A început campania electorală pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025. În 6 localități din țară vor fi aleși noi primari

Astăzi, 17 octombrie 2025, începe campania electorală pentru alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025, se arată în comunicatul de presă emis de Comisia Electorală Centrală (CEC).

În conformitate cu prevederile Codului electoral, concurenții electorali sunt obligați să desfășoare campania în condiții de corectitudine și integritate. Candidaților le este interzis să utilizeze resursele administrative, inclusiv prin lansarea sau participarea la lansarea proiectelor de infrastructură sau a achizițiilor efectuate din bugetul public național, utilizarea echipamentelor, a mijloacelor, a bunurilor publice. Autoritățile/instituțiile publice și cele asimilate nu pot transmite/acorda concurenților electorali bunuri publice sau alte favoruri decât pe bază de contract, în condițiile de egalitate, scrie sursa citată.

Totodată, CEC precizează că concurenților electorali le este interzisă organizarea de concerte, concursuri, alte evenimente sau demonstrații cu implicarea interpreților, a personalului de creație și/sau artistic atât din țară, cât și de peste hotare, afișarea în timpul desfășurării acestora slogane sau alte mesaje și/sau distribuirea de materiale ce conțin simbolistica competitorului electoral sau alte elemente de identificare a acestuia, precum și participarea la aceste evenimente în scop de promovare politică.

La fel, în comunicat scrie că concurenții electorali pot organiza întâlniri cu alegătorii, iar autoritățile administrației publice locale sunt obligate să asigure posibilitatea desfășurării unor astfel de întâlniri în termeni și condiții egale.

În contextul organizării alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2025, consiliile electorale de circumscripție locală au examinat dosarele depuse în termenul prevăzut de lege și au înregistrat 12 candidați pentru funcția de primar și șapte concurenți electorali pentru funcția de consilier în consiliul local, a anunțat anterior CEC.

Dintre cei 12 candidați înregistrați la funcția de primar, trei sunt femei și nouă sunt bărbați. Doi candidează independent, iar 10 sunt desemnați de partide politice.

Candidați la funcția de primar au fost înregistrați în următoarele localități:

satul Bașcalia, raionul Basarabeasca – 1 candidat;

comuna Călinești, raionul Fălești – 3 candidați;

comuna Natalievca, raionul Fălești – 2 candidați;

satul Ustia, raionul Glodeni – 2 candidați;

orașul Leova, raionul Leova – 2 candidați;

comuna Cremenciug, raionul Soroca – 2 candidați.

Pentru funcția de consilier local:

în comuna Călinești, raionul Fălești – au fost depuse liste din partea a 3 formațiuni politice și 2 candidați independenți;

în orașul Leova, raionul Leova – au fost înregistrate liste din partea a 2 formațiuni politice.

În total, pentru funcția de consilier în consiliile locale sunt înregistrați 78 de candidați, dintre care 38 femei și 40 bărbați.