Planul de pace al administrației Donald Trump, care a fost revizuit în timpul negocierilor cu delegația ucraineană la Geneva, nu mai include o clauză care limitează dimensiunea Forțelor Armate Ucrainene, relatează ABC News, citând o sursă familiarizată cu documentul.

Versiunea inițială a documentului prevedea reducerea armatei ucrainene, care numără în prezent aproape 1 milion de oameni, la 600 de mii. Planul alternativ, pregătit de Ucraina și Europa, avea o limită de 800 de mii. ABC News a relatat, de asemenea, că planul excludea o clauză care acorda amnistie Rusiei pentru crime de război. În plus, Politico relatează, citând o sursă, că clauzele teritoriale au fost modificate.

Versiunea inițială propunea ca Kievul să predea întregul Donbas Rusiei în schimbul înghețării frontului în regiunile Zaporojie și Herson. Politico nu specifică modul în care au fost modificate clauzele teritoriale ale planului. Problemele teritoriale vor fi discutate la nivel prezidențial – Volodimir Zelenski și Donald Trump.

Potrivit publicației The Washington Post, planul a eliminat și prevederile privind relațiile Rusia-SUA care nu sunt direct legate de război. În plus, s-a decis abandonarea ideii de a utiliza 100 de miliarde de dolari din rezervele înghețate ale Băncii Centrale a Rusiei pentru reconstrucția postbelică a Ucrainei, 50% din profituri urmând să meargă către SUA.

O serie de chestiuni controversate au fost „puse între paranteze”, inclusiv teritoriul și relațiile dintre NATO, Rusia și SUA, a declarat ministrul adjunct de externe ucrainean, Serhii Kyslytsya, pentru Financial Times. Noul document seamănă puțin cu versiunea originală care a stârnit indignare la Kiev, a spus el: „Am dezvoltat un set solid de măsuri pentru a alinia pozițiile și suntem gata să facem compromisuri în privința mai multor chestiuni. Restul va necesita decizii din partea conducerii.”

Secretarul de Stat Marco Rubio a exclus, de asemenea, deocamdată, prevederile care ar fi interzis permanent Ucrainei să adere la NATO și ar fi interzis țărilor alianței să desfășoare trupe pe teritoriul său pentru a-i asigura securitatea, relatează The New York Times.

SUA nu i-au arătat Rusiei noua versiune a planului de pace, care conține 19 puncte în loc de 28, a declarat marți secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„În acest moment, singurul lucru substanțial pe care îl avem este proiectul american, proiectul lui Trump. Credem că acesta ar putea fi o bază foarte bună pentru negocieri. <…> Înțelegem că textul pe care l-am primit neoficial anterior a suferit deja modificări”, a spus Peskov.