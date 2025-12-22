Alegeri locale noi la Taraclia și Orhei, după demisia primarilor Tatiana Cociu și Veaceslav Lupov

Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit data de 17 mai 2026 pentru organizarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar în orașul Taraclia, raionul Taraclia și în municipiul Orhei, raionul Orhei. Decizia, luată în cadrul ședinței CEC din 22 decembrie, vine drept urmare a cererilor de demisie a primarilor din cele două localități, Tatiana Cociu (Orhei) și Veaceslav Lupov (Taraclia).

Primărița municipiului Orhei, Tatiana Cociu, anunța pe 2 decembrie că își dă demisia, pentru că aceasta și colegii săi „sunt amenințați cu arestări doar pentru că lucrează pentru oameni, iar locuitorii orașului și ai țării sunt supuși presiunii și amenzilor”.

Primărița a făcut anunțul printr-un video pe rețelele de socializare unde a declarat că echipa lui Ilan Șor a reușit „în zece ani, să crească bugetul de 7 ori”.

„Voi evoca un fapt elocvent: bugetul municipiului în 2015 era de 15 milioane de lei, iar până în 2019 a crescut la aproape 45 de milioane. Adică, în trei ani, sub conducerea lui Ilan Șor, bugetul s-a triplat. Echipa noastră a reușit să mențină acest ritm. În 2024, veniturile proprii ale municipiului au constituit aproximativ 93 de milioane de lei. În 2025, veniturile proprii ajung la peste 98 de milioane de lei. Iar bugetul total este de aproximativ 200 de milioane de lei. În zece ani, am reușit să creștem bugetul de 7 ori! Datorită acestui fapt, astăzi vedem un oraș complet diferit — rezultatul proiectelor pe care am reușit să le implementăm.”

După demisia primăriței municipiului Orhei, și primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, și-a anunțat plecarea din funcție. Lupov a invocat motive asemănătoare cu Tatiana Cociu – „tot ce au făcut Sandu și PAS în țară este să distrugă blocul nostru „Victorie”, să exercite presiuni asupra susținătorilor și să intenteze dosare liderilor noștri”.

Mesajul video a lui Lupov a fost publicat de TV6, una dintre televiziunile apropiate ex-partidului Șor care au rămas fără licență și a cărei pagină web inițială a fost blocată. Edilul era la al doilea mandat, fiind ales în 2023, după declararea neconstituționalității formațiunii conduse de Șor, în calitate de candidat independent.

„Demisionez. Este o decizie dificilă, dar, în condițiile actuale, singura decizie onestă posibilă. Autoritățile nu doresc ca Taraclia să se dezvolte, nu au nevoie de un oraș prosper și fac totul pentru ca echipa noastră să nu poată lucra eficient. În ultimii ani, anume noi, echipa lui Ilan Șor, am început să înfrumusețăm Taraclia. Datorită proiectelor și sprijinului lui Ilan Mironovici, în oraș a apărut iluminat modern, au fost renovate curțile, instalate terenuri de joacă, reconstruită complet grădinița, amenajate parcări și reparate drumuri, iar pensionarii primeau suplimente”, a declarat primarul.

ZdG a scris, în februarie 2025, că Lupov este unul dintre cei patru politicieni pro-ruși din R. Moldova care au primit interdicții de acces în România pentru 5 ani.

Anterior, pentru aceeași dată, 17 mai 2026, CEC a stabilit organizarea alegerilor locale noi în următoarele localități: satul Costești și comuna Ruseștii Noi, raionul Ialoveni, satul Mașcăuți, raionul Criuleni și în comuna Sărătenii Vechi, raionul Telenești.