Accesul persoanelor în anumite locuri publice din Chișinău va fi limitat temporar. Capitala găzduiește un eveniment internațional de nivel ministerial cu peste 50 de delegații oficiale

În perioada 18 – 19 martie (orele 8:00 – 22:00), va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din capitală, anunță marți, 17 martie Primăria Chișinău.

Potrivit Primăriei, măsura este luată de poliție, în contextul desfășurării Conferinței de Nivel Înalt privind Carta Socială Europeană.

„Eveniment internațional de nivel ministerial, organizat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în parteneriat cu Consiliul Europei, la care vor participa peste 50 de delegații oficiale din statele-membre ale Consiliului Europei și din cadrul organizațiilor internaționale.”

Astfel, pentru buna desfășurare a evenimentului internațional, va fi limitat temporar accesul persoanelor în anumite locuri publice din municipiul Chișinău, inclusiv în preajma instituțiilor de stat și în adiacentă acestora:

strada București, în perimetrul străzii Maria Cebotari – strada Nicolae Iorga;

strada Maria Cebotari, în perimetrul străzii București – strada 31 August 1989;

strada 31 August 1989, în perimetrul străzii Maria Cebotari – strada Nicolae Iorga;

strada Nicolae Iorga, în perimetrul străzii 31 August 1989 – strada București.

Excepție de la restricțiile enunțate sunt manifestările social-culturale, menționate în declarațiile prealabile, depuse la Primăria Chișinău, în perioada vizată.

De asemenea, în perioada enunțată, vor fi sistate lucrările de reparație a drumurilor/a rețelelor electrice/termice, apeduct/canalizare și curățare/tăiere a arborilor, în perimetrul străzilor nominalizate.

„Inspectoratul General al Poliției și Direcția de poliție a municipiului Chișinău vor asigura ordinea publică și vor aduce la cunoștință prevederile dispoziției emise de APL Chișinău, persoanelor fizice și juridice, care desfășoară întruniri sau și-au exprimat intenția de a desfășura acțiuni de masă în perioada 18-19 martie, în anumite locuri și în perimetrul străzilor indicate în actul administrativ”, a adăugat Primăria.

Conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la Regulamentul Circulației Rutiere.