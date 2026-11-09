16 persoane au fost acreditate în calitate de observatori internaționali pentru monitorizarea alegerilor regionale din 15 noiembrie

În cadrul ședinței Comisiei Electorale Centrale (CEC) din 9 noiembrie, au fost acreditate 16 persoane din partea mai multor misiuni diplomatice și organizații neguvernamentale.

Astfel, Comisia a acreditat persoane din partea următoarelor misiuni diplomatice și organizații neguvernamentale:

Fundația Internațională pentru Sisteme Electorale (IFES) – 2 persoane și 1 interpret;

Ambasada Republicii Lituania în R. Moldova – 1 persoană;

Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord în Republica Moldova – 5 persoane;

Ambasada Japoniei în R. Moldova – 5 persoane;

Ambasada Ucrainei în R. Moldova – 2 persoane.

Persoanele acreditate în calitate de observatori internaționali își vor desfășura activitatea în conformitate cu legislația R. Moldova.

Pentru alegerile regionale, în total, CEC susține că a acreditat 83 de persoane din partea a 14 misiuni diplomatice și două organizații internaționale. Consiliul Electoral Central al Găgăuziei a acreditat 149 de persoane în calitate de observatori naționali din partea a 5 organizații neguvernamentale.

Mai mulți pretendenți la funcția de bașcan al regiunii găgăuze nu și-au declarat toate averile la Comisia Electorală Centrală. Ziarul de Gardă a constatat că în declarațiile de avere ale candidaților lipsesc mai multe afaceri de milioane din R. Moldova și de peste hotare, bunuri imobile sau automobile.

Neconcordanțele dintre declarații și realitate nu se opresc doar la averi. Unul dintre candidați promitea în trecut să apere „cu arma” autonomia găgăuză dacă „vreodată proiectul Unirii se va produce”, în timp ce este român cu acte în regulă, beneficiind de avantajele cetățeniei statului vecin. Familia unui alt candidat, pentru care una dintre „valorile noastre fundamentale” este „credința față de Rusia” și care a declarat că „noi vom face totul ca să nu mergem cu Moldova” dacă țara se apropie de Uniunea Europeană, beneficiază de proiecte susținute chiar cu bani europeni.

Alegerile vor avea loc la 15 noiembrie, concomitent pentru funcția de guvernator al autonomiei găgăuze, la care au fost înregistrați opt candidați, și pentru Adunarea Populară, organul legislativ al regiunii, la care candidează 135 de persoane în 35 de circumscripții uninominale.