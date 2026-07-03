Alegerile în Găgăuzia ar putea avea loc pe 15 noiembrie, a stabilit Adunarea Populară de la Comrat

Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei (APG) ar putea avea loc pe 15 noiembrie 2026. Cu toate acestea, regulamentul electoral nu a fost încă aprobat, iar discutarea acestuia a fost amânată complet. În special, această dată va veni exact la un an după ce actuala convocare a deputaților a expirat oficial, potrivit Nokta.

Inițial, ordinea de zi pentru ședința din 3 iulie includea două puncte conexe: stabilirea datei alegerilor și aprobarea regulamentului de desfășurare a acestora.

Chiar la începutul ședinței, unul dintre deputați a propus eliminarea completă din ordinea de zi a punctului privind aprobarea regulamentului de desfășurare a alegerilor, declarând că nu a existat niciun compromis între deputați și că proiectele propuse sunt „ilegale”. Majoritatea colegilor săi l-au susținut.

Ulterior, Adunarea Populară a eliminat de pe ordinea de zi proiectele de lege privind regulamentul de desfășurare a alegerilor în Găgăuzia. Însă, punctul referitor la data alegerilor, a rămas pe ordinea de zi.

Președintele nou ales al Adunării Populare, Valentin Gaidarji, care fusese ales în unanimitate de cei 18 deputați rămași în cameră, a propus, după o pauză de 15 minute și o ședință cu ușile închise cu deputații, programarea alegerilor pentru 15 noiembrie 2026.

Valentin Gaidarji s-a opus amânării datei. Potrivit lui Gaidarji, data nu poate fi amânată sub nicio formă. El a declarat că aceasta trebuie adoptată „cu orice preț” vineri, iar pentru a discuta regulamentele și rezoluțiile, „trebuie să ne întâlnim mâine sau cel târziu luni”.

Această grabă este determinată de un termen limită: marți, 7 iulie, Curtea Constituțională urmează să examineze legalitatea dreptului Adunării Populare de a forma Consiliul Electoral Central al Găgăuziei și de a utiliza vechi norme regionale care contrazic Codul Electoral al R. Moldova.

În cele din urmă, majoritatea celor 20 de deputați prezenți în sală au votat în favoarea datei de 15 noiembrie 2026. Cu toate acestea, decizia nu a fost unanimă.