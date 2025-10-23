Șeful cabinetului președintei demisionează. Aceasta va fi deputat în Parlament

Adrian Băluțel a demisionat din funcția de șef al cabinetul președintei Maia Sandu, anunță aceasta joi, 23 octombrie. Din 1 noiembrie, Băluțel îți va continua activitatea în calitate de deputat în Parlament.

Acesta i-a mulțumim Maiei Sandu „pentru încredere, pentru oportunitate și pentru toate lecțiile învățate”.

„789 de zile în calitate de șef de cabinet al doamnei președinte Maia Sandu. Doamnă președintă, vă mulțumesc pentru fiecare dintre aceste zile. Mulțumesc colegilor din Guvern, Parlament și administrația publică pentru cooperarea excelentă și sprijinul constant. Sunt recunoscător partenerilor, reprezentanților societății civile, mediului privat și presei pentru deschiderea și dialogul constructiv din acești ani. Un gând de recunoștință aparte colegilor de la Președinție — tot ce am reușit, am reușit împreună, ca o echipă unită”, a scris Adrian Băluțel.

Astfel, ultima zi a acestuia în calitate de șef de cabinet al doamnei Președinte va fi pe 31 octombrie.

Adrian Băluțel a fost numit șef de cabinetului al președintei pe 4 septembrie 2023.

În 2021, a devenit deputat al fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) în Parlamentul R. Moldova la primul mandat. În primăvara anului 2022 a fost ales vicepreședinte al PAS.

Fiind deputat Adrian Băluțel a fost numit pe 23 noiembrie 2022 în funcția de secretar de stat în cadrul Cancelariei de stat, responsabil pe monitorizarea realizării obiectivelor prioritare de dezvoltare.

Până la ocupa funcția de deputat, Adrian Băluțel a fost consilier în cabinetul vicepreședintelui Parlamentului, Mihail Popșoi. Anterior, în 2019, a fost și secretar de stat la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în guvernul condus de Maia Sandu.

Potrivit declarației de avere și interese personale, în anul 2024, Adrian Băluțel a ridicat un salariu total 309 803 de lei. De asemenea, Familia Băluțel declară că are în proprietate un automobil Skoda

Kodiaq, cumpărată în 2022 și are dreptul de abitație într-un apartament.