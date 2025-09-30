15 elevi și studenți din țară au primit Bursa Prezidențială, acordată de președinta Maia Sandu. Cât valorează aceasta

Pe 29 septembrie 2025, președinta R. Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul prin care 15 elevi și studenți cu rezultate deosebite vor beneficia, în anul de studii 2025–2026, de Bursa Președintelui Republicii Moldova, transmite Președinția.

Distincția este oferită tinerilor care au demonstrat performanțe academice deosebite, s-au implicat în cercetare și au contribuit activ la viața socială din comunitățile lor.

Mai exact, 10 studenți din universitățile din țară vor beneficia de o bursă în valoare de 3860 lei, iar 5 elevi din colegii și centre de excelență vor primi câte 2995 lei lunar, pe durata unui an academic.

„Prin această bursă, statul recunoaște munca, talentul și perseverența lor, oferindu-le un sprijin concret pentru a-și continua parcursul educațional”, scrie Președinția.

Candidații au fost selectați în baza performanțelor academice, dar și a implicării în activități științifice, culturale și extracurriculare. Propunerile au fost înaintate de către senatele universităților și consiliile profesorale ale colegiilor.

În total, sprijinul financiar acordat pentru aceste burse este de peste 530 de mii de lei.

Bursele vor fi plătite din mijloacele financiare prevăzute în bugetul de stat pentru acest scop. Decretul integral și lista nominală a beneficiarilor pot fi consultate mai jos.

Sursă fotografii: presedinte.md

În anul de studii 2024-2025, bursele prezidențiale au fost majorate de la 1845 de lei la 3690 de lei pentru studenți și, respectiv, 2860 de lei pentru elevii din învățământul profesional tehnic. În acest an, pentru bursa Președintelui au fost depuse 65 de dosare.

