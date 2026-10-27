Cât vor costa carburanții pe 27 octombrie? ANRE a stabilit noile prețuri

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru carburanți, valabile pentru 27 octombrie.

Potrivit datelor publicate de ANRE, benzina COR 95 se ieftinește cu 23 de bani și va putea fi comercializată cu cel mult 32,22 lei/litru.

O creștere este înregistrată în cazul motorinei. Aceasta se scumpește cu 12 bani, ajungând la un preț maxim de 36,00 lei/litru.