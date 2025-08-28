Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   Administratoarea fostei fundații „Renato Usatîi",…

Administratoarea fostei fundații „Renato Usatîi”, și sora unui candidat „Alternativa”. Lista candidaților la funcția de deputat din partea „Partidului Nostru”

Sursa: M1

Comisia Electorală Centrală a publicat lista candidaților la funcția de deputat la alegerile parlamentare din 28 septembrie ale „Partidului Nostru”, condus de Renato Usatîi.

Pe 26 augsut, CEC a înregistrat lista de 103 candidați la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” pentru participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. În context, a fost înregistrat simbolul electoral, a fost confirmat reprezentantul în Comisia Electorală Centrală și persoana responsabilă de finanțe (trezorier).

L I S T A*candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025din partea Partidului Politic ,,Partidul Nostru”
Nr.d/oNumelePrenumeleSexul
**		Anul nașterii***Domiciliul/Reședința
****		ApartenențapoliticăProfesiaFuncţiaLocul de muncă
 UsatîiRenatoM1978mun. BălțiPartidul Politic ,,Partidul Nostru”PedagogPreședintele PartiduluiPartidul Politic ,,Partidul Nostru”
 GrițcoElenaF1982mun. BălțiPartidul Politic ,,Partidul Nostru”Jurist AdministratorFundația „MOLDOVA NOASTRĂ”
 CereteuNinaF1987or. DrochiaPartidul Politic ,,Partidul Nostru”JuristPrimarPrimăriaorașului Drochia
 BerlinschiiAlexandrM1988Cantemir,AntoneștiPartidul Politic   ,,Partidul Nostru”JuristJuristPartidul Politic   ,,Partidul Nostru”
 IvanovSergheiM1987Fălești,RăuțelNeafiliat  politicInginerAdministratorSRL „ProFARM INVEST”
 OnuțuStelaF1980or. GlodeniPartidul Politic ,,Partidul Nostru”JuristPrimarPrimăriaor. Glodeni
 CuiumjuConstantinM1972mun. ChișinăuNeafiliat politicInginer, juristManager în economieNBM-GRUP SRL
 SeverinAlexandrM1989or. FăleștiPartidul Politic ,,Partidul Nostru”PedagogPrimarPrimăriaor. Fălești
 BăleanuNataliaF1977mun. ChișinăuNeafiliată politicAuditor, contabil-economistAdministrator BPO Consulting SRL 
 MargarintNicolaeM1985mun. ChișinăuPartidul Politic   ,,Partidul Nostru”Politolog, juristRedactor-șefPublicația Periodică Ziarul Partidului Nostru – PUTEREA E ÎN ADEVĂR
 PohilaIgorM1968mun. ChișinăuNeafiliat politicAvocatȘef al Biroului Asociat de AvocațiBiroul Asociat de   Avocați  „Igor Pohila și Partenerii”
 PetrachiOlegM1967mun. ChișinăuPartidul Politic ,,Partidul Nostru”EconomistAdministratorSRL „AGRO-COMPLEX”
 VîrtosuOleseaF1984mun. ChișinăuNeafiliată politicEconomistVicedirectorSRL Haruz D&R Foods
 BogaticoVictorM1977or. RîșcaniPartidul Politic ,,Partidul Nostru”JuristPrimarPrimăria orașului Rîșcani
 ȚipoviciRodicaF1982mun. ChișinăuPartidul Politic ,,Partidul Nostru”JuristTemporar neangajată
 CiubaciucRomanM1976or. CantemirPartidul Politic ,,Partidul Nostru”FinanțistPrimarPrimăriaor. Cantemir
 BreazuIgorM1984mun. ChișinăuPartidul Politic   ,,Partidul Nostru”JuristAdministratorA.P.C.
 StanciuVioricaF1976mun. ChișinăuNeafiliată politicPedagogÎnvățătorInstituția Publică Liceul Teoretic,,Ion Creangă”
 OjovanLiviaF1983Ocnița,DîngeniPartidul Politic   ,,Partidul Nostru”FilologȘef arhivăPartidul Politic   ,,Partidul Nostru”
 CarpMariaF1997or. FăleștiPartidul Politic ,,Partidul Nostru”TraducătorFuncționar de birouPartidul Politic ,,Partidul Nostru”
 CujbaIgorM1972Dondușeni,CrișcăuțiPartidul Politic ,,Partidul Nostru”Inginer electricAdministratorG.Ț.,,CUJBA IGOR
 CosarciucAlexandruM1993Ocnița,ClocușnaPartidul Politic ,,Partidul Nostru”EconomistManagerPro Global SRL
 NegruIonelaF1994Șoldănești,RăspopeniPartidul Politic ,,Partidul Nostru”InginerTemporar neangajată
 RevencoValentinM1982mun. BălțiNeafiliat politicJuristSpecialist evaluare dauneCompania de Asigurări Asterra Grup S.A.
 JimigaSergiuM1971or. NisporeniPartidul Politic ,,Partidul Nostru”Inginer constructorExpert, consulting în construcții inginereștiS.R.L.  ,,JIMVALSER”
 ȘovaDenisM1981Chișinău, CricovaPartidul Politic   ,,Partidul Nostru”EconomistAdministrator„Artiomax” SRL 
 FrunzaAlaF1967or. FăleștiPartidul Politic   ,,Partidul Nostru”PedagogÎnvățătoareInstituția Publică Liceul Teoretic  ,,Ion Creangă” or. Fălești
 SpineiVictorM1978mun. SorocaPartidul Politic   ,,Partidul Nostru”PedagogȘef secțieColegiul Tehnic Agricol din Soroca
 CazacuDianaF1990mun. ChișinăuPartidul Politic ,,Partidul Nostru”JuristInspector vamal suspendatBiroul Vamal Centru
 SmolenschiCristinaF1991Călărași,Seliștea NouăNeafiliată politicSpecialist relații internaționaleTemporar neangajată
 FărîmăIonM1990or. NisporeniNeafiliat  politicInginer constructorDirector Refecto Sàrl
 GuțuVasileM1981Sîngerei,CopăceniPartidul Politic ,,Partidul Nostru”JuristConsilier raionalConsiliul raional Sîngerei
 ȚurcanuIgorM1969mun. EdinețPartidul Politic ,,Partidul Nostru”JuristAvocat Cabinetul avocatului „Igor Țurcanu”
 VarticValerianM1950mun. Chișinău, or. CodruNeafiliat politicInginer în aviație civilăPensionar
 JucicanAdrianM1982mun. ChișinăuNeafiliat politicJuristTemporar   neangajat
 MahuOleseaF1981mun. BălțiPartidul Politic   ,,Partidul Nostru”JuristAdministratorSRL „METEOR TRAVEL”
 CurbetIgorM1986mun. BenderPartidul Politic ,,Partidul Nostru”Tehnician dentarTehnician dentarS.R.L „Tira Dent”
 OnyshAngelaF1971 or. FloreștiPartidul Politic   ,,Partidul Nostru”Controlor în industrie alimentarăConsilierConsiliul raional
 ȘalamaiValentinaF1960Fălești,CălugărPartidul Politic ,,Partidul Nostru”InginerPensionară
 Belicov IrinaF2001mun. ChișinăuNeafiliată politicFilologTemporar neangajată
 SeemannValeriuM1977Cantemir,GoteștiNeafiliat politicInginer constructorDiriginte de șantierHeban GmbH, Mainz, Germania
 BacalPavelM1990Chișinău,CiorescuPartidul Politic ,,Partidul Nostru”Inginer ITȘef secția tehnologii informaționalePrimăria mun. Chișinău
 JitariVasiliiM1986Briceni,PereritaPartidul Politic ,,Partidul Nostru”JuristAdministrator SRL ,,Colect Park” 
 JucovscaiaVitaF1973or. BasarabeascaNeafiliat politicMerceologManager Î.I. „Chiose Tatiana”
 CorgojaVictorM1999Ștefan Vodă,VolintiriNeafiliat  politicJuristTemporar neangajat
 DobrovolschiMihailM1985or. GlodeniPartidul Politic   ,,Partidul Nostru”JuristVicepreședinteConsiliul raional Glodeni
 BerecheleaAndreiM1980Călărași,MîndraPartidul Politic ,,Partidul Nostru”Economist Temporar neangajat
 StrăinuAnjelaF1992mun. ChișinăuPartidul Politic ,,Partidul Nostru”ContabilăTemporar neangajată
 NegruțaLiliaF1982mun. BălțiPartidul Politic   ,,Partidul Nostru”PedagogProfesoarăLiceul Teoretic „Lucian Blaga”, or. Bălți
 ZubcovaOlgaF1982or. RîșcaniPartidul Politic   ,,Partidul Nostru”Contabil, economistContabil-șefPrimăria or.  Rîșcani
 BriceagIonM1991Leova,Hănăsenii NoiPartidul Politic ,,Partidul Nostru”JuristTemporar neangajat
 IvanovSergiuM1985Dubăsari,DoroțcaiaPartidul Politic   ,,Partidul Nostru”EconomistDirector  comercial,,Impex Trade” SRL
 TodițăSergiuM1969or. CimișliaPartidul Politic ,,Partidul Nostru”JuristPensionar MAI
 VlasStelaF1981Soroca,ȘolcaniNeafiliat politicPedagogProfesoarăIP Gimnaziul Șolcani
 CucoșValentinM1971mun. ChișinăuPartidul Politic   ,,Partidul Nostru”JuristAdministrator A.P.C. A0150-0096
 PascariCorneliaF1979mun. ChișinăuNeafiliată politicMedicMedic cardiologAMT Buiucani CMF nr.6
 DedovBorisM1964or. FăleștiPartidul Politic ,,Partidul Nostru”JuristPensionar MAI
 CociorvaIurieM1998Orhei,MălăieștiPartidul Politic ,,Partidul Nostru”PolitologTemporar neangajat
 SurduCristinaF1983Anenii Noi,ChetrosuNeafiliată politicJuristAsistent   directorSANITISE IRELAND LTD
 DeleuRodicaF1967mun. BălțiNeafiliată politicPedagog,  jurist AdministratorSRL „TV Bălți”, SRL „Media pro business”
 ChirnozRuslanM1973mun. BălțiPartidul Politic   ,,Partidul Nostru”InginerDirectorS.R.L. Combinatul de instruire auto
 LucașNicolaeM1992Șoldănești,CotPartidul Politic   ,,Partidul Nostru”JuristȘofer Lumsitas SRL 
 PavlencoValeriiM1962or. DrochiaPartidul Politic ,,Partidul Nostru”Inginer constructorAdministratorSRL „Pan-Grup”
 CojocariAndreiM1978mun. BălțiPartidul Politic ,,Partidul Nostru”JuristȘef serviciu dispecerat, management și controlÎM Direcția de troleibuze din Bălți 
 CebanuAlionaF1981mun. ChișinăuPartidul Politic   ,,Partidul Nostru”InginerExpert judiciarCentrul Național de Expertize Judiciare al MJ
 LuncașuLiubaF1982mun. BălțiPartidul Politic   ,,Partidul Nostru”PedagogAsistent managerICS Draexlmaier Automotive SRL
 ȘciupacAndreiM1993mun. BălțiPartidul Politic   ,,Partidul Nostru”KinetoterapeutKinetoterapeutIMSP Spitalul Clinic Bălți
 SalagorStellaF1975or. RîșcaniNeafiliată  politicContabil-economistContabil-șef„Comunservice Nihoreni” I.M
 BabcinescuAlinaF1988or. ȘoldăneștiPartidul Politic ,,Partidul Nostru”CosmetologTemporar neangajată
 CozmaSergiuM1988mun. UngheniNeafiliat  politicPolițistTemporar neangajat
 TulbureVictorM1970or. NisporeniPartidul Politic ,,Partidul Nostru”JuristTemporar   neangajat
 SlavVladimirM1989 or. BasarabeascaPartidul Politic   ,,Partidul Nostru”InginerMaistruCFM Secția de întreținere a căii ferate
 PineaziucIrinaF1965or. FăleștiPartidul Politic   ,,Partidul Nostru”Pedagog Conducător de cerc Centrul de copii, adolescenți, familie din or. Fălești
 FloreaCristinaF1991or. FloreștiNeafiliată  politicAsistent  socialSpecialist  principal în atragerea investițiilorConsiliul raional Florești
 GrijucVictorM1988Glodeni,CajbaPartidul Politic ,,Partidul Nostru”JuristAvocatCA ,,Grijuc Victor”
 CorolencoNataliaF1981or. DrochiaPartidul Politic ,,Partidul Nostru”EconomistManagerSRL Nord Garant
 SiceacDmitriM1978mun. ChișinăuPartidul Politic ,,Partidul Nostru”EconomistTemporar neangajat
 AhindovschiAlionaF1970Călărași,HîrjaucaNeafiliată politicContabilăContabil-șefStațiunea balneo-climaterică „CODRU” SRL
 ȘișianuIgorM1984 or. CantemirPartidul Politic   ,,Partidul Nostru”EconomistAdministratorAdministrator în cadrul Î.I. „Șișianu Igor”
 ZaicencoNataliaF1980or. Anenii NoiNeafiliată politicJuristInspector  de mediuInspectoratul pentru Protecția Mediului
 DobreaDanM1998mun. ChișinăuNeafiliat politicJuristJuristVlacolax SRL
 SîtariMihaelaF1996Briceni,TabaniPartidul Politic ,,Partidul Nostru”FilologTemporar neangajată
 GrosuIgorM1968mun. SorocaPartidul Politic ,,Partidul Nostru”JuristAvocatCabinetul avocatului  „Igor Grosu”
 TcaciPavelM2001mun. BălțiPartidul Politic   ,,Partidul Nostru”Specialist  ITSpecialist  principalDirecția Relațiiexterne și atragerea investițiilor
 ManoilăVictoriaF1998r-n SîngereiPartidul Politic ,,Partidul Nostru”PedagogTemporar neangajată
 SlutuSergheiM1975Soroca,ȚepilovaPartidul Politic ,,Partidul Nostru”Inginer-agronom Șef secție instruire practicăIP Colegiul Tehnic Agricol Soroca
 CepoiOlgaF1989or. RîșcaniNeafiliată politicJuristJuristÎ.M. Gospodăria Comunală Rîșcani
 ProsiMarianaF1979Edineț,HlinaiaNeafiliată politicEconomist   marketologContabil-șefS.C. HLINAGROPRODUS S.R.L
 SupilneacAureliaF1972Călărași,MeleșeniPartidul Politic ,,Partidul Nostru”PedagogEducatorI.P ,,Meleșeni”
 PîslaruValentinaF1956Șoldănești,Climăuții de JosPartidul Politic   ,,Partidul Nostru”Contabil-economistContabilI.P. Gimnaziul Climăuții de Jos
 BespalcoAlexandrinaF2000Florești,Tîrgul-VertiujeniPartidul Politic ,,Partidul Nostru”PedagogProfesoarăInstituția Publică Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”
 GujaGheorgheM2001Șoldănești,ȘestaciPartidul Politic ,,Partidul Nostru”TâmplarAdministratorSRL „EPOXY-WOOD”
 CiuvalschiIvanM1953mun. ChișinăuPartidul Politic   ,,Partidul Nostru”EconomistPensionar
 RotaruLuciaF1975or. DrochiaPartidul Politic ,,Partidul Nostru”Conducător artisticCentrul Cultural Drochia
 BaibaracDenisM1986or. RîșcaniPartidul Politic ,,Partidul Nostru”Maistru„Primaterax-Nord” SRL
 SuveicaTatianaF1982Dondușeni,ȚaulPartidul Politic ,,Partidul Nostru”Economist marketologManager relații cu clienții retailB.C. „FINCOMBANK” S.A.
 CemortanLiviuM1971Ocnița,MihălășeniNeafiliat politicInginer  constructorAdministratorSRL „Ignesia Lux”
 ManoliAngelaF1971Glodeni,CobaniPartidul Politic ,,Partidul Nostru”MerceologContabilSRL Gripincom
 TulbureEugeniaF1966or. NisporeniPartidul Politic ,,Partidul Nostru”PedagogSpecialist  principalSTAS Nisporeni
 UngureanuTamaraF1966Nisporeni,VărzăreștiPartidul Politic ,,Partidul Nostru”Pedolog Temporar   neangajată
 VacaruIonM1990Drochia,ȚarigradPartidul Politic ,,Partidul Nostru”AdministratorSRL ,,AQUADRO COMPLEX”
 BlidNinaF1981Sîngerei,ȚîpleștiNeafiliată politicPedagogTemporar neangajată
 MuguliucAlexandruM1985Dondușeni,ȚaulPartidul Politic   ,,Partidul Nostru”FondatorSRLMuguliuc-Bravo

Primul pe listă este Renato Usatîi, urmat de Elena Grițco, care a fost conducătoarea grupului de inițiativă al candidatului Partidului Politic „Partidul Nostru” la prezidențialele din octombrie 2024. Grițco este administratoarea fundației „Moldova Noastră”, redenumită astfel din fundația „Renato Usatîi”. În 2024 aceasta indica în ultima sa declarație de avere venituri salariale în valoare de 22 500 de lei din partea fundației. În 2022 aceasta a primit în calitate de donație un apartament de 82 de metri pătrați, ce ar valora 245 823 de lei.

Sursa foto: balti.md

Între 2009-2014 a exercitat funcția de şefă a Direcţiei organizaţii necomerciale de la Ministerul Justiţiei. În 2015 obține primul mandat de consilieră în Consiliul Municipal Bălți, iar în noiembrie 2023 – cel de-al doilea mandat.

În 2014, la mijlocul lunii iunie, două angajate de la Ministerul Justiției: Elena Grițco și Nina Cereteu, au susținut o conferință de presă împreună cu omul de afaceri Renato Usatîi. În cadrul conferinței, cele două foste funcționare din cadrul Direcției Organizații Necomerciale a Ministerului Justiției au spus că pregătiseră un răspuns pozitiv la solicitarea lui Renato Usatâi de a schimba denumirea Partidului Popular Republican, pe care l-a preluat de la Nicolae Andronic, în Partidul Nostru, însă, potrivit lor, Oleg Efrim le-a dat indicații să nu înregistreze noua denumire a partidului. Efrim a respins, la rândul său, aceste acuzații, spunând  că  e vorba de un conflict de interese, în cazul în care „două funcționare au apărut într-o conferință de presă cu un politician”.

Nina Cereteu este pe locul trei în listă. Aceasta este la al treilea mandat în funcția de primar în orașul Drochia. Pe lângă activitatea din cadrul Ministerului Justiției și secretar al Comisiei de certificare, aceasta a activat și în calitate de asistent juridic în cabinetul avocatului „Igor Șeremet”. Șeremet a fost viceprimarul municipiului Bălți, pe timpul mandatului lui Usatîi. Igor Șeremet a declarat că nu împărtășește mecanismele de administrare instituite de Renato Usatîi și și-a dat demisia.

Nina Cereteu este sora lui Igor Cereteu, candidatul la funcția de deputat din partea Blocului Alternativa. Igor Cereteu este antreprenor, administrator la 3 companii în diasporă. Fondatorul Asociației Moldovenilor din Catalonia

Cine este Renato Usatîi?

Prima tentativă de implicare a lui Usatîi în politică a fost în 2014, atunci când a lansat o serie de declarații controversate. El declara că va construi o replică a Marelui Zid Chinezesc la frontiera R. Moldova cu România și că va „închide Ambasada SUA și voi face în loc un club de karaoke”, tot atunci candidând pe listele partidului „Patria-Rodina” la alegerile parlamentare din 30 noiembrie, care însă a fost exclus din campania electorală.

Un an mai târziu, la alegerile locale din 14 iunie 2015, Usatîi a candidat din partea Partidului Nostru, la președinția căruia a venit în același an, pentru funcția de primar al mun. Bălți, obținând fotoliul din primul tur, cu peste 70% din voturi.

În 2016, urmare a dosarelor penale pornite pe numele său, Usatîi s-a „refugiat” în F. Rusă. Trei ani mai târziu, a revenit, fiind reținut de poliție în vama Sculeni, când a intrat în R. Moldova din România. A fost escortat la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), pe motiv că existau două mandate de arestare pe numele său, în aceeași zi însă a fost eliberat, urmând să fie cercetat în libertate.

Usatîi a revenit în Republica Moldova abia după ce, în iunie 2019, democrații au pierdut puterea, iar liderul lor, Vladimir Plahotniuc, a fugit peste hotare. În toamna aceluiași an, Renato Usatîi a candidat din nou pentru funcția de primar al mun. Bălți și, la fel ca în 2015, a câștigat detașat din primul tur.

Usatîi a candidat și la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020, clasându-se pe a treia poziție, după ce a obținut în primul tur de scrutin 16,9% din voturi.

În cadrul alegerilor parlamentare din 11 iulie 2021, Renato Usatîi a candidat pe lista partidului său la funcția de deputat. Partidul Nostru însă a obținut un scor sub pragul de 5%, nereușind astfel să intre în parlament. Usatîi s-a declarat dezamăgit de rezultatul obţinut la Bălţi, unde formaţiunea lui s-a clasat abia pe locul trei la alegerile parlamentare, anunțând că renunță la funcția de primar și se retrage din politică. La începutul anului 2023, Usatîi a anunțat că revine în politică.

La 22 noiembrie 2023, Renato Usatîi a anunțat că va candida la funcția de președinte al țării în cadrul scrutinului din 20 octombrie 2024.

În declarația de avere pentru anul 2023, președintele Partidului Nostru a indicat o donație de 2 milioane de euro din partea unui prieten care ar fi decedat între timp.

