A fost blocată platforma host.md din cauza unui atac cibernetic. Circa 4000 de site-uri nu sunt funcționale

Site-urile guvernamentale ale R. Moldova au fost vizate de peste 16 milioane de tentative de atac cibernetic în noaptea de dinaintea alegerilor parlamentare, informează Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică.

„Ieri și azi infrastructura aferentă procesului electoral a fost supusă mai multor tentative de atac cibernetic. E vorba, în special, de CEC.md, precum și mai multe secții de vot din afara țării”, a declarat prim-ministrul Dorin Recean.

Premierul a precizat că toate atacurile au fost detectate și neutralizate în timp real, fără afectarea procesului electoral.

„În prezent, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a blocat platforma host.md din cauza unui atac cibernetic masiv. Prin urmare, circa 4000 de site-uri nu sunt funcționale. Atacurile sunt orchestrate simultan cu scopul de a supra-încărca rețeaua STISC, care deservește CEC și altă infrastructură electorală”, a declarat Recean.

STISC informează că printre incidente s-au numărat atacuri de blocare distribuită – inclusiv unul orchestrat simultan din mai multe țări, cu peste 16 milioane de sesiuni generate, conceput pentru a simula trafic real și a ocoli sistemele de protecție – tentative de introducere a codului malițios în bazele de date și infecții cu programe informatice nocive pe stații de vot.

Acum patru zile, autoritățile anunțau că mii de routere Wi-Fi din locuințele cetățenilor au fost compromise. Scopul ar fi fost utilizarea acestor rețele infectate pentru a lansa, în ziua alegerilor parlamentare atacuri cibernetice asupra serverelor și infrastructurii CEC, cu intenția de a bloca activitatea instituției.