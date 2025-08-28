Administratoarea fostei fundații „Renato Usatîi”, și sora unui candidat „Alternativa”. Lista candidaților la funcția de deputat din partea „Partidului Nostru”
Comisia Electorală Centrală a publicat lista candidaților la funcția de deputat la alegerile parlamentare din 28 septembrie ale „Partidului Nostru”, condus de Renato Usatîi.
Pe 26 augsut, CEC a înregistrat lista de 103 candidați la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” pentru participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. În context, a fost înregistrat simbolul electoral, a fost confirmat reprezentantul în Comisia Electorală Centrală și persoana responsabilă de finanțe (trezorier).
|L I S T A*candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025din partea Partidului Politic ,,Partidul Nostru”
|Nr.d/o
|Numele
|Prenumele
|Sexul
**
|Anul nașterii***
|Domiciliul/Reședința
****
|Apartenențapolitică
|Profesia
|Funcţia
|Locul de muncă
|Usatîi
|Renato
|M
|1978
|mun. Bălți
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Pedagog
|Președintele Partidului
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Grițco
|Elena
|F
|1982
|mun. Bălți
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Jurist
|Administrator
|Fundația „MOLDOVA NOASTRĂ”
|Cereteu
|Nina
|F
|1987
|or. Drochia
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Jurist
|Primar
|Primăriaorașului Drochia
|Berlinschii
|Alexandr
|M
|1988
|Cantemir,Antonești
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Jurist
|Jurist
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Ivanov
|Serghei
|M
|1987
|Fălești,Răuțel
|Neafiliat politic
|Inginer
|Administrator
|SRL „ProFARM INVEST”
|Onuțu
|Stela
|F
|1980
|or. Glodeni
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Jurist
|Primar
|Primăriaor. Glodeni
|Cuiumju
|Constantin
|M
|1972
|mun. Chișinău
|Neafiliat politic
|Inginer, jurist
|Manager în economie
|NBM-GRUP SRL
|Severin
|Alexandr
|M
|1989
|or. Fălești
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Pedagog
|Primar
|Primăriaor. Fălești
|Băleanu
|Natalia
|F
|1977
|mun. Chișinău
|Neafiliată politic
|Auditor, contabil-economist
|Administrator
|BPO Consulting SRL
|Margarint
|Nicolae
|M
|1985
|mun. Chișinău
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Politolog, jurist
|Redactor-șef
|Publicația Periodică Ziarul Partidului Nostru – PUTEREA E ÎN ADEVĂR
|Pohila
|Igor
|M
|1968
|mun. Chișinău
|Neafiliat politic
|Avocat
|Șef al Biroului Asociat de Avocați
|Biroul Asociat de Avocați „Igor Pohila și Partenerii”
|Petrachi
|Oleg
|M
|1967
|mun. Chișinău
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Economist
|Administrator
|SRL „AGRO-COMPLEX”
|Vîrtosu
|Olesea
|F
|1984
|mun. Chișinău
|Neafiliată politic
|Economist
|Vicedirector
|SRL Haruz D&R Foods
|Bogatico
|Victor
|M
|1977
|or. Rîșcani
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Jurist
|Primar
|Primăria orașului Rîșcani
|Țipovici
|Rodica
|F
|1982
|mun. Chișinău
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Jurist
|–
|Temporar neangajată
|Ciubaciuc
|Roman
|M
|1976
|or. Cantemir
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Finanțist
|Primar
|Primăriaor. Cantemir
|Breazu
|Igor
|M
|1984
|mun. Chișinău
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Jurist
|Administrator
|A.P.C.
|Stanciu
|Viorica
|F
|1976
|mun. Chișinău
|Neafiliată politic
|Pedagog
|Învățător
|Instituția Publică Liceul Teoretic,,Ion Creangă”
|Ojovan
|Livia
|F
|1983
|Ocnița,Dîngeni
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Filolog
|Șef arhivă
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Carp
|Maria
|F
|1997
|or. Fălești
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Traducător
|Funcționar de birou
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Cujba
|Igor
|M
|1972
|Dondușeni,Crișcăuți
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Inginer electric
|Administrator
|G.Ț.,,CUJBA IGOR”
|Cosarciuc
|Alexandru
|M
|1993
|Ocnița,Clocușna
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Economist
|Manager
|Pro Global SRL
|Negru
|Ionela
|F
|1994
|Șoldănești,Răspopeni
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Inginer
|–
|Temporar neangajată
|Revenco
|Valentin
|M
|1982
|mun. Bălți
|Neafiliat politic
|Jurist
|Specialist evaluare daune
|Compania de Asigurări Asterra Grup S.A.
|Jimiga
|Sergiu
|M
|1971
|or. Nisporeni
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Inginer constructor
|Expert, consulting în construcții inginerești
|S.R.L. ,,JIMVALSER”
|Șova
|Denis
|M
|1981
|Chișinău, Cricova
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Economist
|Administrator
|„Artiomax” SRL
|Frunza
|Ala
|F
|1967
|or. Fălești
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Pedagog
|Învățătoare
|Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Ion Creangă” or. Fălești
|Spinei
|Victor
|M
|1978
|mun. Soroca
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Pedagog
|Șef secție
|Colegiul Tehnic Agricol din Soroca
|Cazacu
|Diana
|F
|1990
|mun. Chișinău
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Jurist
|Inspector vamal suspendat
|Biroul Vamal Centru
|Smolenschi
|Cristina
|F
|1991
|Călărași,Seliștea Nouă
|Neafiliată politic
|Specialist relații internaționale
|–
|Temporar neangajată
|Fărîmă
|Ion
|M
|1990
|or. Nisporeni
|Neafiliat politic
|Inginer constructor
|Director
|Refecto Sàrl
|Guțu
|Vasile
|M
|1981
|Sîngerei,Copăceni
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Jurist
|Consilier raional
|Consiliul raional Sîngerei
|Țurcanu
|Igor
|M
|1969
|mun. Edineț
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Jurist
|Avocat
|Cabinetul avocatului „Igor Țurcanu”
|Vartic
|Valerian
|M
|1950
|mun. Chișinău, or. Codru
|Neafiliat politic
|Inginer în aviație civilă
|–
|Pensionar
|Jucican
|Adrian
|M
|1982
|mun. Chișinău
|Neafiliat politic
|Jurist
|–
|Temporar neangajat
|Mahu
|Olesea
|F
|1981
|mun. Bălți
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Jurist
|Administrator
|SRL „METEOR TRAVEL”
|Curbet
|Igor
|M
|1986
|mun. Bender
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Tehnician dentar
|Tehnician dentar
|S.R.L „Tira Dent”
|Onysh
|Angela
|F
|1971
|or. Florești
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Controlor în industrie alimentară
|Consilier
|Consiliul raional
|Șalamai
|Valentina
|F
|1960
|Fălești,Călugăr
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Inginer
|–
|Pensionară
|Belicov
|Irina
|F
|2001
|mun. Chișinău
|Neafiliată politic
|Filolog
|–
|Temporar neangajată
|Seemann
|Valeriu
|M
|1977
|Cantemir,Gotești
|Neafiliat politic
|Inginer constructor
|Diriginte de șantier
|Heban GmbH, Mainz, Germania
|Bacal
|Pavel
|M
|1990
|Chișinău,Ciorescu
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Inginer IT
|Șef secția tehnologii informaționale
|Primăria mun. Chișinău
|Jitari
|Vasilii
|M
|1986
|Briceni,Pererita
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Jurist
|Administrator
|SRL ,,Colect Park”
|Jucovscaia
|Vita
|F
|1973
|or. Basarabeasca
|Neafiliat politic
|Merceolog
|Manager
|Î.I. „Chiose Tatiana”
|Corgoja
|Victor
|M
|1999
|Ștefan Vodă,Volintiri
|Neafiliat politic
|Jurist
|–
|Temporar neangajat
|Dobrovolschi
|Mihail
|M
|1985
|or. Glodeni
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Jurist
|Vicepreședinte
|Consiliul raional Glodeni
|Berechelea
|Andrei
|M
|1980
|Călărași,Mîndra
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Economist
|–
|Temporar neangajat
|Străinu
|Anjela
|F
|1992
|mun. Chișinău
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Contabilă
|–
|Temporar neangajată
|Negruța
|Lilia
|F
|1982
|mun. Bălți
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Pedagog
|Profesoară
|Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, or. Bălți
|Zubcova
|Olga
|F
|1982
|or. Rîșcani
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Contabil, economist
|Contabil-șef
|Primăria or. Rîșcani
|Briceag
|Ion
|M
|1991
|Leova,Hănăsenii Noi
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Jurist
|–
|Temporar neangajat
|Ivanov
|Sergiu
|M
|1985
|Dubăsari,Doroțcaia
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Economist
|Director comercial
|,,Impex Trade” SRL
|Todiță
|Sergiu
|M
|1969
|or. Cimișlia
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Jurist
|–
|Pensionar MAI
|Vlas
|Stela
|F
|1981
|Soroca,Șolcani
|Neafiliat politic
|Pedagog
|Profesoară
|IP Gimnaziul Șolcani
|Cucoș
|Valentin
|M
|1971
|mun. Chișinău
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Jurist
|Administrator
|A.P.C. A0150-0096
|Pascari
|Cornelia
|F
|1979
|mun. Chișinău
|Neafiliată politic
|Medic
|Medic cardiolog
|AMT Buiucani CMF nr.6
|Dedov
|Boris
|M
|1964
|or. Fălești
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Jurist
|–
|Pensionar MAI
|Cociorva
|Iurie
|M
|1998
|Orhei,Mălăiești
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Politolog
|–
|Temporar neangajat
|Surdu
|Cristina
|F
|1983
|Anenii Noi,Chetrosu
|Neafiliată politic
|Jurist
|Asistent director
|SANITISE IRELAND LTD
|Deleu
|Rodica
|F
|1967
|mun. Bălți
|Neafiliată politic
|Pedagog, jurist
|Administrator
|SRL „TV Bălți”, SRL „Media pro business”
|Chirnoz
|Ruslan
|M
|1973
|mun. Bălți
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Inginer
|Director
|S.R.L. Combinatul de instruire auto
|Lucaș
|Nicolae
|M
|1992
|Șoldănești,Cot
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Jurist
|Șofer
|Lumsitas SRL
|Pavlenco
|Valerii
|M
|1962
|or. Drochia
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Inginer constructor
|Administrator
|SRL „Pan-Grup”
|Cojocari
|Andrei
|M
|1978
|mun. Bălți
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Jurist
|Șef serviciu dispecerat, management și control
|ÎM Direcția de troleibuze din Bălți
|Cebanu
|Aliona
|F
|1981
|mun. Chișinău
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Inginer
|Expert judiciar
|Centrul Național de Expertize Judiciare al MJ
|Luncașu
|Liuba
|F
|1982
|mun. Bălți
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Pedagog
|Asistent manager
|ICS Draexlmaier Automotive SRL
|Șciupac
|Andrei
|M
|1993
|mun. Bălți
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Kinetoterapeut
|Kinetoterapeut
|IMSP Spitalul Clinic Bălți
|Salagor
|Stella
|F
|1975
|or. Rîșcani
|Neafiliată politic
|Contabil-economist
|Contabil-șef
|„Comunservice Nihoreni” I.M
|Babcinescu
|Alina
|F
|1988
|or. Șoldănești
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Cosmetolog
|–
|Temporar neangajată
|Cozma
|Sergiu
|M
|1988
|mun. Ungheni
|Neafiliat politic
|Polițist
|–
|Temporar neangajat
|Tulbure
|Victor
|M
|1970
|or. Nisporeni
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Jurist
|–
|Temporar neangajat
|Slav
|Vladimir
|M
|1989
|or. Basarabeasca
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Inginer
|Maistru
|CFM Secția de întreținere a căii ferate
|Pineaziuc
|Irina
|F
|1965
|or. Fălești
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Pedagog
|Conducător de cerc
|Centrul de copii, adolescenți, familie din or. Fălești
|Florea
|Cristina
|F
|1991
|or. Florești
|Neafiliată politic
|Asistent social
|Specialist principal în atragerea investițiilor
|Consiliul raional Florești
|Grijuc
|Victor
|M
|1988
|Glodeni,Cajba
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Jurist
|Avocat
|CA ,,Grijuc Victor”
|Corolenco
|Natalia
|F
|1981
|or. Drochia
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Economist
|Manager
|SRL Nord Garant
|Siceac
|Dmitri
|M
|1978
|mun. Chișinău
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Economist
|–
|Temporar neangajat
|Ahindovschi
|Aliona
|F
|1970
|Călărași,Hîrjauca
|Neafiliată politic
|Contabilă
|Contabil-șef
|Stațiunea balneo-climaterică „CODRU” SRL
|Șișianu
|Igor
|M
|1984
|or. Cantemir
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Economist
|Administrator
|Administrator în cadrul Î.I. „Șișianu Igor”
|Zaicenco
|Natalia
|F
|1980
|or. Anenii Noi
|Neafiliată politic
|Jurist
|Inspector de mediu
|Inspectoratul pentru Protecția Mediului
|Dobrea
|Dan
|M
|1998
|mun. Chișinău
|Neafiliat politic
|Jurist
|Jurist
|Vlacolax SRL
|Sîtari
|Mihaela
|F
|1996
|Briceni,Tabani
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Filolog
|–
|Temporar neangajată
|Grosu
|Igor
|M
|1968
|mun. Soroca
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Jurist
|Avocat
|Cabinetul avocatului „Igor Grosu”
|Tcaci
|Pavel
|M
|2001
|mun. Bălți
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Specialist IT
|Specialist principal
|Direcția Relațiiexterne și atragerea investițiilor
|Manoilă
|Victoria
|F
|1998
|r-n Sîngerei
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Pedagog
|–
|Temporar neangajată
|Slutu
|Serghei
|M
|1975
|Soroca,Țepilova
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Inginer-agronom
|Șef secție instruire practică
|IP Colegiul Tehnic Agricol Soroca
|Cepoi
|Olga
|F
|1989
|or. Rîșcani
|Neafiliată politic
|Jurist
|Jurist
|Î.M. Gospodăria Comunală Rîșcani
|Prosi
|Mariana
|F
|1979
|Edineț,Hlinaia
|Neafiliată politic
|Economist marketolog
|Contabil-șef
|S.C. HLINAGROPRODUS S.R.L
|Supilneac
|Aurelia
|F
|1972
|Călărași,Meleșeni
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Pedagog
|Educator
|I.P ,,Meleșeni”
|Pîslaru
|Valentina
|F
|1956
|Șoldănești,Climăuții de Jos
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Contabil-economist
|Contabil
|I.P. Gimnaziul Climăuții de Jos
|Bespalco
|Alexandrina
|F
|2000
|Florești,Tîrgul-Vertiujeni
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Pedagog
|Profesoară
|Instituția Publică Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”
|Guja
|Gheorghe
|M
|2001
|Șoldănești,Șestaci
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Tâmplar
|Administrator
|SRL „EPOXY-WOOD”
|Ciuvalschi
|Ivan
|M
|1953
|mun. Chișinău
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Economist
|–
|Pensionar
|Rotaru
|Lucia
|F
|1975
|or. Drochia
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|–
|Conducător artistic
|Centrul Cultural Drochia
|Baibarac
|Denis
|M
|1986
|or. Rîșcani
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|–
|Maistru
|„Primaterax-Nord” SRL
|Suveica
|Tatiana
|F
|1982
|Dondușeni,Țaul
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Economist marketolog
|Manager relații cu clienții retail
|B.C. „FINCOMBANK” S.A.
|Cemortan
|Liviu
|M
|1971
|Ocnița,Mihălășeni
|Neafiliat politic
|Inginer constructor
|Administrator
|SRL „Ignesia Lux”
|Manoli
|Angela
|F
|1971
|Glodeni,Cobani
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Merceolog
|Contabil
|SRL Gripincom
|Tulbure
|Eugenia
|F
|1966
|or. Nisporeni
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Pedagog
|Specialist principal
|STAS Nisporeni
|Ungureanu
|Tamara
|F
|1966
|Nisporeni,Vărzărești
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|Pedolog
|–
|Temporar neangajată
|Vacaru
|Ion
|M
|1990
|Drochia,Țarigrad
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|–
|Administrator
|SRL ,,AQUADRO COMPLEX”
|Blid
|Nina
|F
|1981
|Sîngerei,Țîplești
|Neafiliată politic
|Pedagog
|–
|Temporar neangajată
|Muguliuc
|Alexandru
|M
|1985
|Dondușeni,Țaul
|Partidul Politic ,,Partidul Nostru”
|–
|Fondator
|SRLMuguliuc-Bravo
Primul pe listă este Renato Usatîi, urmat de Elena Grițco, care a fost conducătoarea grupului de inițiativă al candidatului Partidului Politic „Partidul Nostru” la prezidențialele din octombrie 2024. Grițco este administratoarea fundației „Moldova Noastră”, redenumită astfel din fundația „Renato Usatîi”. În 2024 aceasta indica în ultima sa declarație de avere venituri salariale în valoare de 22 500 de lei din partea fundației. În 2022 aceasta a primit în calitate de donație un apartament de 82 de metri pătrați, ce ar valora 245 823 de lei.
Între 2009-2014 a exercitat funcția de şefă a Direcţiei organizaţii necomerciale de la Ministerul Justiţiei. În 2015 obține primul mandat de consilieră în Consiliul Municipal Bălți, iar în noiembrie 2023 – cel de-al doilea mandat.
În 2014, la mijlocul lunii iunie, două angajate de la Ministerul Justiției: Elena Grițco și Nina Cereteu, au susținut o conferință de presă împreună cu omul de afaceri Renato Usatîi. În cadrul conferinței, cele două foste funcționare din cadrul Direcției Organizații Necomerciale a Ministerului Justiției au spus că pregătiseră un răspuns pozitiv la solicitarea lui Renato Usatâi de a schimba denumirea Partidului Popular Republican, pe care l-a preluat de la Nicolae Andronic, în Partidul Nostru, însă, potrivit lor, Oleg Efrim le-a dat indicații să nu înregistreze noua denumire a partidului. Efrim a respins, la rândul său, aceste acuzații, spunând că e vorba de un conflict de interese, în cazul în care „două funcționare au apărut într-o conferință de presă cu un politician”.
Nina Cereteu este pe locul trei în listă. Aceasta este la al treilea mandat în funcția de primar în orașul Drochia. Pe lângă activitatea din cadrul Ministerului Justiției și secretar al Comisiei de certificare, aceasta a activat și în calitate de asistent juridic în cabinetul avocatului „Igor Șeremet”. Șeremet a fost viceprimarul municipiului Bălți, pe timpul mandatului lui Usatîi. Igor Șeremet a declarat că nu împărtășește mecanismele de administrare instituite de Renato Usatîi și și-a dat demisia.
Nina Cereteu este sora lui Igor Cereteu, candidatul la funcția de deputat din partea Blocului Alternativa. Igor Cereteu este antreprenor, administrator la 3 companii în diasporă. Fondatorul Asociației Moldovenilor din Catalonia
Cine este Renato Usatîi?
Prima tentativă de implicare a lui Usatîi în politică a fost în 2014, atunci când a lansat o serie de declarații controversate. El declara că va construi o replică a Marelui Zid Chinezesc la frontiera R. Moldova cu România și că va „închide Ambasada SUA și voi face în loc un club de karaoke”, tot atunci candidând pe listele partidului „Patria-Rodina” la alegerile parlamentare din 30 noiembrie, care însă a fost exclus din campania electorală.
Un an mai târziu, la alegerile locale din 14 iunie 2015, Usatîi a candidat din partea Partidului Nostru, la președinția căruia a venit în același an, pentru funcția de primar al mun. Bălți, obținând fotoliul din primul tur, cu peste 70% din voturi.
În 2016, urmare a dosarelor penale pornite pe numele său, Usatîi s-a „refugiat” în F. Rusă. Trei ani mai târziu, a revenit, fiind reținut de poliție în vama Sculeni, când a intrat în R. Moldova din România. A fost escortat la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), pe motiv că existau două mandate de arestare pe numele său, în aceeași zi însă a fost eliberat, urmând să fie cercetat în libertate.
Usatîi a revenit în Republica Moldova abia după ce, în iunie 2019, democrații au pierdut puterea, iar liderul lor, Vladimir Plahotniuc, a fugit peste hotare. În toamna aceluiași an, Renato Usatîi a candidat din nou pentru funcția de primar al mun. Bălți și, la fel ca în 2015, a câștigat detașat din primul tur.
Usatîi a candidat și la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020, clasându-se pe a treia poziție, după ce a obținut în primul tur de scrutin 16,9% din voturi.
În cadrul alegerilor parlamentare din 11 iulie 2021, Renato Usatîi a candidat pe lista partidului său la funcția de deputat. Partidul Nostru însă a obținut un scor sub pragul de 5%, nereușind astfel să intre în parlament. Usatîi s-a declarat dezamăgit de rezultatul obţinut la Bălţi, unde formaţiunea lui s-a clasat abia pe locul trei la alegerile parlamentare, anunțând că renunță la funcția de primar și se retrage din politică. La începutul anului 2023, Usatîi a anunțat că revine în politică.
La 22 noiembrie 2023, Renato Usatîi a anunțat că va candida la funcția de președinte al țării în cadrul scrutinului din 20 octombrie 2024.
În declarația de avere pentru anul 2023, președintele Partidului Nostru a indicat o donație de 2 milioane de euro din partea unui prieten care ar fi decedat între timp.