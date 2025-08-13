40 de profesori de limba română din diaspora vor fi instruiți în cadrul Programului de formare a profesorilor din Centrele Educaționale ale Diasporei

Programul de formare a profesorilor din Centrele Educațioanle ale Diasporei a fost lansat miercuri, 13 august, de Biroul Relații cu diaspora (BRD) și Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM). Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), inițiativa urmărește sprijinirea cadrelor didactice din aceste centre în promovarea limbii române și a identității culturale a R. Moldova în rândul copiilor și tinerilor moldoveni stabiliți peste hotare.

Conform unui comunicat, evenimentul de lansare a reunit peste 40 de profesori de limbă română din comunități diasporale din Italia, Marea Britanie, Germania, Elveția, Norvegia, Liban, Franța și Statele Unite ale Americii.

Ana Calinici, secretara de stat a Guvernului, a subliniat importanța susținerii cadrelor didactice din diaspora, care contribuie la păstrarea limbii române și a valorilor culturale în rândul generațiilor născute și crescute peste hotare.

„Guvernul R. Moldova are câteva instrumente prin care sprijină învățarea limbii române în diasporă. Acestea fiind granturile oferite prin Programul Diaspora Engagement Hub, materialele didactice oferite gratuit, cursurile de perfecționare pentru cadrele didactice. Acest domeniu trebuie sprijin și mai mult, pentru ca tinerii de peste hotare să cunoască limba română și cultura R. Moldova. Conform proiectului noii Hotărâri de Guvern cu privire la susținerea activităților culturale în diaspora, va fi stabilită o cotă specială de finanțare a centrelor educaționale, aceasta fiind o prioritate pentru politicile destinate diasporei”, a afirmat Calinici.

Totodată, Adriana Cazacu, secretară de stat în cadrul MEC, a menționat acțiunile implementate de instituție, printre care: oferirea a 100 de locuri la buget pentru studii superioare de licență și masterat destinate tinerilor din diasporă și dezvoltarea învățământului la distanță. Aceasta a subliniat că se lucrează la elaborarea unui nou program național de studiere a limbii române de către alolingvi, care va include un obiectiv special dedicat diasporei.

Programul, derulat în perioada august – noiembrie 2025, include patru seminare dedicate consolidării competențelor pedagogice și metodologice ale profesorilor din diaspora.

„Prin această inițiativă, BRD și ANTEM își propun să ofere un sprijin constant profesorilor din Centrele Educaționale din diasporă, în misiunea lor de a păstra și transmite identitatea lingvistică și culturală a R. Moldova către copiii și tinerii moldoveni din întreaga lume”, scrie BRD.