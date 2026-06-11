Adjunctul procurorului general interimar, victimă a unei campanii de denigrare? Constatările Inspecției procurorilor și declarația CSP, în legătură cu postările dintr-un canal de Telegram

Consiliul Superior al Procurorilor (CSM) a examinat raportul Inspecției procurorilor privind cererea de apărare a onoarei, demnității și reputației profesionale a adjunctului procurorului general interimar, Sergiu Russu, care a devenit „protagonistul” mai multor postări pe canalul de Telegram „Ungureanu 112”. Inspecția procurorilor a apreciat comportamentul reclamat drept defăimător, intimidant și calomnios, iar CSP, într-o declarație ulterioară, a condamnat „asemenea forme de atac public”.

Cererea a fost formulată în contextul apariției, în spațiul public, a mai multor postări pe canalul de Telegram „Ungureanu 112”, precum și a preluării acestora pe portalul de știri online „Pulsmedia.md”, prin care au fost lansate acuzații și insinuări privind pretinse fapte de corupție, intervenții ilegale în cauze penale, protejarea unor persoane ori scheme infracționale, postările analizate fiind concentrate în lunile februarie-aprilie 2026, perioadă în care în spațiul public se discuta inclusiv despre evaluarea procurorului general interimar și despre eventuale scenarii instituționale privind conducerea procuraturii generale.

Urmare a verificărilor efectuate, Inspecția a reținut că menționarea repetată a numelui, funcției și traseului profesional al lui Sergiu Russu, însoțită de atribuirea unor calificative ofensatoare și expresii denigratoare, precum și de acuzații de corupție, a creat aparența unei campanii de denigrare.

„Inspecția procurorilor a constatat că afirmațiile publicate au vizat direct activitatea profesională a procurorului Sergiu Russu și au fost prezentate într-o manieră tendențioasă, selectivă și denigratoare, fără suport probatoriu suficient și fără a fi confirmate prin acte judecătorești irevocabile sau prin constatări ale autorităților competente. Inspecția procurorilor a apreciat comportamentul reclamat al utilizatorului canalului de Telegram „Ungureanu 112”, identificat în persoana lui Vadim Ungureanu, drept defăimător, intimidant și calomnios, de natură să aducă atingere onoarei, demnității, reputației profesionale și imaginii publice a procurorului Sergiu Russu”, explică CSP.

Prin urmare, Consiliul Superior al Procurorilor a venit cu o declarație în care a „condamnat ferm” asemenea forme de atac public, care „depășesc limitele criticii admisibile într-o societate democratică și se transformă în instrumente de discreditare personală și profesională”: „Libertatea de exprimare și dreptul publicului de a fi informat nu pot justifica răspândirea unor afirmații factuale neverificate, a etichetărilor ofensatoare și a acuzațiilor grave formulate în afara cadrului legal”, a punctat CSP.