31 de persoane au fost înșelate cu aproape 6 milioane de lei prin vânzări fictive de automobile și tehnică agricolă. Trei bărbați au fost reținuți

Activitatea unui „grup criminal organizat”, specializat în obținerea de venituri ilicite prin comercializarea fictivă a automobilelor și a tehnicii agricole a fost destructurată, a anunțat miercuri, 17 iunie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Conform unui comunicat, în total, 31 de persoane au fost prejudiciate, iar valoarea estimată a prejudiciului se ridică la 5,8 milioane de lei.

Potrivit anchetei, în cadrul a două cauze penale s-a stabilit că, în perioada 2025–2026, mai multe persoane, ar fi creat și condus în Moldova activitatea mai multor companii, pe care le-ar fi folosit pentru inducerea în eroare a potențialilor cumpărători.

„Investigațiile au arătat că suspecții publicau pe diverse platforme online anunțuri privind vânzarea automobilelor și a tehnicii agricole la prețuri semnificativ mai mici decât cele de pe piață, pentru a atrage un număr cât mai mare de clienți. Pentru a crea aparența unei activități legale, aceștia invitau potențialii cumpărători la oficii din municipiul Chișinău, unde erau semnate contracte fictive de prestări servicii, intermediere sau import”, scrie PCCOCS.

Ulterior, victimele transferau banii în conturile companiilor controlate de suspecți, însă bunurile promise nu erau livrate, iar obligațiile contractuale nu erau onorate.

După încasarea banilor, membrii grupului infracțional invocau diverse motive pentru amânarea livrării, precum dificultăți vamale, probleme logistice sau necesitatea efectuării unor plăți suplimentare. În cele din urmă, aceștia întrerupeau orice comunicare cu clienții, iar automobilele și tehnica agricolă nu mai ajungeau la destinatari.

Astfel, în cadrul cercetării penale, pe parcursul anului 2026, a fost documentată activitatea infracțională a trei bărbați, cu vârste de 26, 37 și 48 de ani, bănuiți de comiterea infracțiunii de escrocherie săvârșită de „un grup criminal organizat”, în proporții deosebit de mari.

Bărbații au fost plasați în arest preventiv, „pentru continuarea obiectivă a investigațiilor”.