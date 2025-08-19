A fost condamnat după ce nu a declarat la ieșirea din țară aproape 100 000 de euro. PCCOCS anunță că va contesta decizia Judecătoriei de a neconfisca banii în folosul statului

Un bărbat a fost condamnat, după ce nu a declarat în vamă aproape 100 000 de euro, a anunțat marți, 19 august, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Potrivit unui comunicat, în noiembrie 2021, bărbatul, originar din Chișinău, cu vârsta de 47 de ani, care călătorea în septembrie 2021 spre Istanbul, iar după ce a ales să treacă vama prin culoarul verde inscripționat „nimic de declarat,” a pretins că culoarul roșu „nu era vizibil.”

„În baza probelor prezentate de procurorii PCCOCS, instanța de judecată a respins și alte argumente ale bărbatului și l-a condamnat la 5 ani închisoare, cu suspendarea acestei pedepse pentru 2 ani”, a scris PG.

Totuși, Judecătoria Chișinău a decis să nu confiște cei aproape 100 000 euro pe care condamnatul ar fi urmat să-i scoată din Moldova prin contrabandă spre Turcia.

În acest sens, PCCOCS, anunță că vor contesta la Curtea de Apel Centru neconfiscarea banilor în folosul statului, așa cum acești bani au fost folosiți de către condamnat la încercarea de scoatere a lor din Moldova prin încălcarea legii.

Așadar, urmează să se pronunțe instanța de apel, iar până la rămânerea definitivă a sentinței, persoana este prezumată nevinovată potrivit legii. În ceea ce privește suma de bani care nu fusese declarată regulamentar, aceasta rămâne sechestrată, pentru eventuala confiscare solicitată acum repetat de către procurori.