A fost stabilită ordinea concurenților electorali în buletinul de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie

Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit ordinea de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, precum și a aprobat modelul și textul buletinului de vot pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență la alegerile parlamentare. Hotărârea a fost aprobată în cadrul ședinței din 7 septembrie.

Potrivit hotărârii CEC, în buletinul de vot se vor regăsi 23 de candidați, după cum urmează:

Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”;

Partidul Politic „Democrația Acasă”;

Partidul Politic Coaliția pentru Unitate şi Bunăstare;

Andrei Năstase – candidat independent;

Partidul Politic Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa;

Olesea Stamate – candidat independent;

Partidul Politic Partidul Social Democrat European;

Partidul politic Partidul Național Moldovenesc;

Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniştilor, Inima și Viitorul Moldovei”;

Blocul Electoral „ALTERNATIVA”;

Partidul Politic MIŞCAREA RESPECT MOLDOVA;

Blocul electoral „ÎMPREUNĂ”;

Partidul Politic Liga Orașelor şi Comunelor;

Partidul Politic ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR;

Victoria Sanduţa – candidat independent;

Partidul Politic Alianța „MOLDOVENII”;

Partidul Politic „MOLDOVA MARE”;

Blocul Electoral „Blocul Unirea Națiunii”;

PARTIDUL POLITIC NOUA OPŢIUNE ISTORICĂ;

Partidul Liberal;

Partidul Politic „Uniunea Creștin-Socială din Moldova”;

Tatiana Creţu – candidat independent;

Partidul Politic „Partidul Nostru”.

În acest context, Comisia a aprobat modelul și textul buletinului de vot pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

Buletinul va conține 23 de patrulatere. Lățimea unui buletin de vot este de 140 mm și lungimea de 595 mm. Acesta se va tipări pe hârtie opacă (mată) de culoare albastru ceruleum. Concurenții electorali se vor înscrie în buletinul de vot cu litere majuscule de aceeași mărime, aceleași caractere, în ordinea stabilită de Comisie.