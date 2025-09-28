Alegeri parlamentare 2025: numărul de alegători din diaspora a depășit 100 de mii

La ora 13:30, numărul cetățenilor care au votat în diasporă a depășit 100 de mii. Dintre aceștia, cel mai mare procent îl reprezintă categoria de vârstă 36 – 45 de ani.

Conform Comisiei Electorale Centrale (CEC) situației până la ora 12:00, în străinătate, la acest moment sunt deschise toate secțiile de votare constituite în Europa și Asia. În următoarele ore, pe rând se vor deschide secțiile de votare din Statele Unite ale Americii și Canada.

Astăzi, 28 septembrie, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare, considerate de unii experți drept „un moment de răscruce în istoria țării”. Cetățenii aleg cei 101 de deputați în Parlament. Pentru a accede în Legislativ, pragurile electorale sunt următoarele: minimum 5 % pentru partide, 7 % pentru blocuri electorale și 2 % pentru candidați independenți.

În cadrul scrutinului, cetățenii vor putea vota în 2 274 de secții deschise pe întreg teritoriul R. Moldova și în afara țării. Secțiile de votare vor activa între orele 7:00 și 21:00.

Ziarul de Gardă a realizat profilurile celor 22 de concurenți electorali înregistrați pentru alegerile din 28 septembrie. Cine sunt, ce vector extern susțin, ce ascunde trecutul lor, cine sunt candidații din listele lor electorale? Toate aceste informații, inclusiv în format video, le găsiți pe site-ul zdg.md și pe canalul nostru de YouTube.