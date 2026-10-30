Alegeri intermediare în SUA: Ce se votează, unde sunt curse strânse?

În Statele Unite ale Americii au loc marți, 3 noiembrie 2026, alegeri. De această dată, americanii nu decid cine ajunge la Casa Albă, ci în Capitoliul de la Washington: urmează alegerile la jumătate de mandat, numite intermediare, explică DW.

Aceste alegeri au loc o dată la patru ani, întotdeauna exact la jumătatea intervalului dintre două alegeri prezidențiale.

„Cetățenii cu drept de vot din SUA decid cine îi reprezintă în Camera Reprezentanților și în Senat, cele două camere ale Congresului. În unele state federale se decide, de asemenea, cine va ocupa funcția de guvernator.”, conform DW.

Pe lângă aceste opțiuni, care apar explicit pe buletinul de vot, alegătorii mai evaluează însă și altceva.

Alegerile la jumătate de mandat sunt „adesea un referendum asupra președintelui și a partidului aflat la putere”, explica J. Miles Coleman, analist electoral la Centrul pentru Politică al Universității din Virginia, înaintea precedentului scrutin de acest fel, din 2022.

„Când populația este mulțumită, partidul celui de la Casa Albă obține rezultate mai bune; când predomină nemulțumirea, rezultatele sunt mai slabe. În prezent, cota de aprobare a președintelui Donald Trump se află la un minim istoric”, arată analiza.

Ce aleg americanii la scrutinul de marți, 3 octombrie?

Toate locurile din Camera Reprezentanților a SUA sunt puse în joc. Alegătorii din întreaga țară decid cine va ocupa cele 435 de locuri din camera inferioară a Congresului. Fiecare deputat reprezintă o circumscripție electorală. Acestea sunt delimitate în funcție de densitatea populației. Astfel, state relativ mari ca suprafață, precum Wyoming, dar cu puțini locuitori, au un singur loc în Camera Reprezentanților. New Jersey, un stat mult mai mic ca suprafață, dar cu o populație mai numeroasă, are 12 locuri. Deputații sunt aleși pentru un mandat de doi ani.

În schimb, mandatul unui senator american durează șase ani. Senatul, cealaltă cameră a Congresului, are 100 de locuri, câte două pentru fiecare dintre cele 50 de state, indiferent de mărimea lor. La fiecare doi ani, aproximativ o treime dintre mandate sunt puse în joc. La alegerile intermediare din acest an, americanii decid cine va ocupa 35 de foolii senatoriale. Prin urmare, spre deosebire de alegerile pentru Camera Reprezentanților, scrutinul pentru Senat nu are loc în toate statele.

În plus, locuitorii din 36 de state își aleg guvernatorul. Mandatul acestuia este, de regulă, de patru ani. În SUA, multe decizii sunt luate la nivelul statelor federale, de la dreptul la avort și chestiunile legate de educație până la organizarea tuturor alegerilor. Prin urmare, faptul că democrații sau republicanii dețin puterea într-un stat influențează considerabil viața populației.

Cine deține majoritatea în Congresul SUA?

În prezent, republicanii, partidul președintelui Trump, dețin majoritatea în ambele camere ale Congresului. Avantajul lor este însă mic.

În Camera Reprezentanților sunt în prezent 218 republicani, 214 democrați și un deputat independent care votează, de regulă, alături de republicani. Două locuri sunt vacante. Experții consideră că, cel mai probabil, democrații vor prelua majoritatea în această cameră, după aceste alegeri. „Ar fi o surpriză dacă democrații nu ar câștiga cel puțin Camera Reprezentanților”, a apreciat Coleman la sfârșitul lunii octombrie pentru postul american de televiziune CBS.

În Senat sunt în prezent 53 de republicani și 45 de democrați, precum și doi senatori independenți care votează, de regulă, alături de democrați. Dacă la un vot în Senat se ajunge la egalitate, 50 la 50, vicepreședintele are votul decisiv. În prezent, cel care înclină astfel balanța este vicepreședintele lui Trump, republicanul JD Vance.

De ce sunt importante alegerile intermediare?

Deși participarea la vot este mai scăzută decât la alegerile prezidențiale, rezultatul scrutinului de la jumătatea mandatului influențează decisiv politica americană din următorii ani. Președintele SUA are multă putere și poate lua o serie de decizii prin decrete, celebrele „executive orders”, dar numeroase măsuri trebuie aprobate de Congres pentru a putea fi puse în aplicare.

Prin urmare, lui Trump îi este mult mai ușor să conducă SUA în direcția pe care și-o dorește dacă republicanii dețin majoritatea în ambele camere ale Congresului. Dacă democrații ar câștiga majoritatea într-una sau chiar în ambele camere, lui Trump i-ar fi mai greu să impună schimbări în politica internă și externă.

Unde se dau bătălii electorale decisive?

În Camera Reprezentanților, democrații ar trebui să câștige în total doar patru locuri în plus pentru a ajunge la 218 deputați și a prelua majoritatea. Dintre cele 435 de competiții electorale, doar în câteva rezultatul este considerat încă pe deplin deschis. Printre acestea se numără circumscripții din Iowa, Virginia și Montana.

La alegerile pentru Senat, una dintre cursele care se anunță strânse este cea din Texas. În sondajele cele mai recente, democratul James Talarico se află la egalitate cu rivalul său republican, Ken Paxton. Pentru a obține majoritatea în Senat, democrații ar trebui să câștige patru locuri în plus. Posibilitatea ca Texasul să le aducă unul dintre acestea ar fi un eveniment remarcabil. Din 1994, niciun democrat nu a mai câștigat în Texas o competiție electorală în care mandatul este supus votului întregului stat. Talarico este susținut acum chiar și de unii membri ai familiei Bush, dinastia republicană din care provin președinții tată și fiu George H. W. Bush și George W. Bush.

La alegerile pentru funcțiile de guvernator, o femeie de culoare ar putea fi aleasă pentru prima dată în istoria SUA la conducerea unui stat. În Minnesota, democrata Amy Klobuchar și republicana de culoare Lisa DeMuth se confruntă pentru a ajunge în reședința guvernatorului. În Georgia, democrata de culoare Keisha Lance Bottoms candidează pentru funcția de guvernator; adversarul ei este republicanul Rick Jackson.

O victorie a lui DeMuth în Minnesota este puțin probabilă. Statul este considerat un fief democrat, iar Klobuchar, senatoare de mulți ani, este mai cunoscută. În Georgia însă, potrivit ultimelor sondaje, cursa este umăr la umăr. Bottoms are șanse reale să câștige.