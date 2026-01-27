Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău anunță patru zboruri noi, disponibile din primăvară

Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău anunță despre extinderea rețelei de destinații disponibile. O companie aeriană lansează patru noi rute directe din Chișinău către Germania, Italia, Grecia și Franța.

Noile conexiuni vor fi operate etapizat, începând cu lunile mai și iunie 2026, consolidând conectivitatea R. Moldova cu unele dintre cele mai importante centre economice și turistice din Europa, anunță Aeroportul Chișinău.

Cele patru noi destinații sunt:

Cologne, Germania;

Rimini, Italia;

Rodos, Grecia;

EuroAirport Basel–Mulhouse–Freiburg, Franța.

Rutele către Cologne și Basel–Mulhouse–Freiburg vor debuta în luna mai, iar cele către Rodos și Rimini – în luna iunie.

„Dezvoltarea rețelei de rute operate de companiile aeriene pe Aeroportul nostru reflectă dinamica pozitivă a cererii de trafic aerian și rolul aeroportului în asigurarea conectivității regionale și europene. Noile rute anunțate contribuie la creșterea accesibilității directe către piețe-cheie, la diversificarea ofertei de transport aerian și se aliniază obiectivelor strategice ale aeroportului privind eficiența operațională, dezvoltarea infrastructurii și îmbunătățirea experienței pasagerilor”, a declarat administratorul Aeroportului, Sergiu Spoială.

Zborurile vor fi operate de compania aeriană Wizz Air.