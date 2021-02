VIDEO/ „Situația e destul de grebănoasă. Amu e momentul să scăpăm de ei”

După ce joi, 11 februarie, niciun deputat nu a votat pentru învestirea cabinetului de miniștri, Maia Sandu a desemnat-o repetat pe Natalia Gavrilița la funcția de prim-ministru. Între timp, deputații transfugi din „Pentru Moldova” și cei din Partidul Politic Șor au semnat alături de PSRM pentru a o înainta pe Mariana Durleșteanu drept candidat la funcția de prim-ministru. După aceasta, și Platforma DA și-a anunţat propriul candidat la funcţia de premier – Andrei Năstase.

Ce înțeleg oamenii simpli din aceste mișcări politice? Care sunt prognozele lor și ce așteptări au de la aleșii poporului? Vor fi sau nu alegeri parlamentare anticipate? Aceasta am încercat să aflăm din discuțiile cu câțiva cetățeni.

Azi vi-i prezentăm pe Timofei, Ludmila, Elena, Vasile și alți oameni din satele raionului Anenii Noi. Majoritatea dintre ei sunt pensionari și își vând la piața din raion ce au prin gospodărie: miere, semințe, frunze de viță de vie pentru sarmale, borș acru.

„Noi nu avem Guvern, Parlamentul nu lucrează, dar președintele e tot în deplasări”

Piața agroalimentară din Anenii Noi. La intrare ne întâlnește o bătrânică îmbrăcată sărăcăcios, cu cizme uzate. La brâu e legată cu un șorț de bucătărie cu buzunare largi. E vânzătoarea de otrăvuri care își strigă prețurile în gura mare – „70 de lei, oooootravă pentru guzgani, 70 de lei…, capcaneeeeee, otravă pentru taracani”. Bucuroasă că ne apropiem de dânsa, femeia începe a-și scoate repede marfa din buzunare, însă înțelege că nu suntem nici pe departe cumpărători.

„Nu vorbesc despre politică. Nu vreau să-mi stric inima. M-am „hlimitit” (n.r. lehămetit) de politica asta a voastră” și continuă să facă reclamă mărfii – „oooootravăăăă pentru guzgani, capcaneee”.

Timofei, apicultor, Anenii Noi

Într-un colț al pieții fumează și râd zgomotos câțiva bărbați. În preajma lor sunt așezate mai multe tarabe vechi și ruginite și doar la trei dintre acestea se găsesc și vânzători. Timofei și-a întins pe masă câteva borcane cu miere și stă mai mereu cu ochii spre intrarea pieții, tot căutând ochi pe care să-i ademenească la taraba sa.

„Cea mai bună miere de albine naturală, curată, din prisaca mea”, ne îndeamnă pensionarul.

Și dacă despre miere poate vorbi cu mândrie, atunci când aducem vorba despre guvernare și despre așteptările omului de rând de la clasa politică, tonalitatea discuției cu Timofei se schimbă din dulce în amărui.

„Schimbări nu au fost și nici nu o să fie. Pentru că nu este cineva interesat să lucreze pentru popor. Cine și-a pus nădejdea în noul președinte – nu se vede să lucreze în folosul nostru”, spune supărat pensionarul.

Supărat se arată și de deplasările președintei. „Știți, piarul acesta că noul președinte a fost acolo și a fost și dincolo, asta nu-i pentru noi, e pentru cei la care ajunge. Noi nu avem Guvern, Parlamentul nu lucrează, dar președintele e tot în deplasări”, argumentează Timofei.

„O soluție – să-l numească pe Dodon prim-ministru”

571 de lei, atât constituie pensia lui Timofei și în situația lui sunt mulți pensionari. Tocmai de aceasta, Timofei nu-și pune speranța nici într-o promisiune, nici într-un eventual Guvern sau posibile schimbări generate de noi alegeri parlamentare.

„Toți cei care astăzi se sfădesc o să fie și în Parlamentul viitor. Păi, ce să te gândești, ce să mai calculezi, ce să mai aștepți? Nimic. Pentru ce alegeri? Alegeri înseamnă spălare de bani. Curat spălare de bani și mai mult nimic”, încheie Timofei. Rămâne să vândă miere, căci asta îi îndulcește măcar un pic existența, asigurându-i câțiva lei în plus la pensia derizorie.

Tatiana, Anenii Noi

Tatiana, vecina din celălalt rând, vinde ierburi, diferite semințe și condimente. Le cumpără de la Chișinău, cunoaște ea o bază unde se vând mai ieftin și le aduce la Anenii Noi.

Și dacă Timofei e supărat și pesimist, pe Tatiana mai degrabă o amuză evenimentele politice din ultima perioadă. În rusă, femeia ne relatează despre cele citite pe net.

„Am citit azi dimineață că Maia Sandu are doar o soluție – să-l numească pe Dodon prim-ministru. Citeam și așa mai râdeam”, povestește femeia. „Să numească și să aleagă pe cine vor, mi-e absolut indiferent, căci oricum toți fură”, spune Tatiana.

Resemnată, femeia mai adaugă – „Pe mine nu mă afectează nicicum. Eu trebuie să vin aici, să stau în frig și să-mi fac bani pentru medicamente, altceva nu mă interesează”.

Tatiana ne sugerează să mergem în „piața nouă”, acolo „lumea e mai citită, e mai vorbăreață”, susține aceasta. „Treceți de coridor și mergeți până vedeți lume”, ne mai sfătuiește femeia.

„Maia Sandu trebuie să guverneze mai departe”

În așa-zisul coridor, nu la tarabă, ci la o masă improvizată din cotileți, vinde Ludmila. Pe fața de masă roasă, din polietilenă, a înșirat tot ce poate vinde: murături, ierburi uscate din propria grădină și de pe deal, borș acru umplut de ea. De la Cobusca Veche vine zilnic la Anenii Noi, pentru „ a face de pâine și la pâine”. A lucrat 33 de ani infirmieră la spital, apoi funcția ei a fost redusă și a devenit șomeră. Are 56 de ani, încă nu primește pensie, unică salvare fiindu-i piața.

„Nu avem încotro, căci ne-au mărit anii la pensie. Trebuia să ies la 57 de ani, dar acum trebuie să aștept 60 de ani”, spune femeia.

Ludmila crede „că Maia Sandu trebuie să guverneze mai departe”.

„Noi nu credem că trebuie să se facă alegeri anticipate pentru că se fac multe cheltuieli. Mai bine ar băga acești bani în drumuri, în fabrici, numai nu în alegeri”, consideră Ludmila.

Cu sacoşe sau cu cărucioare pentru cumpărături, după caz, câțiva oamenii, în mare parte pensionari, îşi fac loc cu greu în amestecul pestriţ de maşini parcate în dezordine pe „coridor” şi mormanele înalte de zăpadă murdară. În timp, coridorul a împărțit piața în două piețe mai mici. Prima – fiind veche și pustiită, iar a doua – ceva mai populată.

Până a intra în piața nouă, întâlnim pensionarele care, în lipsa tarabelor și meselor din cotileț, stau în picioare din zori până după amiază, înfofolite în cele mai călduroase haine, în speranța că vor avea cumpărători. De fapt, toți ei, oamenii pieții suportă aceleași condiții vitrege, fiind nevoiți să-și vândă legumele, fructele și alte mărfuri pentru a face un ban.

„Amu e momentul să scăpăm de ei, amu’”

Elena, s. Ruseni

Elena Lupanciuc ne ia drept potențiali cumpărători și ne propune să cumpărăm „ultima diseatcă de ouă” (n.r. – 10 ouă). „Vi le dau cu 20 de lei dacă le luați amu”, spune pensionara.

Elena Lupanciuc are 72 de ani, vine zilnic de la Ruseni cu ouă, pătrunjel, mărar, ceapă verde, pastă de gogoșari și salată „pitiorca”. (n.r. – salată din cinci legume).

Are și frunze murate de viță de vie, pentru sarmale. Le dă la promoție: 11 frunze pentru doi lei cincizeci. Cu 10 lei umpli o oală de sarmale, dar vânzarea merge greu și 10 lei se câștigă și mai anevoios.

„11 frunze de vie – doi lei cincizeci”

„Le culegem, vara le punem la murat în sălămură (saramură, n.r.). Trebuie să lucrăm, cum să trăim dacă nici 1000 de lei nu am pensie?!”, ne întreabă pensionara.

Găsim și precupeți care sunt pentru alegeri anticipate. Elena este una dintre persoanele care ar dori să avem o nouă componență în legislativ, chiar dacă spune că nu o cunoaște pe Natalia Gavrilița.

„Eu nu am lucrat cu dânsa și nu pot să știu dacă-i bună sau e rea, dar mai bine să nu fie ea prim-ministră”, zice pensionara.

„Și situația e destul de grebănoasă (extrem de proastă, n.r.)”, accentuează pensionara, căci a auzit ea „un zvon, tot prin piață”.

„Eu mă tem ca ei (n.r., deputații) să nu o amăgească pe Maia Sandu și iar să câștige ei. Așa am înțeles, că dacă nu o aleg pe Gavrilița nici a doua oară, Parlamentul are dreptul să înainteze candidatura lor. Și candidatura ceea cine-i? Dodon din nou? Ne ducem înapoi în aceeași bolotă (mocirlă, n.r.) în care am fost?”, se întreabă femeia agitată.

„Fără alegeri anticipate suntem pierduți”

„Chiar dacă se alege prim-ministrul ista, ea e femeie deșteaptă, nu o să fure și ei știu asta, știu că ea nu va fura. Și o vor vota, o să-i dea voie să lucreze oleacă și pe urmă o s-o discrediteze și o să spună că nu a făcut treabă nică”, discuția e întreruptă de un vârstnic.

Alexei, s. Hârbovăț

„Noi dacă nu scăpăm de hoții ăștia, și cei mărunței o să fugă din țară, că nu au nicio nădejde să rămână aici. Amu’ e momentul să scăpăm de ei, amu”, mai adaugă Alexei Oprea din Hârbovăț.

„Fără alegeri anticipate suntem pierduți”, mai punctează Alexei.

De alegerile anticipate, Alexei își leagă și speranța de a vedea fețe noi în Legislativ.

„Poate cumva acei care or veni, mai buni, s-or uni cu Maia Sandu și or face ceva treabă, dar dacă nu și nu – numai poporul, numai poporul să hotărască. Să iasă în stradă, să protesteze. Nu văd nicio scăpare”, subliniază bărbatul.

Ludmila, o femeie rujată intens, ce poartă un șorț albastru deasupra hainei de iarnă, iese de după tejghea și strigă: „Eu aș socoti că trebuie votată. Mie îmi place de dânsa. Am văzut-o pe televizor și mi-a plăcut cum a vorbit!”.

A lucrat 40 de ani la „un magazin de stat” și „a ieșit la pensie cu 950 de lei”. Femeia se plânge că pensia nu-i ajunge pentru serviciile comunale, nu tocmai pentru medicamente.

La întrebarea – ce ar trebui să se întâmple în țară ca poporul să trăiască bine, Ludmila crede că e nevoie de o curățenie a clasei politice, ca vechii compromiși să se retragă din cadrul instituțiilor publice: „Cei care-s la pensie să stea acasă. Iaca Greceanîi, Diacov – toți să stea acasă, să lucreze cei tinerei, curăței”, accentuează Ludmila.

Vasile, s. Mereni

De zece ani, Vasile din Mereni crește și comercializează grâne și cereale. De zece ani, vine în piață, în fiecare dimineață, de la ora 06:00. Își așază frumos sacii cu cereale și așteaptă cumpărătorii, chiar dacă aceștia nu se înghesuie prea mult.

— Cum merge vânzarea?

— Cred că se vede. Nu e nimeni în piață. Lumea nu are bani.

— Când va avea lumea bani?

— Când s-a termina cumătrismul și nemurismul. Ei să nu caute banii la agenții economici mici. Ei știu destul de bine unde-s banii.

„Este nevoie de popor isteț”

Îl întrebăm totuși, unde anume. „În mahalalele din Chișinău. Ați văzut în ce case trăiesc? Trăiesc vai de capul lor, sărmanii. Zilnic se gândesc de unde să ia o pâine”, ironizează bărbatul.

Pentru un trai mai bun este nevoie de popor isteț, mai crede Vasile.

„În primul rând, poporul trebuie să înceapă să-și recalculeze acțiunile. Să se gândească pe cine a ales timp de 30 de ani și de ce trăiește așa cum trăiește”, spune bărbatul.

Oameni onești și simpli vrea să vadă în structurile de stat. „Să nu aibă ce căuta acolo cei care au imobile și mașini pe care le-au primit cadou de la soacre, de la rude, de la mamele ce au lucrat numai în colhoz”, râde bărbatul.

„Și numai înainte de alegeri își aduc aminte și ies la televizor: noi o să vă facem, noi o să vă facem. Mai bine nu ne mai făceau, poate trăiam mai bine”, crede Vasile.

Agricultorul consideră că dacă Natalia Gavrilița va primi vot de încredere din partea deputaților, va avea aceeași soartă ca și cabinetul Sandu. „Chiar dacă o votează pe Gavrilița, o vor lăsa vreo câteva luni ca să vină banii de peste hotare, apoi o vor da jos ca pe Maia Sandu. Și vor veni persoanele lor să-și mai ia de construit niște case, niște etaje prin Chișinău”, susține Vasile.

Olea, s. Mereni

Tot din Mereni este și Olea. Pensionara de 77 de ani vine ocazional la piața din Anenii Noi. Fusese la medic și dacă tot achită drumul până în oraș, să facă un ban de drum înapoi.

Are două sticle cu borș acru și zece ouă.

„Borșul îl dau cu cinci lei, ca la stat. Dar ce borș am eu, și ce borș cumpărați ‘neavostră de la stat. Vedeți ce culoare, dar ce gust are”, vrea pensionara să ne convingă. Ouăle costă 25 de lei, „căci sunt de ieri-azi, proaspete”.

Tot fețe noi și oameni tineri vrea să vadă și mătușa Olea. „Eu vreau să fie schimbați toți, pe toți să-i dea afară. Trebuie să aducă tineri în loc, să nu fugă gheții (bieții, n.r.) peste hotare și aici rămân numai bătrâni care nu-s niș (nici, n.r.) de-o lume. Așa că e slut, slut de tot”, punctează femeia.

Joi, 11 februarie, președinta Maia Sandu a înaintat-o, repetat, pe Natalia Gavrilița la funcția de prim-ministră. După anunțul președintei Sandu, socialiștii au susținut că este încalcată grav Constituția și hotărârile recente ale Curții Constituționale. Totodată, socialiștii au depus o sesizare la CC în acest sens.

La 16 februarie curent, Curtea Constituțională a pronunțat Decizia nr. 20 prin care a respins cererea de suspendare a acțiunii Decretului președintei R. Moldova, Maia Sandu, din 11 februarie, privind desemnarea repetată a Nataliei Gavrilița la funcția de premier. Curtea Constituțională a anunțat că, pe 23 februarie 2021, cu începere de la ora 10:00, va avea loc ședința Curții Constituționale de examinare în fond a sesizării nr. 30a/2021 depuse la Curte de Vasile Bolea, Grigore Novac și Alexandr Suhodolscki, deputați în Parlamentul Republicii Moldova.