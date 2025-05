Povestea lui „Messi de Moldova”, un copil de opt ani ajuns la Manchester City, spusă de tatăl jucătorului

Când un copil e prezentat de un club cu renume mondial și pe rețelele de socializare vedem doar: „Uitați-vă la „Messi de Moldova!”, e clar că nu e vorba de o întâmplare. Are doar 8 ani, dar joacă fotbal cu mintea unui matur și sufletul unui copil, care visează în culorile cerului – albastru și alb, exact ca cele ale lui Manchester City. Cum a ajuns Cristi Oprea în Anglia și, mai ales, cum a ajuns să semneze cu Manchester City? Iată povestea spusă pentru FMF.md, site-ul Federației Moldovenești de Fotbal (FMF) de tatăl său, Nicolae Oprea, care a fost alături de el în fiecare pas al acestui drum.

Familia Oprea s-a mutat în Anglia atunci când Cristi avea doar 2 ani. Părinții săi sunt originari din Republica Moldova, cu tatăl, Nicolae, care e din Gălești, Strășeni, iar Nadea, mama lui Cristi – din Șerpeni, Anenii Noi. Totuși, dragostea pentru fotbal a fost transmisă mai întâi prin fratele său mai mare, Victor.

De fapt, Cristi are fotbalul în sânge. Mama lui a jucat până pe la 15 ani și mereu l-a încurajat să nu renunțe niciodată la visul său.

Și bunelul din partea mamei, Timofei Badașco, a fost un jucător iscusit pe terenul din Șerpeni. Și astăzi, mulți spun că, Cristi i-a moștenit abilitățile.

„Totul a început cu un simplu vis, un vis care i s-a conturat pe la vârsta de 2 ani. Își dorea să fie fotbalist, chiar dacă era încă prea mic pentru a înțelege pe deplin ce presupune acest drum. La 3 ani, l-am dus pentru prima dată la un antrenament organizat, iar de atunci a fost clar că va fi o călătorie lungă și frumoasă. Dar nu am știut niciodată că va ajunge atât de departe, atât de repede…”, povestește tatăl lui Cristi.

După un timp, s-au mutat și mai aproape de Manchester și Cristi a ajuns la Moston Tigers, unde talentul său a început să fie remarcat. „La fiecare meci, Cristi era o revelație.”

Pentru noi, a fost un vis devenit realitate. Erau și cei de la Manchester United interesați de Cristi. Și ne tot apelau să ne antrenăm la ei, dar noi tot „fugeam” cumva. Credeam că nu e posibil să joci pentru două echipe rivale în același timp. Dar am înțeles că nu trebuie să ne facem griji. Până să semnezi un contract, ai voie să te antrenezi cu orice echipă”, povestește Nicolae.

Așa că, Cristi juca simultan la Manchester City, Manchester United și Moston Tigers. Zi de zi, antrenamente, iar în weekenduri câte trei meciuri, câte două sâmbăta și unul duminica.

„Messi de Moldova” este apelativul cu care antrenorii îl numesc adesea, iar clipul din prezentarea lui Cristi a devenit un fenomen pe rețelele de socializare. Și noi am rămas uimiți când am auzit și el pășea atât de mândru pe terenul celor de City…

Adică, nu e un secret pentru nimeni că Messi e jucătorul său preferat, dar chiar așa să fie anunțat pe Etihad? A fost o surpriză plăcută.

Ar fi bine să precizăm că un contract cu City la 8 ani nu presupune și un salariu de 200 mln de euro, precum îl are Haaland. Așa am mai citit pe rețele de socializare prin comentarii. Toți cred că dacă ai un contract cu City, ești deja milionar. Nu! Cristi nu primește salariu, însă are parte de tot ce este nevoie pentru a juca fotbal – echipamente, cantonamente, transport. Totul este asigurat de Manchester City”, explică tatăl lui Cristi.