Adunarea Generală a ONU sprijină rezoluția de condamnare a Rusiei pentru războiul din Ucraina. SUA și Rusia au votat împotrivă

Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a sprijinit o rezoluție elaborată de Ucraina și Uniunea Europeană care condamnă Rusia la cea de-a treia aniversare a invaziei sale la scară largă, respingând o rezoluție rivală a SUA care reflectă ruptura lui Donald Trump de Europa, scrie The Guardian.

Statele Unite, Rusia, Belarus și Coreea de Nord au votat toate împotriva rezoluției UE-Ucraina, subliniind o schimbare semnificativă în politica SUA de la alegerea președintelui american, care l-a absolvit în mare măsură pe președintele rus de responsabilitatea pentru invazie.

În cadrul votului, 93 de țări au susținut rezoluția europeană comună care a numit Rusia stat agresor și i-a cerut să își retragă trupele din Ucraina, în timp ce 18 țări, inclusiv SUA și Rusia, au votat împotrivă.

Votul a avut loc în timp ce Trump s-a întâlnit luni, 24 februarie, cu Emmanuel Macron la Casa Albă și cei doi au discutat cu liderii G7 despre negocierile de pace pentru a pune capăt războiului și despre decalajul tot mai mare dintre Washington și capitalele europene cu privire la viitorul alianței NATO.

Adoption of today's UNGA resolution on an early & just peace in Ukraine confirms the importance of upholding the UN Charter & respecting all countries' territorial integrity & sovereignty.



Peace in Ukraine. In line with the Charter.



✅ 93 votes in favor

❌ 18 votes against pic.twitter.com/JYp7d5K0Sv