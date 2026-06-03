Războiul din Golf se intensifică: Iranul a atacat Bahrain, Kuweit și alte ținte din regiune

Ostilitățile din Golf s-au reaprins miercuri, 3 iunie. Armata SUA a informat că Iran a lansat atacuri asupra Bahrainului, Kuweitului și altor ținte regionale, însă acestea au fost fie dejucate, fie au eșuat. Între timp, diplomația dintre Washington și Teheran a înregistrat puține progrese, scrie Reuters.

Două rachete iraniene lansate asupra Kuweitului nu și-au atins ținta sau s-au dezintegrat în timpul zborului, mai multe rachete balistice îndreptate către obiective regionale au eșuat, iar trei rachete care se îndreptau spre Bahrain au fost interceptate, a anunțat Comandamentul Central al SUA.

Comandamentul a precizat că armata SUA a doborât și drone iraniene care vizau nave civile aflate în apele regiunii și forțe americane din Kuweit și a efectuat lovituri asupra insulei Qeshm, situată în apropierea Strâmtorii Hormuz, după tentativele de atac atribuite Iranului.

Potrivit presei de stat iraniene, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a atacat cu rachete și drone sediul Flotei a Cincea a SUA din Bahrain, precum și o bază aeriană și elicoptere aflate într-o țară nespecificată din regiune. Aceste atacuri au fost prezentate de IRGC drept un răspuns la „un atac american asupra unui turn de comunicații situat la sud de insula Qeshm”.

Comandamentul Central al SUA a declarat că toate atacurile au eșuat și că forțele americane rămân pregătite să respingă „agresiunea iraniană nejustificată”.

Noua escaladare a dus la creșterea prețului petrolului cu peste 1% în tranzacțiile de miercuri dimineață.

Războiul a izbucnit pe 28 februarie, cu lovituri inițiale ale SUA și Israelului împotriva Iranului, și a provocat moartea a mii de oameni, în special în Iran și Liban, generând totodată dificultăți economice la nivel mondial prin creșterea prețurilor la energie. De asemenea, acesta a declanșat cea mai recentă rundă de conflicte dintre Israel și gruparea militantă libaneză Hezbollah, Israelul desfășurând cea mai profundă incursiune în Liban din ultimii 25 de ani.

Iranul și SUA au declarat săptămâna trecută că au ajuns la un acord preliminar provizoriu pentru încetarea războiului. Cu toate acestea, cele două părți nu au semnat încă înțelegerea. Astfel, conflictul se află într-un impas, în pofida unui armistițiu fragil, iar Strâmtoarea Hormuz rămâne în mare parte închisă traficului maritim.

Presa iraniană a relatat că Teheranul nu a comunicat cu Washingtonul de câteva zile, însă președintele american Donald Trump a afirmat că negocierile nu s-au oprit. „Conversațiile dintre noi au continuat fără întrerupere, inclusiv acum patru zile, acum trei zile, acum două zile, ieri și astăzi”, a scris el într-o postare pe rețelele sociale.