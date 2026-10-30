Pe 1 noiembrie, în cinci localități din țară vor avea loc alegeri locale noi, iar într-o localitate un referendum local

Duminică, 1 noiembrie 2026, cetățenii cu drept de vot din cinci localități sunt așteptați la urne pentru a-și alege primarii, iar cei dintr-o altă localitate vor alege o nouă componență a consiliului local, informează vineri, 30 octombrie, Comisia Electorală Centrală (CEC). Totodată, într-o localitate se va desfășura un referendum local privind exploatarea resurselor minerale utile din perimetrul intravilanului.

Alegerile locale noi pentru funcția de primar se vor desfășura în următoarele localități:

satele Cairaclia și Novosiolovca, raionul Taraclia;

orașul Costești, raionul Rîșcani;

satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia;

satul Chirsova, UTA Găgăuzia.

În satul Tomai, UTA Găgăuzia, alegătorii vor alege o nouă componență a consiliului local.

În satul Delacău, raionul Anenii Noi, se va desfășura un referendum local pentru consultarea cetățenilor privind exploatarea resurselor minerale utile din perimetrul intravilanului localității.

La urnele de vot sunt așteptați peste 18 mii de alegători, iar cele 12 secții de votare vor fi deschise în intervalul de timp 07:00 și 21:00.

Pentru aceste alegeri, CEC a tipărit 18 251 buletine de vot: 5 679 în limba română, 12 010 în limba rusă, 362 în limba bulgară și 200 în limba găgăuză.

Alegerile vor fi monitorizate de 23 de observatori naționali acreditați de către CEC.