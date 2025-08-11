Mihail Bagas, învinuit de complicitate la finanțarea ilegală a partidului ALDE, trimis pe banca acuzaților. Acesta și-a recunoscut vinovăția

Procuratura Anticorupție (PA) a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care o persoană este învinuită de săvârșirea infracțiunii de complicitate la finanțarea ilegală a partidelor politice, manifestată prin finanțarea acestora din surse interzise de lege, în proporții mari.

Potrivit site-ului instanțelor consultat de ZdG, învinuit de complicitate este Mihail Bagas. Luni, 11 august, dosarul acestuia a fost înregistrat în instanță.

Conform PA, acordul de recunoaștere a vinovăției a fost încheiat la data de 8 august, în cadrul cauzei penale inițiate în anul 2023, iar în aceeași zi, cauza penală care îl vizează a fost disjunsă într-o procedură separată, pentru expedierea în instanța de judecată.

„Astfel, în urma probelor acumulate de PA, în comun cu CNA și SIS, Mihail Bagas în luna iunie 2023, a fost instigat de către liderul grupului criminal «Șor», Ilan Șor, să participe la săvârșirea infracțiunii de finanțare ilegală a unui partid politic, având rolul de a intermedia transmiterea banilor de la grupul criminal organizat către secretarul general al partidului ALDE (n.r. Adrian Culai), în scopul fortificării partidului” a precizat într-un comunicat PA.

Prin urmare, în perioada iunie – septembrie 2023, învinuitul a transmis bani de la grupul criminal organizat lui Adrian Culai în sumă de 452 700 de dolari.

Pe 25 iunie, fostul secretar al Partidului Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE), Adrian Culai, a fost găsit vinovat de prima instanță pentru acceptare cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. După doar 12 zile de la trimiterea dosarului în instanță, acesta a fost condamnat la 4 ani de închisoare, cu suspendare. Culai și-a recunoscut vinovăția.

În sentinței lui Culai, este menționat că la alegerile locale din 2023, „conștientizând că era prea scurt pentru crearea unui nou partid politic, a decis să preia conducerea unui partid politic înregistrat deja, opțiune care a fost discutată din start cu Ilan Șor, care de altfel, l-a asigurat că toate cheltuielile pentru crearea/preluarea partidului vor fi acoperite de el, iar banii urmând să-i primească prin intermediul lui Mihail Bagas”.

„Mihail Bagas a declarat că el se va ocupa de bani şi modul de aducere în viitorul partid a „plicurilor”. Mihail Bagas a declarat că Ilan Şor este fostul lui coleg de clasă şi el cunoaște foarte bine cum funcționează sistemul lor de foarte mulți ani. El cunoaște toată echipa şi pe toți cei implicați, întrucât a avut de a face cu ei. De asemenea, Adrian Culai a declarat că el se va ocupa de gestionarea banilor acordați de Ilan Şor, la care Arina Spătaru a insistat să fie la curent cu toate aspectele legate de bani, la care Mihail Bagas şi Adrian Culai au asigurat-o că va fi informată. Mihail Bagas i-a declarat că el nu merge împreună cu ei în echipă, deoarece el deja face parte din echipa partidului Liga Orașelor și Comunelor (LOC) şi este desemnat deja ca candidat la primăria municipiului Chişinău şi că este necesar să-l susțină în cadrul acestor alegeri locale, la care, ea i-a spus că partidul lor va desemna un candidat separat, la care Mihail Bagas a obiectat, dar au convenit că această chestiune o vor discuta cu Ilan Şor”, se arată în sentință.

Pentru fapta comisă, Mihail Bagas riscă pedepsea cu amendă în mărime de la 850 la 1350 de unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 6 ani. „Ca urmare a încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției, limitele de pedeapsă se reduc cu o treime”, a precizat PA.