Două blocuri de studii ale Colegiului „Alexei Mateevici” vor fi reabilitate energetic

Două blocuri de studii ale Colegiului „Alexei Mateevici” din capitală urmează a fi reabilitate energetic în cadrul Proiectului INSPIREE. Ceremonia de semnare a acordului de colaborare a avut loc joi, 18 septembrie, anunță într-un comunicat Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Cele două clădiri ale Colegiului „Alexei Mateevici” vor beneficia de izolarea termică, modernizarea sistemelor de încălzire și ventilare, înlocuirea echipamentelor electrice și instalarea de sisteme eficiente pentru apă caldă și energie termică.

„Prin aceste investiții, consumul de energie în clădirile renovate va scădea cu până la 50%, ceea ce înseamnă economii de aproximativ 12,3 GWh”, a declarat în cadrul evenimentelor secretarul de stat a MEC, Carolina Novac,.

Totodată, Victoria Bercu, directoarea Colegiului „Alexei Mateevici”, a spus că elevii și cadrele didactice vor beneficia de condiții mai bune de studiu și de lucru

„Economiile la facturile de energie vor permite ca resursele financiare economisite să fie direcționate către dezvoltarea instituției și către asigurarea unui învățământ de calitate”, a mai adăugat aceasta.

De asemenea, un acord similar a fost semnat pe 16 septembrie cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, iar în perioada următoare vor fi încheiate astfel de acorduri cu toate instituțiile beneficiare.

În total, în cadrul Proiectului vor fi reabilitate 30 de clădiri publice, dintre care 14 clădiri ale spitalelor raionale și 16 clădiri ale instituțiilor superioare de învățământ și profesional tehnic.

Potrivit MEC, investițiile sunt realizate cu sprijinul Agenției Franceze pentru Dezvoltare – credit de 30 milioane de euro și al Guvernului Germaniei – grant de 38,7 milioane de euro, prin intermediul Băncii Germane de Dezvoltare KfW.