilie 2022, Consiliul Superior al Procurorilor a propus detașarea sa pentru o perioadă de doi ani la Institutul Național al Justiției.

Alexandru Cladco/ Sursa: CSP

Iuri Lealin activează în cadrul Procuraturii Republicii Moldova din anul 2012, când a fost numit procuror în Procuratura sectorului Ciocana din municipiul Chișinău, după absolvirea Institutului Național al Justiției. Tot atunci, i-a fost conferit gradul de clasificare „jurist de rangul III”.

În august 2016, acesta a fost numit procuror în cadrul Secției reprezentare în procedurile non-penale și implementare CEDO a Procuraturii Generale. Lealin a promovat evaluarea externă fără să fie audiat de Comisia Vetting, pentru că, la fel ca și alte persoane care au candidat la funcția de judecător la CSJ, promovase la 23 iunie 2023 pre-ettingul.

Pe 21 mai 2024, plenul CSM a declarat admisibile dosarele mai multor candidați, printre care cel al lui Iuri Lealin. Totuși, acesta nu s-a numărat printre învingătorii concursului.

Iuri Lealin/ Sursa: CSP

Eugenia Zubco și-a început activitatea în Procuratura Republicii Moldova în noiembrie 2015, când a fost numită procuroră în Procuratura sectorului Buiucani din municipiul Chișinău, în urma absolvirii Institutului Național al Justiției. Tot atunci, i-a fost conferit gradul de clasificare „Jurist de rangul III”.

În decembrie 2016, prin ordin al Procurorului General, Eugenia Zubco a fost numită în funcția de procuroră în cadrul Procuraturii municipiului Chișinău.

Eugenia Zubco/ Sursa: CSP

Octavian Bodareu activează în cadrul Procuraturii Republicii Moldova, având experiență în Procuratura de nivelul Curții de Apel Bălți și în Procuratura de Circumscripție Bălți.

În august 2013, activitatea sa de procuror a fost suspendată temporar pentru a urma un program de formare profesională la Universitatea Brandeis din Statele Unite, perioadă care a durat până în mai 2015. Ulterior, în aprilie 2015, a fost reîncadrat în funcția de procuror la Procuratura de nivelul Curții de Apel Bălți.

În perioada august–noiembrie 2016, Octavian Bodareu a fost detașat pentru a îndeplini o funcție în cadrul Misiunii EUBAM.

Din noiembrie 2017, acesta a fost reîncadrat în funcția de procuror în cadrul Procuraturii de Circumscripție Bălți.