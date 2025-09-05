Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei cere alegeri parlamentare corecte în R. Moldova

„Alegerile parlamentare care urmează vor fi decisive pentru viitorul Republicii Moldova și pentru Europa în ansamblu. Într-o societate polarizată și un climat geopolitic tensionat, procesul trebuie să rămână incluziv și echitabil pentru toți cetățenii, acasă și în străinătate”, a declarat Chris Said, șeful delegației Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), încheind o vizită de două zile la Chișinău, în perioada 3-4 septembrie 2025, potrivit unui comunicat al APCE.

Delegația Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, formată din patru membri, s-a întâlnit cu președinta R. Moldova, președintele Parlamentului, concurenți electorali, membri ai Comisiei Electorale Centrale (CEC) și șefi ai unor instituții cheie, inclusiv Agenția de Integritate de Stat și Consiliul Audiovizualului. De asemenea, au purtat discuții cu jurnaliști, organizații ale societății civile, parteneri internaționali și membri ai delegației moldovenești la APCE.

„Delegația a recunoscut hotărârea autorităților din R. Moldova de a organiza alegeri credibile, în ciuda presiunilor imense și a amenințărilor de interferență străină, atât analogică, cât și digitală, semnalate delegației. A salutat existența unui peisaj politic competitiv, măsurile legislative împotriva corupției electorale, o reglementare mai strictă a finanțării partidelor, lucrările pregătitoare ale CEC și rolul activ al societății civile în promovarea transparenței și responsabilității”, potrivit comunicatului APCE.

În același timp, delegația APCE a ținut să remarce îngrijorări care ar putea submina încrederea publică dacă rămân nesoluționate. Acestea includ utilizarea abuzivă a resurselor administrative, lipsa unor condiții de concurență echitabile pentru toți candidații, deficiențele în ceea ce privește transparența finanțării campaniilor electorale și reducerea bruscă a numărului de secții de votare pentru alegătorii care locuiesc pe malul stâng al râului Nistru, ceea ce riscă să priveze de dreptul de vot mulți cetățeni.

„În fața unei societăți divizate și pe fondul încercărilor intense ale Rusiei de a influența procesul electoral, autoritățile au o responsabilitate specială de a garanta pluralismul, securitatea și un spațiu democratic egal pentru toți cetățenii. Asigurarea unui mediu deschis și imparțial pentru observatorii interni și internaționali va fi, de asemenea, esențială”, a subliniat delegația.

A subliniat, de asemenea, importanța faptului ca votul din străinătate să fie cu adevărat accesibil. Deși numărul secțiilor de votare din străinătate a crescut semnificativ, în unele țări rămân limitări serioase din cauza restricțiilor de securitate sau a altor restricții. Delegația a menționat că votul în afara țării este o problemă sensibilă, așa că a încurajat autoritățile să exploreze soluții practice, cum ar fi deschiderea secțiilor de votare pe parcursul a două zile și, pentru alegerile viitoare, extinderea votului prin corespondență în toate țările în care locuiesc comunități semnificative de moldoveni.

Adunarea se va întoarce cu o delegație mai numeroasă pentru a observa alegerile în strânsă cooperare cu partenerii săi internaționali.