197 de sesizări privind violența în familie, înregistrate de Poliție în trei zile: au fost emise 63 de ordine de restricție de urgență

197 de sesizări privind cazuri de violență în familie au fost înregistrate de oamenii legii în perioada 23-25 octombrie. În urma intervențiilor, oamenii legii au emis 63 de ordine de restricție de urgență și au documentat mai multe încălcări ale măsurilor de protecție, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit Poliției, în fiecare caz, oamenii legii au intervenit și au dispus măsurile necesare pentru protejarea victimelor și documentarea faptelor.

În perioada menționată, au fost emise 63 de ordine de restricție de urgență, iar în nouă cazuri au fost întocmite procese-verbale pentru încălcarea acestora.

Totodată, instanțele de judecată au emis 14 ordonanțe de protecție, fiind documentate patru cazuri de încălcare a acestora.

De asemenea, polițiștii au întocmit trei procese-verbale pentru acte de violență între membrii familiei, soldate cu vătămări neînsemnate.

Poliția îndeamnă victimele violenței în familie să nu tolereze abuzurile și să ceară ajutor.