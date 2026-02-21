30 de zile de arest pentru un participant al grupării criminale care pregătea asasinate în Ucraina

30 de zile de arest preventiv pentru cea de-a cincea persoană, reținută vineri, 20 februarie, pentru implicare în pregătirea asasinatelor în Ucraina. Decizia a fost pronunțată pe 21 februarie, de Judecătoria Chișinău.

Suspectul are vârsta de 30 de ani și este din Bălți, având în ultima perioadă domiciliul în municipiul Chișinău. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), bărbatul, de rând cu învinuitul cu rol de recrutor, cooperează cu ancheta, deși nu-și recunoaște pe deplin implicarea în pregătirea infracțiunii.

Altui reținut, din primii patru anunțați în R. Moldova, pe 20 februarie i-a fost aplicată o măsură neprivativă de libertate, fiindu-i impusă interdicția de a părăsi R. Moldova timp de 60 de zile, fiind investigat în continuare, în calitate de învinuit în acest dosar.

PCCOCS menționează că sub conducerea procurorilor PCCOCS are loc investigarea a cinci persoane reținute în R. Moldova în dosarul penal de pregătire a omorurilor în Ucraina, patru bărbați și o femeie. În Ucraina sunt investigați penal alți șapte învinuiți, cetățeni ai R. Moldova.

Anchetatorii susțin că suspecții aveau cel puțin cinci ținte stabilite, printre care și jurnalistul ucrainean Dmitri Gordon. Conform datelor preliminare, pentru fiecare asasinat ar fi fost promise recompense de până la 100.000 de dolari, suma variind în funcție de statutul persoanei vizate.

Operațiunea de destructurare a rețelei a fost realizată în cadrul unei acțiuni comune a autorităților de la Chișinău și Kiev.