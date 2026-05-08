Alertă meteo: ploi însoțite cu descărcări electrice și temperaturi în scădere, în următoarele zile

În următoarele zile, meteorologii prognozează ploi însoțite cu descărcări electrice și vijelie în rafale de până la 15–18 m/s. Avertizarea meteo va intra în vigoare în perioada 9 mai 2026, ora 19:00 – 10 mai 2026, ora 15:00.

„Caracterul vremii se va schimba brusc: vor cădea ploi, în raioanele de nord și centru – temporar puternice (prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15–35 l/m²).

Izolat ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și vijelie în rafale de până la 15–18 m/s”, anunță SHS.

Potrivit meteorologilor, pe 10 mai, temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 4–6 grade Celsius.