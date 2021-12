La Stăuceni ca în Uniunea Europeană: Formula succesului în campania de vaccinare din localitatea unde 70% dintre locuitori au fost imunizați împotriva COVID-19

În timp ce în toată țara campania de imunizare se desfășoară anevoios, în comuna Stăuceni, suburbie a Chișinăului, s-au vaccinat, conform celor mai recente date furnizate de către Ministerul Sănătății, circa 70% dintre locuitori, cifră care poate fi comparată cu rata de vaccinare din multe orașe mari din Uniunea Europeană.



ZdG a mers la Stăuceni, unde a discutat cu factorii de decizie, dar și cu oamenii simpli din localitate, pentru a înțelege care este formula succesului în campania de vaccinare.



Procesul de imunizare împotriva COVID-19 în R. Moldova a început în data de 2 martie 2021, iar până în prezent țara noastră este codașă în Europa la rata de vaccinare. Rata pe țară abia depășește 30%, în timp ce la Stăuceni 70% dintre locuitori au fost deja imunizați.

„Majoritatea oamenilor au înțeles că trebuie să ne vaccinăm, fiindcă dacă nu facem vaccinul, suntem în pericol”



„Uitați-vă ce se face în jurul globului pământesc. M-am consultat cu soția, cu fiica și feciorul și am hotărât să mă vaccinez. Două doze, așteptăm acum poate mă va chema și la a treia, booster”, ne spune ferm, Nicolae, un prim locuitor al Stăuceniului pe care-l întâlnim în stradă. Bărbatul este sigur că vaccinarea este necesară, pentru că pandemia a afectat întreaga lume. El confirmă însă că decizia de a se vaccina a fost influențată de cei din jur: „Toți câte oleacă m-au convins: televiziunea, radioul, medicul de familie și rudele. Și cred că datorită primarului suntem cei mai vaccinați din țară”, explică acesta.

O altă interlocutoare spune că grija pentru sănătatea personală, dar și a celor din jur a motivat-o să se imunizeze împotriva COVID-19: „În primul rând, pentru a ne păstra singuri sănătatea noastră și a oamenilor din jur. La Stăuceni suntem cei mai imunizați, pentru că majoritatea oamenilor au înțeles că trebuie să ne vaccinăm, fiindcă dacă nu facem vaccinul, suntem în pericol”, afirmă Elena.



Alți locuitori din localitate recunosc că, deși nu sunt în totalitate de acord cu vaccinarea, s-au imunizat pentru a fi liberi să călătorească în alte țări. „Asta e nevoie ca un tichet de călătorie, că altfel nu poți ieși nicăieri. Și eu cred că în Stăuceni sunt atâția vaccinați, fiindcă aici trăiește lume foarte conștientă și ca mine sunt foarte mulți, care au nevoie de tichet de călătorie”, mărturisește Vitalie. „Ne-am dorit să vizităm copiii peste hotare, de aceea ne-am vaccinat, altfel nu o făceam”, a admis o altă locuitoare a comunei Stăuceni.

Libertatea de a călători fără restricții – un alt motiv pentru care oamenii se vaccinează

„Aici, oamenii obișnuiesc să se informeze doar din surse credibile, veridice și mai mult ignoră tot felul de manipulări sau știri false”



L-am întrebat și pe Alexandru Vornicu, primarul comunei Stăuceni, care este secretul succesului ratei semnificative de vaccinare din localitatea pe care o administrează. „În primul rând, primăria a comunicat tranșant și vehement, argumentat, necesitatea – prin toate sursele de informare posibile. Împreună cu colegii noștri din cadrul Centrului de Sănătate au telefonat permanent toți oamenii care sunt la evidență și i-au încurajat să se vaccineze”, afirmă Vornicu.



Cât despre dificultățile cu care s-a confruntat în campania de informare, primarul confirmă că oamenii nu au fost receptivi de la început: „Dificultăți au existat, fiindcă, în mod evident, există și o anumită categorie de persoane care nu prea sunt de acord cu necesitatea vaccinării. Există oameni care consideră, dimpotrivă, că vaccinarea este ceva grav și inadmisibil”, explică primarul de Stăuceni.

Alexandru Vornicu, primarul comunei Stăuceni

„Eu cred că inclusiv amplasarea geografică a Stăuceniului ar fi un factor care a generat această rată de vaccinare, fiindcă suntem o suburbie a municipiului Chișinău. Calitatea oamenilor este un fenomen important. Aici oamenii obișnuiesc să se informeze doar din surse credibile, veridice și mai mult ignoră tot felul de manipulări sau știri false”, explică Vornicu o altă posibilă cauză a succesului ratei înalte de imunizare din localitate.

„Medicii au mers și la diferite seminare și instruiri ca să avem cele mai multe argumentări în folosul și beneficiul vaccinării”



Ludmila Pavlov, șefa IMSP Centrul de Sănătate Stăuceni relevă particularitățile campaniei de imunizare din Stăuceni: „Campania de vaccinare în localitate, din start, sigur, a fost un pic anevoioasă. Și aici am avut foarte mult de lucru în a convinge și a veni cu cele mai convingătoare argumente. Treptat s-a sensibilizat și populația noastră. Și, pe de altă parte, avem o populație foarte bună, foarte informată, de calitate, am avut și adresare activă”, explică specialista.



Pavlov menționează că împreună cu echipa de la Centrul de Sănătate Stăuceni a luptat cu dezinformarea și reticența oamenilor față de vaccinare: „Am reușit să convingem oamenii prin discuții, cu unele persoane chiar și de mai multe ori (am discutat, n.r.). Medicii au mers și la diferite seminare și instruiri ca să avem cele mai multe argumentări în folosul și beneficiul vaccinării. Sunt persoane care încă mai rămân rigide la ceea ce se întâmplă, dar oricum, o mare parte se adresează și de sine stătător”, susține șefa Centrului de Sănătate Stăuceni.

Ludmila Pavlov, șefa IMSP Centrul de Sănătate Stăuceni

Expertă: „Noi am fost un fel de teren experimental pentru un război informațional și subiectul vaccinării a fost inclusiv printre instrumentele acestui război”



„Eu cred că unul din factorii cei mai importanți care au contat în campaniile de vaccinare a fost încrederea. În autoritățile locale în primul rând și în medici. Și, probabil că în Stăuceni este construit un fundament mai solid pentru încredere. Oamenii au avut încredere, s-au îndemnat unul pe altul, sunt mai prietenoși în comunitate și asta, de fapt, este un exemplu pozitiv”, afirmă Ala Tocarciuc, expertă internațională în sănătate publică, cu referire la înregistrarea ratei sporite de vaccinare în Stăuceni.

Specialista evidențiază ideea că reticența oamenilor în administrarea vaccinului se datorează, în mare parte, dezinformării în masă: „Este opinia mea, că noi am fost un fel de teren experimental pentru un război informațional, iar subiectul vaccinării a fost inclusiv printre instrumentele acestui război și foarte mulți oameni au căzut victime acestor dezinformări. Și din această cauză nu se vaccinează și există reticență”, conchide Tocarciuc.

Ala Tocarciuc, expertă internațională în sănătate publică

Experta în sănătate publică pune accent pe importanța vaccinării în contextul apariției noilor tulpini de COVID-19: „În primul rând, ar trebui să comunicăm deschis și să spunem că noi încă nici pe departe nu am ieșit din pandemie. Noi avem tulpini noi care vin și se răspândesc foarte și foarte rapid. Deci, vaccinarea este una din metodele sau unul din instrumentele, una din armele care ne vor ajuta să ne protejăm”, argumentează Ala Tocarciuc.

Cele mai recente date prezentate de către Ministerul Sănătății arată că 30% din populația țării a fost imunizată împotriva COVID-19. La Stăuceni, rata de vaccinare este de circa 70%, fiind cea mai înaltă înregistrată în țară. În municipiul Chișinău au fost imunizați cu schema completă 42% din populație.



Conform recensământului din 2014, în Stăuceni locuiau circa 9 mii de persoane. Localitatea se află la 7 km de Chișinău. Din componenţa comunei fac parte localitățile Goianul Nou și Stăuceni.



Din 29 noiembrie curent, cetățenii R. Moldova, care s-au imunizat anterior cu ambele doze, au posibilitatea să își administreze doza suplimentară, cunoscută ca doza booster de vaccin împotriva COVID-19.