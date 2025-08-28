Administratoarea fostei fundații „Renato Usatîi”, și sora unui candidat „Alternativa”. Lista candidaților la funcția de deputat din partea „Partidului Nostru”

Comisia Electorală Centrală a publicat lista candidaților la funcția de deputat la alegerile parlamentare din 28 septembrie ale „Partidului Nostru”, condus de Renato Usatîi.

Pe 26 augsut, CEC a înregistrat lista de 103 candidați la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” pentru participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. În context, a fost înregistrat simbolul electoral, a fost confirmat reprezentantul în Comisia Electorală Centrală și persoana responsabilă de finanțe (trezorier).

L I S T A*candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025din partea Partidului Politic ,,Partidul Nostru” Nr.d/o Numele Prenumele Sexul

** Anul nașterii*** Domiciliul/Reședința

**** Apartenențapolitică Profesia Funcţia Locul de muncă Usatîi Renato M 1978 mun. Bălți Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Pedagog Președintele Partidului Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Grițco Elena F 1982 mun. Bălți Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Jurist Administrator Fundația „MOLDOVA NOASTRĂ” Cereteu Nina F 1987 or. Drochia Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Jurist Primar Primăriaorașului Drochia Berlinschii Alexandr M 1988 Cantemir,Antonești Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Jurist Jurist Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Ivanov Serghei M 1987 Fălești,Răuțel Neafiliat politic Inginer Administrator SRL „ProFARM INVEST” Onuțu Stela F 1980 or. Glodeni Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Jurist Primar Primăriaor. Glodeni Cuiumju Constantin M 1972 mun. Chișinău Neafiliat politic Inginer, jurist Manager în economie NBM-GRUP SRL Severin Alexandr M 1989 or. Fălești Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Pedagog Primar Primăriaor. Fălești Băleanu Natalia F 1977 mun. Chișinău Neafiliată politic Auditor, contabil-economist Administrator BPO Consulting SRL Margarint Nicolae M 1985 mun. Chișinău Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Politolog, jurist Redactor-șef Publicația Periodică Ziarul Partidului Nostru – PUTEREA E ÎN ADEVĂR Pohila Igor M 1968 mun. Chișinău Neafiliat politic Avocat Șef al Biroului Asociat de Avocați Biroul Asociat de Avocați „Igor Pohila și Partenerii” Petrachi Oleg M 1967 mun. Chișinău Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Economist Administrator SRL „AGRO-COMPLEX” Vîrtosu Olesea F 1984 mun. Chișinău Neafiliată politic Economist Vicedirector SRL Haruz D&R Foods Bogatico Victor M 1977 or. Rîșcani Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Jurist Primar Primăria orașului Rîșcani Țipovici Rodica F 1982 mun. Chișinău Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Jurist – Temporar neangajată Ciubaciuc Roman M 1976 or. Cantemir Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Finanțist Primar Primăriaor. Cantemir Breazu Igor M 1984 mun. Chișinău Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Jurist Administrator A.P.C. Stanciu Viorica F 1976 mun. Chișinău Neafiliată politic Pedagog Învățător Instituția Publică Liceul Teoretic,,Ion Creangă” Ojovan Livia F 1983 Ocnița,Dîngeni Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Filolog Șef arhivă Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Carp Maria F 1997 or. Fălești Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Traducător Funcționar de birou Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Cujba Igor M 1972 Dondușeni,Crișcăuți Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Inginer electric Administrator G.Ț.,,CUJBA IGOR” Cosarciuc Alexandru M 1993 Ocnița,Clocușna Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Economist Manager Pro Global SRL Negru Ionela F 1994 Șoldănești,Răspopeni Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Inginer – Temporar neangajată Revenco Valentin M 1982 mun. Bălți Neafiliat politic Jurist Specialist evaluare daune Compania de Asigurări Asterra Grup S.A. Jimiga Sergiu M 1971 or. Nisporeni Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Inginer constructor Expert, consulting în construcții inginerești S.R.L. ,,JIMVALSER” Șova Denis M 1981 Chișinău, Cricova Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Economist Administrator „Artiomax” SRL Frunza Ala F 1967 or. Fălești Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Pedagog Învățătoare Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Ion Creangă” or. Fălești Spinei Victor M 1978 mun. Soroca Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Pedagog Șef secție Colegiul Tehnic Agricol din Soroca Cazacu Diana F 1990 mun. Chișinău Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Jurist Inspector vamal suspendat Biroul Vamal Centru Smolenschi Cristina F 1991 Călărași,Seliștea Nouă Neafiliată politic Specialist relații internaționale – Temporar neangajată Fărîmă Ion M 1990 or. Nisporeni Neafiliat politic Inginer constructor Director Refecto Sàrl Guțu Vasile M 1981 Sîngerei,Copăceni Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Jurist Consilier raional Consiliul raional Sîngerei Țurcanu Igor M 1969 mun. Edineț Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Jurist Avocat Cabinetul avocatului „Igor Țurcanu” Vartic Valerian M 1950 mun. Chișinău, or. Codru Neafiliat politic Inginer în aviație civilă – Pensionar Jucican Adrian M 1982 mun. Chișinău Neafiliat politic Jurist – Temporar neangajat Mahu Olesea F 1981 mun. Bălți Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Jurist Administrator SRL „METEOR TRAVEL” Curbet Igor M 1986 mun. Bender Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Tehnician dentar Tehnician dentar S.R.L „Tira Dent” Onysh Angela F 1971 or. Florești Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Controlor în industrie alimentară Consilier Consiliul raional Șalamai Valentina F 1960 Fălești,Călugăr Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Inginer – Pensionară Belicov Irina F 2001 mun. Chișinău Neafiliată politic Filolog – Temporar neangajată Seemann Valeriu M 1977 Cantemir,Gotești Neafiliat politic Inginer constructor Diriginte de șantier Heban GmbH, Mainz, Germania Bacal Pavel M 1990 Chișinău,Ciorescu Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Inginer IT Șef secția tehnologii informaționale Primăria mun. Chișinău Jitari Vasilii M 1986 Briceni,Pererita Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Jurist Administrator SRL ,,Colect Park” Jucovscaia Vita F 1973 or. Basarabeasca Neafiliat politic Merceolog Manager Î.I. „Chiose Tatiana” Corgoja Victor M 1999 Ștefan Vodă,Volintiri Neafiliat politic Jurist – Temporar neangajat Dobrovolschi Mihail M 1985 or. Glodeni Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Jurist Vicepreședinte Consiliul raional Glodeni Berechelea Andrei M 1980 Călărași,Mîndra Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Economist – Temporar neangajat Străinu Anjela F 1992 mun. Chișinău Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Contabilă – Temporar neangajată Negruța Lilia F 1982 mun. Bălți Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Pedagog Profesoară Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, or. Bălți Zubcova Olga F 1982 or. Rîșcani Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Contabil, economist Contabil-șef Primăria or. Rîșcani Briceag Ion M 1991 Leova,Hănăsenii Noi Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Jurist – Temporar neangajat Ivanov Sergiu M 1985 Dubăsari,Doroțcaia Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Economist Director comercial ,,Impex Trade” SRL Todiță Sergiu M 1969 or. Cimișlia Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Jurist – Pensionar MAI Vlas Stela F 1981 Soroca,Șolcani Neafiliat politic Pedagog Profesoară IP Gimnaziul Șolcani Cucoș Valentin M 1971 mun. Chișinău Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Jurist Administrator A.P.C. A0150-0096 Pascari Cornelia F 1979 mun. Chișinău Neafiliată politic Medic Medic cardiolog AMT Buiucani CMF nr.6 Dedov Boris M 1964 or. Fălești Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Jurist – Pensionar MAI Cociorva Iurie M 1998 Orhei,Mălăiești Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Politolog – Temporar neangajat Surdu Cristina F 1983 Anenii Noi,Chetrosu Neafiliată politic Jurist Asistent director SANITISE IRELAND LTD Deleu Rodica F 1967 mun. Bălți Neafiliată politic Pedagog, jurist Administrator SRL „TV Bălți”, SRL „Media pro business” Chirnoz Ruslan M 1973 mun. Bălți Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Inginer Director S.R.L. Combinatul de instruire auto Lucaș Nicolae M 1992 Șoldănești,Cot Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Jurist Șofer Lumsitas SRL Pavlenco Valerii M 1962 or. Drochia Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Inginer constructor Administrator SRL „Pan-Grup” Cojocari Andrei M 1978 mun. Bălți Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Jurist Șef serviciu dispecerat, management și control ÎM Direcția de troleibuze din Bălți Cebanu Aliona F 1981 mun. Chișinău Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Inginer Expert judiciar Centrul Național de Expertize Judiciare al MJ Luncașu Liuba F 1982 mun. Bălți Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Pedagog Asistent manager ICS Draexlmaier Automotive SRL Șciupac Andrei M 1993 mun. Bălți Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Kinetoterapeut Kinetoterapeut IMSP Spitalul Clinic Bălți Salagor Stella F 1975 or. Rîșcani Neafiliată politic Contabil-economist Contabil-șef „Comunservice Nihoreni” I.M Babcinescu Alina F 1988 or. Șoldănești Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Cosmetolog – Temporar neangajată Cozma Sergiu M 1988 mun. Ungheni Neafiliat politic Polițist – Temporar neangajat Tulbure Victor M 1970 or. Nisporeni Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Jurist – Temporar neangajat Slav Vladimir M 1989 or. Basarabeasca Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Inginer Maistru CFM Secția de întreținere a căii ferate Pineaziuc Irina F 1965 or. Fălești Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Pedagog Conducător de cerc Centrul de copii, adolescenți, familie din or. Fălești Florea Cristina F 1991 or. Florești Neafiliată politic Asistent social Specialist principal în atragerea investițiilor Consiliul raional Florești Grijuc Victor M 1988 Glodeni,Cajba Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Jurist Avocat CA ,,Grijuc Victor” Corolenco Natalia F 1981 or. Drochia Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Economist Manager SRL Nord Garant Siceac Dmitri M 1978 mun. Chișinău Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Economist – Temporar neangajat Ahindovschi Aliona F 1970 Călărași,Hîrjauca Neafiliată politic Contabilă Contabil-șef Stațiunea balneo-climaterică „CODRU” SRL Șișianu Igor M 1984 or. Cantemir Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Economist Administrator Administrator în cadrul Î.I. „Șișianu Igor” Zaicenco Natalia F 1980 or. Anenii Noi Neafiliată politic Jurist Inspector de mediu Inspectoratul pentru Protecția Mediului Dobrea Dan M 1998 mun. Chișinău Neafiliat politic Jurist Jurist Vlacolax SRL Sîtari Mihaela F 1996 Briceni,Tabani Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Filolog – Temporar neangajată Grosu Igor M 1968 mun. Soroca Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Jurist Avocat Cabinetul avocatului „Igor Grosu” Tcaci Pavel M 2001 mun. Bălți Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Specialist IT Specialist principal Direcția Relațiiexterne și atragerea investițiilor Manoilă Victoria F 1998 r-n Sîngerei Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Pedagog – Temporar neangajată Slutu Serghei M 1975 Soroca,Țepilova Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Inginer-agronom Șef secție instruire practică IP Colegiul Tehnic Agricol Soroca Cepoi Olga F 1989 or. Rîșcani Neafiliată politic Jurist Jurist Î.M. Gospodăria Comunală Rîșcani Prosi Mariana F 1979 Edineț,Hlinaia Neafiliată politic Economist marketolog Contabil-șef S.C. HLINAGROPRODUS S.R.L Supilneac Aurelia F 1972 Călărași,Meleșeni Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Pedagog Educator I.P ,,Meleșeni” Pîslaru Valentina F 1956 Șoldănești,Climăuții de Jos Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Contabil-economist Contabil I.P. Gimnaziul Climăuții de Jos Bespalco Alexandrina F 2000 Florești,Tîrgul-Vertiujeni Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Pedagog Profesoară Instituția Publică Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Guja Gheorghe M 2001 Șoldănești,Șestaci Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Tâmplar Administrator SRL „EPOXY-WOOD” Ciuvalschi Ivan M 1953 mun. Chișinău Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Economist – Pensionar Rotaru Lucia F 1975 or. Drochia Partidul Politic ,,Partidul Nostru” – Conducător artistic Centrul Cultural Drochia Baibarac Denis M 1986 or. Rîșcani Partidul Politic ,,Partidul Nostru” – Maistru „Primaterax-Nord” SRL Suveica Tatiana F 1982 Dondușeni,Țaul Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Economist marketolog Manager relații cu clienții retail B.C. „FINCOMBANK” S.A. Cemortan Liviu M 1971 Ocnița,Mihălășeni Neafiliat politic Inginer constructor Administrator SRL „Ignesia Lux” Manoli Angela F 1971 Glodeni,Cobani Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Merceolog Contabil SRL Gripincom Tulbure Eugenia F 1966 or. Nisporeni Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Pedagog Specialist principal STAS Nisporeni Ungureanu Tamara F 1966 Nisporeni,Vărzărești Partidul Politic ,,Partidul Nostru” Pedolog – Temporar neangajată Vacaru Ion M 1990 Drochia,Țarigrad Partidul Politic ,,Partidul Nostru” – Administrator SRL ,,AQUADRO COMPLEX” Blid Nina F 1981 Sîngerei,Țîplești Neafiliată politic Pedagog – Temporar neangajată Muguliuc Alexandru M 1985 Dondușeni,Țaul Partidul Politic ,,Partidul Nostru” – Fondator SRLMuguliuc-Bravo

Primul pe listă este Renato Usatîi, urmat de Elena Grițco, care a fost conducătoarea grupului de inițiativă al candidatului Partidului Politic „Partidul Nostru” la prezidențialele din octombrie 2024. Grițco este administratoarea fundației „Moldova Noastră”, redenumită astfel din fundația „Renato Usatîi”. În 2024 aceasta indica în ultima sa declarație de avere venituri salariale în valoare de 22 500 de lei din partea fundației. În 2022 aceasta a primit în calitate de donație un apartament de 82 de metri pătrați, ce ar valora 245 823 de lei.

Sursa foto: balti.md

Între 2009-2014 a exercitat funcția de şefă a Direcţiei organizaţii necomerciale de la Ministerul Justiţiei. În 2015 obține primul mandat de consilieră în Consiliul Municipal Bălți, iar în noiembrie 2023 – cel de-al doilea mandat.

În 2014, la mijlocul lunii iunie, două angajate de la Ministerul Justiției: Elena Grițco și Nina Cereteu, au susținut o conferință de presă împreună cu omul de afaceri Renato Usatîi. În cadrul conferinței, cele două foste funcționare din cadrul Direcției Organizații Necomerciale a Ministerului Justiției au spus că pregătiseră un răspuns pozitiv la solicitarea lui Renato Usatâi de a schimba denumirea Partidului Popular Republican, pe care l-a preluat de la Nicolae Andronic, în Partidul Nostru, însă, potrivit lor, Oleg Efrim le-a dat indicații să nu înregistreze noua denumire a partidului. Efrim a respins, la rândul său, aceste acuzații, spunând că e vorba de un conflict de interese, în cazul în care „două funcționare au apărut într-o conferință de presă cu un politician”.

Nina Cereteu este pe locul trei în listă. Aceasta este la al treilea mandat în funcția de primar în orașul Drochia. Pe lângă activitatea din cadrul Ministerului Justiției și secretar al Comisiei de certificare, aceasta a activat și în calitate de asistent juridic în cabinetul avocatului „Igor Șeremet”. Șeremet a fost viceprimarul municipiului Bălți, pe timpul mandatului lui Usatîi. Igor Șeremet a declarat că nu împărtășește mecanismele de administrare instituite de Renato Usatîi și și-a dat demisia.

Nina Cereteu este sora lui Igor Cereteu, candidatul la funcția de deputat din partea Blocului Alternativa. Igor Cereteu este antreprenor, administrator la 3 companii în diasporă. Fondatorul Asociației Moldovenilor din Catalonia

Cine este Renato Usatîi?

Prima tentativă de implicare a lui Usatîi în politică a fost în 2014, atunci când a lansat o serie de declarații controversate. El declara că va construi o replică a Marelui Zid Chinezesc la frontiera R. Moldova cu România și că va „închide Ambasada SUA și voi face în loc un club de karaoke”, tot atunci candidând pe listele partidului „Patria-Rodina” la alegerile parlamentare din 30 noiembrie, care însă a fost exclus din campania electorală.

Un an mai târziu, la alegerile locale din 14 iunie 2015, Usatîi a candidat din partea Partidului Nostru, la președinția căruia a venit în același an, pentru funcția de primar al mun. Bălți, obținând fotoliul din primul tur, cu peste 70% din voturi.

În 2016, urmare a dosarelor penale pornite pe numele său, Usatîi s-a „refugiat” în F. Rusă. Trei ani mai târziu, a revenit, fiind reținut de poliție în vama Sculeni, când a intrat în R. Moldova din România. A fost escortat la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), pe motiv că existau două mandate de arestare pe numele său, în aceeași zi însă a fost eliberat, urmând să fie cercetat în libertate.

Usatîi a revenit în Republica Moldova abia după ce, în iunie 2019, democrații au pierdut puterea, iar liderul lor, Vladimir Plahotniuc, a fugit peste hotare. În toamna aceluiași an, Renato Usatîi a candidat din nou pentru funcția de primar al mun. Bălți și, la fel ca în 2015, a câștigat detașat din primul tur.

Usatîi a candidat și la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020, clasându-se pe a treia poziție, după ce a obținut în primul tur de scrutin 16,9% din voturi.

În cadrul alegerilor parlamentare din 11 iulie 2021, Renato Usatîi a candidat pe lista partidului său la funcția de deputat. Partidul Nostru însă a obținut un scor sub pragul de 5%, nereușind astfel să intre în parlament. Usatîi s-a declarat dezamăgit de rezultatul obţinut la Bălţi, unde formaţiunea lui s-a clasat abia pe locul trei la alegerile parlamentare, anunțând că renunță la funcția de primar și se retrage din politică. La începutul anului 2023, Usatîi a anunțat că revine în politică.

La 22 noiembrie 2023, Renato Usatîi a anunțat că va candida la funcția de președinte al țării în cadrul scrutinului din 20 octombrie 2024.

În declarația de avere pentru anul 2023, președintele Partidului Nostru a indicat o donație de 2 milioane de euro din partea unui prieten care ar fi decedat între timp.