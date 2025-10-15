Alegerile locale noi din 16 noiembrie: 12 persoane candidează pentru funcția de primar

În contextul organizării alegerilor locale noi din 16 noiembrie 2025, consiliile electorale de circumscripție locală au examinat dosarele depuse în termenul prevăzut de lege și au înregistrat 12 candidați pentru funcția de primar și șapte concurenți electorali pentru funcția de consilier în consiliul local, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC) printr-un comunicat.

Dintre cei 12 candidați înregistrați la funcția de primar, trei sunt femei și nouă sunt bărbați. Doi candidează independent, iar 10 sunt desemnați de partide politice.

Candidați la funcția de primar au fost înregistrați în următoarele localități:

satul Bașcalia, raionul Basarabeasca – 1 candidat;

comuna Călinești, raionul Fălești – 3 candidați;

comuna Natalievca, raionul Fălești – 2 candidați;

satul Ustia, raionul Glodeni – 2 candidați;

orașul Leova, raionul Leova – 2 candidați;

comuna Cremenciug, raionul Soroca – 2 candidați.

Pentru funcția de consilier local:

în comuna Călinești, raionul Fălești – au fost depuse liste din partea a 3 formațiuni politice și 2 candidați independenți;

în orașul Leova, raionul Leova – au fost înregistrate liste din partea a 2 formațiuni politice.

În total, pentru funcția de consilier în consiliile locale sunt înregistrați 78 de candidați, dintre care 38 femei și 40 bărbați.

Potrivit CEC, campania electorală va începe pe 17 octombrie.