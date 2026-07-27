MEC lansează concursul pentru ocuparea a 145 de funcții didactice vacante în școli profesionale, colegii și centre de excelență. Absolvenții pot primi indemnizații de până la 375 de mii de lei

145 de funcții vacante își așteaptă absolvenții în 40 de instituții publice de învățământ profesional tehnic din țară, a anunțat luni, 27 iulie, Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Dosarele pot fi depuse până pe 20 august, iar persoanele selectate vor putea beneficia de indemnizații unice cuprinse între 160 de mii lei și 375 de mii de lei.

Posturile vacante sunt disponibile în 16 localități, cele mai multe – în municipiul Chișinău (52). În instituțiile din Ungheni și Cahul sunt disponibile câte 13 funcții vacante, în cele din Bălți 12, și Orhei – nouă.

Din numărul total de posturi, 87 sunt disponibile în școli profesionale, 47 – în colegii, iar alte 11 – în centre de excelență.

Cele mai multe funcții vacante sunt pentru maiștri-instructori și profesori de discipline de specialitate – câte 50 de posturi pentru fiecare categorie. Alte 39 de locuri sunt destinate profesorilor de discipline de cultură generală, iar șase vizează alte funcții didactice.

Totodată, în instituțiile de învățământ profesional tehnic există locuri vacante de profesori de matematică, informatică, fizică, biologie, chimie, limbă și literatură română, limbile engleză, rusă și franceză, istorie, geografie, educație fizice, discipline medicale, tehnice și agronomice.

Cele mai multe funcții vacante sunt anunțate de Școala Profesională din Orhei și Școala Profesională nr. 6 din Chișinău – câte nouă. Școlile profesionale nr. 3 și nr. 7 din capitală au câte șapte posturi disponibile, iar Colegiul Tehnic Agricol din Soroca și școlile profesionale din Criuleni și Ungheni – câte șase.

De dreptul la repartizare beneficiază persoanele cu vârsta de până la 35 de ani inclusiv, care sunt debutante în activitatea didactică și dețin actele de studii necesare funcției solicitate.

Pot participa absolvenți ai programelor de învățământ profesional tehnic, precum și absolvenți ai programelor de licență sau master. Condițiile privind nivelul și profilul studiilor diferă în funcție de postul ales.

Persoanele care au absolvit programe profesional-tehnice sau universitare fără profil pedagogic vor fi obligate să urmeze, în cel mult doi ani de la angajare, un modul psihopedagogic de 60 de credite.

Candidații pot solicita una sau mai multe funcții vacante, însă vor fi repartizați într-un singur post.

Dosarul trebuie să conțină copia actului de identitate, cererea de participare, copia diplomei și a suplimentului acesteia, un CV Europass și declarația prin care candidatul confirmă că este debutant în activitatea didactică.

Selectarea se va face separat pentru fiecare post vacant. În procesul de repartizare vor fi luate în considerare, în ordine:

corespunderea specialității și a nivelului de calificare cu funcția solicitată;

media generală a studiilor, care trebuie să fie de cel puțin 7,5;

media obținută la disciplinele de specialitate;

rezultatele interviului.

Absolvenții programelor profesional-tehnice repartizați în instituții din municipiile de nivelul II vor putea primi 160 de mii de lei, iar absolvenții programelor de licență sau master – 200 de mii de lei.

Pentru instituțiile din sate, comune, orașe, municipii de nivelul I și din UTA Găgăuzia, indemnizațiile constituie 235 de mii de lei pentru absolvenții programelor profesional-tehnice și 275 de mii de lei pentru absolvenții de licență sau master.

„Cea mai mare indemnizație, de 375 de mii de lei, este prevăzută pentru absolvenții studiilor superioare repartizați în localitățile respective în calitate de profesori de biologie, chimie, fizică, informatică, matematică sau de limba și literatura română în instituțiile cu predare în limba rusă. Pentru aceleași discipline predate în municipiile de nivelul II, indemnizația este de 300 de mii de lei”, a mai precizat MEC.

Banii vor fi achitați în două tranșe: 50% după șase luni efectiv lucrate și restul de 50% după 18 luni de activitate.

Lista integrală a funcțiilor vacante și informațiile privind depunerea dosarelor poate fi accesată aici.

Formularul de aplicare: aici