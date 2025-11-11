Aeroportul „Eugen Doga” a introdus sistemul PAX Track, care va direcționa automat pasagerii către ghișeele libere sau mai puțin aglomerate

Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău anunță că a lansat un sistem numit PAX Track. Sistemul urmărește pasagerii în toate etapele călătoriei, de la check-in și controlul de securitate până la îmbarcare, astfel încât fiecare persoană să se deplaseze mai ușor prin terminal, scrie sursa citată.

„Implementarea PAX Track reprezintă un pas important în modernizarea aeroportului nostru. Ne dorim ca fiecare pasager să aibă o experiență rapidă, sigură și confortabilă, iar acest sistem ne ajută să atingem acest obiectiv”, a declarat administratorul aeroportului, Sergiu Spoială.

Conform administrației aeroportului, sistemul PAX Track monitorizează în timp real câți pasageri se află la ghișee și indică personalului aeroportului momentul optim pentru a deschide mai multe ghișee, astfel încât să fie evitate cozile. În același timp, pasagerii pot fi direcționați automat către ghișeele libere sau mai puțin aglomerate, reducând timpul petrecut la check-in și eliminând aglomerația.

Totodată, sursa citată scrie că sistemul poate anticipa momentul în care pasagerii se apropie de poarta de îmbarcare și poate sincroniza apelul la îmbarcare astfel încât să fie evitată aglomerația.