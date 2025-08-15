A fost stabilit numărul de observatori OSCE pentru alegerile parlamentare, care vor monitoriza scrutinul

La alegerile parlamentare din 28 septembrie vor fi detașați circa 200 de observatori OSCE, pentru a monitoriza scrutinul. Anunțul a fost făcut de Comisia Electorală Centrală (CEC), membrii căreia au avut o întrevedere cu reprezentanții misiunii OSCE/BIDDO pentru observarea alegerilor, se arată în comunicatul de presă al CEC.

Președinta Comisiei, Angelica Caraman, a relatat despre acțiunile întreprinse de autoritatea electorală pentru organizarea scrutinului parlamentar, evidențiind modificările operate la Codul electoral și legislația conexă, precum și perfecționarea proceselor electorale.

Șefa Misiunii, Jillian Stirk, a informat că echipa de bază a misiunii de observare a alegerilor este formată din 15 experți ce reprezintă 14 state membre ale OSCE. În scurt timp, după finalizarea procedurilor de acreditare, 30 de observatori pe termen lung vor fi detașați în teritoriu. Ulterior, misiunea va solicita detașarea a circa 200 de observatori pe termen scurt, care vor sosi în țară cu câteva zile înainte de ziua alegerilor

„Discuțiile au vizat rolul esențial al observatorilor în monitorizarea procesului electoral, ca mecanism de consolidare a drepturilor politice și civile. Totodată, părțile au stabilit mecanisme de comunicare și colaborare între CEC și misiunea OSCE/BIDDO pe întreaga durată a perioadei electorale. Membrii CEC au exprimat gratitudine Biroului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului pentru răspunsul pozitiv la invitația de a monitoriza alegerile parlamentare din acest an și pentru contribuția constantă la susținerea proceselor democratice din R. Moldova”, comunică CEC.

Potrivit cadrului legal, termenul-limită pentru depunerea cererilor de acreditare a observatorilor este 21 septembrie 2025.