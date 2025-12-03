Aeroportul din Vilnius s-a închis din nou din cauza unor baloane suspecte în spațiul său aerian

Aeroportul din Vilnius, Lituania, a anunțat miercuri, 3 decembrie, că și-a suspendat din nou operațiunile din cauza unor baloane suspecte în spațiul său aerian, cel mai recent dintr-o serie de astfel de incidente din ultimele luni, informează agenția britanică de știri Reuters.

Aeroportul, situat la aproximativ 30 de kilometri de Belarus, a fost închis de peste 10 ori de la începutul lunii octombrie din cauza unor incidente similare.

Ultima dată, aeroportul din Vilnius și-a suspendat activitatea din cauza unor baloane suspecte aflate în spațiul său aerian pe 30 noiembrie.

Autoritățile din țara baltică au declarat anterior că baloane meteorologice lansate de contrabandiști transportă țigări de contrabandă și l-au acuzat pe președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, că permite această practică, numind-o o formă de „atac hibrid”.

Lituania a închis în octombrie ambele puncte de trecere de la frontiera cu Belarus ca răspuns la baloane.

Lukașenko a numit închiderea frontierei o „înșelătorie”, acuzând Occidentul că poartă un război hibrid împotriva Belarusului și Rusiei, introducând o nouă eră a divizării prin sârmă ghimpată.