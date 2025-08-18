Romii și găgăuzii prezenți la protestele organizate de gruparea criminală „Șor”, dirijați să provoace forțele de ordine

Mai mulți cetățeni de etnie romă și găgăuză au fost implicați, în seara zilei de 18 august, în proteste plătite, organizate de către organizația criminală „Șor” în apropierea unor instituții și obiective de interes public din capitală, anunță Poliția. Potrivit oamenilor legii, astfel organizația criminală încearcă să creeze dezbinare și să instige la ură oamenii între ei.

Potrivit Poliției, persoanele au fost dirijate să provoace, prin acțiuni agresive, forțele de ordine aflate la datorie.

Pentru restabilirea ordinii, Poliția și Carabinierii au intervenit imediat și au condus la sediile de Poliție 28 de persoane care au manifestat comportament agresiv față de angajații Ministerul uiAfacerilor Interne (MAI).

Poliția punctează că, sancționarea tentativelor de destabilizare este direct legată de comiterea unei infracțiuni, fără a avea vreo legătură cu etnia sau limba vorbită.

„Organizația criminală „Șor”, prin intermediul persoanelor interpuse, implică minori și reprezentanți ai diferitor comunități etnice, fiindu-le promise plăți ilegale, pentru a crea dezbinare și a instiga la ură oamenii între ei”, subliniază oamenii legii.

În context, Poliția a îndemna cetățenii să nu cadă în plasa promisiunilor financiare ilegale și să respecte legea și a reamintit că implicarea minorilor în acțiuni ilegale se pedepsește dur.