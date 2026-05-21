Adoptat în prima lectură: suspendarea automată a înmatriculării pentru mașinile cu inspecția tehnică expirată sau cu defecțiuni periculoase

Înmatricularea vehiculelor cu defecțiuni majore sau periculoase, precum și a celor cu inspecția tehnică periodică expirată ar putea fi suspendată automat. Un proiect de lege ce vizează acest lucru a fost votat astăzi, 21 mai, în prima lectură de 54 de deputați, a anunțat Legislativul.

Inițiativa legislativă, elaborată de Agenția Servicii Publice și Ministerul Afacerilor Interne, introduce în legislația națională mecanismul de suspendare a înmatriculării vehiculelor care nu mai întrunesc condițiile tehnice necesare circulației pe drumurile publice.

„Suspendarea înmatriculării va fi aplicată automat, prin înscrierea unei mențiuni în Registrul de stat al vehiculelor, în trei cazuri: la expirarea valabilității inspecției tehnice periodice; la constatarea unor deficiențe tehnice majore sau periculoase în cadrul inspecției tehnice periodice; la constatarea unor deficiențe tehnice majore sau periculoase în trafic. Vehiculele cu defecțiuni periculoase nu vor putea fi utilizate în trafic imediat după constatarea acestora. În celelalte cazuri, suspendarea va interveni după 30 de zile calendaristice de la constatarea defecțiunilor sau de la expirarea inspecției tehnice periodice. În această perioadă, vehiculele vor putea fi conduse doar către ateliere de autoservice pentru remedierea defectelor ori pentru efectuarea unei noi inspecții tehnice”, se arată în comunicatul de presă emis de Parlament.

Conform proiectului, suspendarea înmatriculării va fi anulată automat după eliberarea certificatului de inspecție tehnică ce confirmă că vehiculul poate fi readmis în trafic. Persoanele care vor utiliza vehicule a căror înmatriculare a fost suspendată riscă amenzi și chiar ridicarea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare.

Potrivit autorilor, proiectul va contribui la creșterea siguranței rutiere și la prevenirea accidentelor provocate de starea tehnică necorespunzătoare a vehiculelor. Proiectul de lege va fi examinat de Parlament și în lectura a doua.