VIDEO Pedofilia: ce trebuie să știe copiii și adulții

Anual, la nivel european, 1 din 5 copii este supus violenței sexuale sau exploatării sexuale. În R. Moldova, zeci de copii se confruntă cu fenomenul violenței sexuale și a exploatării sexuale în propria familie, la școală sau în comunitate, indiferent de vârsta sau mediul familial din care provin, arată studiile organizațiilor neguvernamentale care oferă susținere psihologică acestor copii. Potrivit specialiștilor, cea mai sigură metodă de prevenire a cazurilor de abuz sexual este educația sexuală – în cadrul familiei, școlii și a comunității.

La începutul lunii septembrie, în scara unui bloc din sectorul Buiucani al capitalei, un bărbat a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce atingea neadecvat o fetiță, băgându-i mâna sub haină, în timp ce aceasta încerca să urce scările cu bicicleta sa. La mai bine de o săptămână, bărbatul a fost identificat. La 12 octombrie, cauza penală în privința învinuitului a fost expediată în instanța de judecată. Potrivit reprezentanților de la Procuratura Generală, învinuitul și-a recunoscut vinovăția pe infracțiunea imputată (art. 175 din Codul penal „Acțiuni perverse”).

Agresorul din blocul vecin

ZdG a mers în curtea blocului unde a avut loc cazul respectiv. O vecină ne-a povestit despre cele întâmplate. Potrivit ei, fetița i-ar fi spus mamei despre cele întâmplate, însă mama nu a crezut-o. Totuși, a decis să verifice camera de supraveghere, care a scos la iveală incidentul. Ulterior, mama fetei a anunțat poliția. Făptașul a fost identificat la circa două săptămâni. Potrivit femeii, bărbatul locuiește în blocul vecin.

„Eu așa și m-am gândit că e cineva de pe loc. Altfel cum intra așa ușor și liber în blocul nostru? E un bărbat respectat, chipurile. Are copii învățați, are nepoți de vârsta fetiței acesteia”, susține femeia.

„Mama fetiței tare e afectată după acest caz. Ea mai are un copil mic și nu o poate însoți mereu pe fetiță la grădiniță, așa că a angajat o vecină de sus să o petreacă pe fată la grădiniță și tot ea s-o aducă înapoi”, mai susține femeia care locuiește pe o scară cu familia fetiței.

Ce este un abuz sexual?

Discutasem și cu alte persoane din curtea respectivă, unele voci susținând că cele întâmplate nu puteau fi puse în categoria unui abuz sexual. De aceea, am decis să discutăm cu un specialist în domeniu, care să explice ce este un abuz sexual.

Olesea Ciuciu este psiholog intervievator din cadrul Centrului Internațional „La Strada”. Centrul activează în patru domenii: prevenirea traficului de ființe umane, prevenirea violenței în familie și violenței sexuale, prevenirea exploatării sexuale a copiilor și promovarea siguranței copiilor în mediul online. Olesea Ciuciu accentuează că orice atingere necorespunzătoare din partea unei persoane străine sau chiar apropiate poate fi calificată drept abuz sexual.

Totodată, psihologa menționează că abuzatorii sexuali își desfășoară „activitatea” și în mediul online:

Totodată, Ciuciu spune că trebuie să facem diferență între noțiunea de „abuzator sexual” și „pedofil”.

Profilul psihologic al unui abuzator sexual

Potrivit psihologei, nu este un profil psihologic de bază al abuzatorilor sexuali.

„Nu avem o formulă unică prin care am putea să descriem un agresor sexual. Nu există ceva ce ar constitui un profil. Unii din agresorii sexuali au comportamente similare cu persoanele delicvente, însă, în mare parte, niciunul dintre ei nu are un cazier. Aceste persoane sunt din diferite clase social-economice, sunt de diferite vârste, diferite tipare de personalitate sau comportament. Din acest motiv, nu am putea spune că există un profil care ar putea să descrie agresorii sexuali”, explică Olesea Ciuciu.