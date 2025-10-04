13 cadre didactice au fost premiate în cadrul concursului „Pedagogul anului” 2025. Premii de 50, 25 și 15 mii de lei

Câștigătorii concursului republican „Pedagogul anului 2025” au fost premiați în cadrul unei ceremonii festive organizate sâmbătă, 4 octombrie curent, de către Ministerul Educației și Cercetării (MEC). De premii au beneficiat 13 profesori, învățători și educatori, care au trecut prin mai multe etape ale competiției, remarcându-se prin profesionalism, creativitate și pasiune pentru educație.

Potrivit comunicatului MEC, la ediția din acest an au fost desemnați câștigătorii la cinci categorii: Profesorul anului – aria curriculară „Limbă și comunicare”, Profesorul anului – aria curriculară „Matematică și științe”, Profesorul anului – aria curriculară „Educație socioumanistică”, Învățătorul anului și Educatorul anului.

La ceremonia de premiere au fost prezenți Dan Perciun, Maia Sandu, Liliana Nicolaescu-Onofrei și Iwona Piórko.

„De Ziua Profesorului nu sărbătorim doar o profesie, ci o vocație – pasiunea, răbdarea și sacrificiul pe care le presupune această misiune nobilă. Oricare dintre noi, indiferent de funcția pe care o ocupă astăzi, a trecut prin mâna unui profesor. De acolo am învățat ce înseamnă empatia, bunătatea, dragostea de frumos și respectul pentru valori. Dumneavoastră sunteți cei care ați păstrat aceste repere vii, ați transmis cunoștințe și, mai presus de toate, ați format caractere”, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

„Modernizarea sistemului de învățământ trebuie să continue, pentru că educația este cea mai mare garanție că Moldova va reuși. Iar rolul profesorului în această transformare a educației și a societății este crucial. Mulțumesc tuturor pedagogilor pentru răbdare, pentru dăruire, pentru credința că fiecare copil poate reuși atunci când este sprijinit și încurajat”, a declarat președinta Maia Sandu.

Liliana Nicolaescu-Onofrei, președinta Comisiei parlamentare cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, a spus: „În acest an, avem mai multe motive de bucurie și de sărbătoare. 2025 a fost un an plin de realizări în educație. Campania „Fii Pro! Alege să fii profesor” a adus în centrul atenției una dintre dintre cele mai nobile profesii, motivând mii de tineri să aleagă calea răbdării, a vocației, a curajului”.

Iwona Piórko, Ambasadoarea Uniunii Europene în Republica Moldova, a subliniat: „Munca de învățător nu este doar o profesie, ci o adevărată misiune care modelează vieți, formează societatea și clădește viitorul. O comunitate didactică puternică, respectată și motivată este fundamentală pentru dezvoltarea Moldovei. Ea va sprijini țara în procesul de reformă, va cultiva o cultură civică necesară unei societăți reziliente, bazate pe cunoaștere, și va contribui la prosperitatea Moldovei ca viitor membru al Uniunii Europene.”

La concursul „Pedagogul anului 2025” au participat cadre didactice din întreaga țară, iar la fiecare categorie au fost selectați câte trei câștigători. Pedagogii care s-au clasat pe locul I au fost premiați cu câte 50.000 de lei. Câștigătorii locului II au primit câte 25.000 de lei, iar cei de pe locul III – câte 15.000 de lei. Totodată, câștigătorilor concursului li s-au conferit titlul „Pedagogul anului”, diploma Ministerului Educației și Cercetării și gradul didactic următor celui pe care îl dețin.

În cadrul competiției au fost desemnați și 14 laureați la cele 5 categorii ale concursului, fiecăruia dintre care le-au fost acordate diploma de mențiune a Ministerului Educației și Cercetării și gradul didactic următor celui pe care îl dețin.

Concursul „Pedagogul anului” este organizat, începând cu anul 2006, cu scopul de a motiva cadrele didactice să tindă spre excelență și să devină exemple demne de urmat pentru discipolii lor, totodată sporind prestigiul profesiei de pedagog. În acest an, la etapa republicană a concursului au participat 58 de cadre didactice din întreaga țară.

Premianții concursului „Pedagogul anului” 2025:

Categoria „Profesorul anului” – aria curriculară „Limbă și comunicare”

Premiul II: Vacarencu Ana, profesoară de limba engleză, IP Liceul Teoretic „Boris Dînga”, Criuleni

Premiul III: Mandatari Ludmila, profesoară de limba engleză, IP Liceul Teoretic „Vasile Coroban”, Glodeni

Categoria „Profesorul anului” – aria curriculară „Matematică și științe”

Premiul I: Cazacioc Nadejda, profesoară de chimie, IP Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare și Sfânt”, Taraclia, Căușeni

Premiul II: Burcovschi Stela, profesoară de chimie, IP Liceul Teoretic „B. P. Hasdeu”, Bălți

Premiul III: Rogoti Elena, profesoară de matematică, IP Liceul Teoretic „Alecu Russo”, Orhei

Categoria „Profesorul anului” – aria curriculară „Educație socioumanistică”

Premiul II: Antocica Rodica, profesoară de istorie, IP Liceul Teoretic Mălăiești, Criuleni

Premiul III: Cabac Iulia, profesoară de istorie, IP Liceul Teoretic „D. Cantemir”, Cahul

Categoria „Învățătorul anului”

Premiul I: Duminica Luminița, învățătoare, IP Liceul Teoretic de Limbi Moderne și Tehnologii Informaționale „Socrate”, Chișinău

Premiul II: Jubea Nadejda, învățătoare, IP Liceul Teoretic „Petre Ștefănucă”, Ialoveni

Premiul III: Pentelei Natalia, învățătoare, IP Școala Primară Călărași

Categoria „Educatorul anului”

Premiul I: Turuta Tatiana, educatoare, Instituția de Educație Timpurie nr. 8 „Vântuleț”, Orhei

Premiul II: Trohin Aurica, educatoare, Instituția de Educație Timpurie „Albinuța Dâmbovița”, Ruseștii Noi, Ialoveni

Premiul III: Paladi Svetlana, educatoare, Instituția de Educație Timpurie nr. 2 „Lăstăraș”, Ocnița

Anual, la 5 octombrie, în R. Moldova se sărbătorește Ziua Pedagogului.