Alegerile parlamentare vor fi monitorizate de peste trei mii de observatori naționali și internaționali

Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că alegerile parlamentare din această duminică, 28 septembrie, vor fi monitorizate, în total, de 3423 de observatori.

Din numărul total, 2 496 de observatori naționali reprezintă 8 asociații obștești din țară. Cei mai mulți observatori au fost acreditați la solicitarea Asociației Promo-LEX și Uniunii Juriștilor din Moldova.

Totodată, CEC a acreditat 912 observatori internaționali. Aceștia reprezintă:

22 misiuni diplomatice acreditate în Republica Moldova (149 de persoane);

15 autorități electorale străine (28 de persoane);

12 asociații internaționale (269 persoane);

misiunea de observare a alegerilor din partea OSCE/ODIHR va fi reprezentată de 272 de persoane:

Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor de 8 persoane;

Adunarea Parlamentară a Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră de 3 persoane;

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei de 28 de persoane;

Parlamentul European – 14 persoane;

Adunarea Parlamentară a OSCE – 118 persoane;

Parlamentul Ucrainei – 15 persoane;

Organizația Internațională a Francofoniei – 8 persoane.

„De asemenea, mai mulți observatori naționali au fost acreditați de către consiliile electorale de circumscripție naționale”, anunță CEC.

Informații despre observatorii naționali și internaționali acreditați de către Comisie puteți vedea pe pagina web oficială a CEC https://cec.md, la rubrica „Alegeri parlamentare 28 septembrie 2025”, compartimentul „Acreditarea observatorilor”.