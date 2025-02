Patru politicieni pro-ruși din R. Moldova, LIPSIȚI de dreptul de a intra în România: reprezintă „pericol pentru securitatea națională”

Polițiștii de frontieră români au refuzat în 2024 intrarea în România a patru politicieni pro-ruși din R. Moldova care, anterior, primiseră interdicții de acces în țara vecină pe câte 5 ani. E vorba despre Maxim Moroșan, Alexandru Beschieru, Veaceslav Lupov și Igor Tuleanțev. Cei patru au fost întorși de la graniță și, ulterior, au cerut instanțelor din Iași și București anularea acestor măsuri, scrie G4Media.

În timpul proceselor intentate de trei dintre aceștia, Poliția de Frontieră a transmis că interdicțiile au fost dictate de Serviciul Român de Informații (SRI) și Ministerul Afacerilor Interne sub motivația de „pericol pentru apărarea și securitatea națională”, respectiv pentru că „finanțează, pregătesc, sprijină în orice mod sau comit acte de terorism”. Multe dintre informațiile din aceste cazuri sunt clasificate.

O sursă a declarat pentru G4Media.ro că trei dintre reclamanți au primit interdicție după ce, în martie 2024, ar fi luat parte la organizarea/ar fi intenționat să vină din R. Moldova la București pentru a participa la un protest. Șeful poliției din R. Moldova a declarat atunci că la acest protest urmau să ia parte circa 200 de basarabeni, finanțați de fugarul pro-rus Ilan Șor și aflați în legătură cu partidul AUR. Reprezentanții acestei formațiuni politice au negat această afirmație.

În prezent, pe rolul instanțelor din Iași și București se află patru procese în care cetățeni din R. Moldova au chemat la bară Inspectoratul General al Poliției de Frontieră și Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, solicitând anularea unor documente prin care, în 2024, le-a fost comunicat faptul că li s-a interzis accesul în România prin unul dintre punctele de frontieră din est.

Din fiecare dintre aceste procese reiese că Poliția de Frontieră este, în fapt, executantul unor măsuri de interdicție luate, anterior, de alte instituții ale Statului Român: Serviciul Român de Informații și Ministerul Afacerilor Interne.

Din informațiile G4Media.ro, care a consultat documente din dosarele de la instanțe, în toate cele patru cazuri, cetățenilor moldoveni li s-a interzis să intre în România pentru 5 ani, în unul dintre cazuri măsura intrând în vigoare în 2022, iar în celelalte – în 2024. Motivul invocat în primul caz este „pericol pentru apărarea și securitatea națională”, iar în alte două din celelalte trei – „finanțează, pregătesc, sprijină în orice mod sau comit acte de terorism”.

G4Media.ro notează că cei patru și-au asumat deschis o atitudine pro-rusă în peisajul politic din R. Moldova, aproape toți fiind legați de omul de afaceri Ilan Șor. Fugar, condamnat definitiv la 15 ani de închisoare, Șor este stabilit la Moscova, de unde încearcă să influențeze situația politică din țară, inclusiv cu ajutorul unor mari sume de bani.

Maxim Moroșan contestă la Curtea de Apel București decizia de interdicție de a intra în România între 2022 și 2027. Conform unor acte depuse la dosar, Moroșan a intenționat să intre în România pe 9 aprilie 2024, prin punctul de trecere a frontierei de la Sculeni, „dorind să ajungă în municipiul Iași, iar apoi în municipiul Reșița, respectiv municipiul Timișoara, în vederea participării la o serie de întâlniri cu caracter politic”.

După verificarea numelui său în bazele de date, lui Moroșan i s-a comunicat faptul că are interdicție de a intra în România. Imediat, într-o postare de pe rețelele de socializare, Moroșan și-a exprimat nemulțumirea față de această situație, afirmând că „Paradoxal este faptul că interdicția mi-a fost impusă sub pretextul unei presupuse «amenințări potențiale la adresa securității naționale a României», în ciuda faptului că era prima dată când intenționam să vizitez această țară. Înainte de aceasta, nu am vizitat deloc țările europene”.

Alexandru Beschieru și Veaceslav Lupov au contestat în aceeași zi din octombrie 2024, la Tribunalul Iași, interdicțiile aflate pe numele lor. Ambele dosare nu au stabilit, până acum, un prim termen de judecată.

În dosarul său, Beschieru a relatat faptul că a dorit să intre în România pe 6 iulie 2024, prin punctul de trecere a frontierei Oancea, ca să meargă mai departe cu familia, în vacanță în Grecia.

La rândul său, în acțiunea depusă la Iași, Lupov a susținut că a vrut să facă același lucru pe 4 iulie 2024, prin același loc, pentru a se deplasa la un festival în Bulgaria. Ambilor li s-a comunicat că pe numele lor există interdicție de intrare în țara noastră, pe 5 ani, și au fost obligați să se întoarcă din drum.

Alexandru Beschieru este președintele partidului Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei, una dintre formațiunile politice ale lui Ilan Șor. Veaceslav Lupov deține funcția de primar al orașului Taraclia, fiind acum la al doilea mandat. Lupov a candidat în 2023 drept independent, după declararea partidului Șor, din partea căruia a candidat anterior, neconstituțional.

În 2022, SIS l-a inclus pe Lupov pe o listă de persoane care nu mai puteau realiza liber diferite tipuri de tranzacții – de la cele bancare, vânzare de acțiuni în firme, cesiuni de drepturi și până la înstrăinarea bunurilor imobile sau mobile. Motivul: ar fi avut conexiuni directe sau indirecte cu fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc, cu deputatul fugar Ilan Șor și cu cetățeanul rus Igor Ceaika asupra cărora SUA au aplicat sancțiuni.

Igor Tuleanțev a contestat la Curtea de Apel București actul prin care, pe 9 septembrie 2024, i-a fost refuzat accesul în România prin punctul de trecere Albița. Primul termen al procesului său este programat pe 26 februarie 2025.

În 2015, Tuleanțev, pe atunci liderul Ligii Tineretului Rus din Republica Moldova a venit la București și a vizitat Palatul Parlamentului, postând o fotografie din interior și următorul text în limba rusă: ”România. Clădirea Parlamentului. Bucureștiul este al nostru. Iată adevărata mână a Moldovei. Îi vom învăța să-și iubească Patria”, potrivit Adevărul.

În 2012, la inițiativa lui Tuleanțev, pe fațada mai multor clădiri din Chișinău au fost amplasate bannere în susținerea lui Vladimir Putin, pe atunci candidat la funcția de președinte al Federației Ruse.

O sursă apropiată situației lui Beșchieru, Lupov și Tuleanțev a declarat pentru G4Media.ro că interdicțiile aplicate de statul român acestora au avut loc după ce, în martie 2024, autoritățile din Republica Moldova le-au informat pe cele românești de faptul că circa 200 de basarabeni urmau să protesteze la București, în ziua când Maia Sandu participa la un congres al Partidului Popular European care era organizat în acea perioadă.

ZdG a scris anterior că 116 persoane care urmau să protesteze la București, în cadrul unor manifestații organizate și plătite de oligarhul fugar Ilan Șor, în ziua în care șefa statului Maia Sandu participa la Congresul Partidului Popular European (PPE), au fost sancționate de autoritățile române. Acestea au primit interdicție de intrare în România.