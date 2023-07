„Am vrut foarte tare să reușesc în acest domeniu, am depus efort și a funcționat”. Rețeta succesului unei tinere admise la una dintre cele mai prestigioase universități din SUA

La începutul clasei a XII-a, a aplicat la mai multe universităţi din Statele Unite ale Americii, dar nu a fost admisă la niciuna. Și-a luat răgaz un an de zile pentru a se dedica pasiunii sale și activismului legat de domeniul promovării egalității de gen și luptei împotriva fenomenului de violență sexuală, ca să adune material pentru dosarul său de admitere.

La începutul acestui an și-a încercat norocul pentru a doua oară la peste 20 de universități, iar răspunsurile nu au întârziat să apară. A fost admisă la mai multe dintre acestea, cu bursă integrală, și a ales să-și continue studiile la Universitatea Vanderbilt, în cadrul căreia un an de școlarizare costă 87 de mii de dolari, suma pentru patru ani de studii fiind acoperită în întregime de către universitate.

Milena Rusu are 19 ani. A studiat la Liceul Teoretic „Orizont” din Chișinău, iar din luna septembrie va studia la una dintre cele mai prestigioase universități din SUA.

Tulburată de stereotipurile și discriminarea în bază de gen din societate, în 2020, pe când era elevă în clasa a XI-a, Milena Rusu a fondat platforma Feminismd, pentru ca fetele și femeile din R. Moldova „să înțeleagă rolul individual pe care îl au”.

Prin diverse proiecte și conexiuni, în timp, peste 1200 de persoane au beneficiat de trainingurile organizate de către Milena și colegii săi.

Granturi de 34 de mii de dolari pentru a promova drepturile femeii

În paralel cu activitatea de voluntariat, Milena pregătea dosarul pentru aplicarea la studii în SUA. Prima dată când Milena a trimis dosarul către universități de peste Ocean fiind elevă în clasa a XII-a.

„Am aplicat și nu am fost admisă nicăieri, absolut nicăieri. Am fost inclusă în lista de așteptare, dar așteptarea nu s-a transformat în „acceptat”, așa că am decis să iau un an de pauză ca să mă pregătesc pentru că știam că-mi doresc să studiez în SUA”, își amintește adolescenta.