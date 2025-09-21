Ucraina a impus sancțiuni împotriva a 11 persoane din R. Moldova. Printre cei sancționați Victoria Furtuna, Evghenia Guțul și Bogdan Țîrdea

Ucraina a impus sancțiuni împotriva a 11 persoane din R. Moldova care promovează discursuri pro-ruse și justifică agresiunea Rusiei. Președintele Volodimir Zelenski a semnat sâmbătă, 20 septembrie, trei decrete pentru punerea în aplicare a deciziilor Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei.

Astfel, potrivit decretului, printre cei sanționați se numără Victoria Furtună, Evghenia Guțul, Bogdan Țîrdea, Constantin Starîș, Vasile Bolea, Igor Șornikov, Iurie Ciofu, Victor Petrov, Nataliia Paraska, Ion Mahu și Dmitrii Konstantinov.

„Aceste măsuri sunt coordonate cu politicile partenerilor internaționali și au ca scop blocarea resurselor rusești, protejarea drepturilor omului în teritoriile ocupate și contracararea propagandei ruseșt”, scrie Președinția Ucrainei.

Astfel, printre cele mai importante sancțiuni se află:

privarea de distincții de stat ale Ucrainei și de alte forme de recunoaștere;

blocarea activelor – privarea temporară de dreptul de a utiliza și dispune de activele care aparțin unei persoane fizice sau juridice, precum și de activele asupra cărora o astfel de persoană poate, direct sau indirect (prin intermediul altor persoane fizice sau juridice), să întreprindă acțiuni echivalente cu exercitarea dreptului de a dispune de acestea;

restricționarea operațiunilor comerciale (încetarea completă);

restricționarea, încetarea parțială sau completă a tranzitului de resurse, zboruri și transporturi pe teritoriul Ucrainei (încetarea completă);

prevenirea scoaterii capitalurilor din Ucraina;

suspendarea îndeplinirii obligațiilor economice și financiare;

interzicerea difuzării mass-media pe teritoriul Ucrainei;

încetarea sau suspendarea licențelor și a altor autorizații, a căror obținere (existență) este o condiție pentru desfășurarea unui anumit tip de activitate, în special încetarea sau suspendarea autorizațiilor speciale pentru exploatarea subsoalelor;

interzicerea participării la privatizarea, închirierea bunurilor de stat de către rezidenții unui stat străin și persoanele care sunt controlate direct sau indirect de rezidenții unui stat străin sau care acționează în interesul acestora, ș.a.

Sancțiunile sunt valabile pentru o perioadă de 10 ani.

Decizie de sancțiuni mai vizează 66 de persoane fizice și 13 entități juridice, inclusiv oficiali ai autorităților de ocupație din Crimeea, membri ai sistemului judiciar al Federației Ruse implicați în încălcări ale drepturilor omului în Crimeea, persoane asociate cu răspândirea propagandei rusești și organizații implicate în sprijinirea armatei ruse.