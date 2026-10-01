„BADANTA”, comedia marca „Zebra Show” în care Valea și Valera ajung în Italia și confundă iubirea, banii, libertatea și adevărul. Detalii de la actorii Dumitru Roman și Pavel Sârbu

„BADANTA”, noua comedie regizată de Ion Borș, îi aduce pentru prima dată împreună pe marile ecrane pe Dumitru Roman și Pavel Sârbu, cunoscuți publicului drept Valea și Valera din Comedy Zebra Show. Filmul pornește de la o realitate bine cunoscută în R. Moldova de la 1990 încoace și e despre femeile care plecau și pleacă în Italia pentru a munci în calitate de îngrijitoare. Realizatorii filmului au reușit să transforme această temă într-o poveste despre familie, bani, dragoste și situații picante, care scapă de sub control.

Cuvântul „badantă” provine din limba italiană, de la substantivul badante (derivat din verbul badare, care înseamnă „a avea grijă”, „a purta de grijă” sau „a acorda atenție”).

În ajunul premierei, care are loc astăzi, 1 octombrie la Palatul Național, ZdG a reușit să discute cu Pavel Sârbu (Valea) și Dumitru Roman (Valera) despre subiectele abordate în film și despre provocările cu care s-au ciocnit pe platourile de filmare din trei țări: Italia, România și R. Moldova.

Valentina reușește să fondeze o asociație menită să apere drepturile badantelor

Pavel Sârbu povestește cum personajul său, Valentina, a pornit inițial cu numele Valea, cunoscut publicului din spectacolele Zebra Show, și a evoluat treptat spre o femeie ageră, care are propria poveste. În film, Valentina ajunge să lucreze în calitate de badantă în Italia, unde se confruntă cu restricții din partea unui angajator foarte exigent. În ciuda izolării, ea reușește să-și creeze propriul drum și chiar să fondeze o asociație menită să apere drepturile badantelor.

Valea pleacă la muncă în Italia, având un plan serios, similar planurilor celor mai multe femei din R. Moldova care au decis să plece – să strângă bani pentru un apartament. Acasă rămâne Valera și, potrivit realizatorilor filmului, aceasta a fost marea eroare. De ce eroare? Pentru că banii trimiși de Valea dispar misterios, după care urmează un adevărat dezastru. Ca să repare situația, înainte ca nevasta să afle că „banii au ars”, Valera pornește spre Italia într-o aventură care scapă de sub control.

BADANTA este o comedie despre familie, dragoste, bani, despre minciunile „nevinovate” care devin catastrofe internaționale. E și despre speranța eternă a moldoveanului că, undeva, cumva, trebuie să existe o scurtătură spre „lovitura vieții”. Mult râs, puțină responsabilitate. Asta e BADANTA!

Pentru Pavel Sârbu, rolul din acest film a fost o provocare aparte. Actorul povestește că, în timpul filmărilor din Italia, oamenii îl confundau uneori cu adevărat cu o femeie. „Vorbeau cu mine de parcă ar vorbi cu o doamnă”, spune el, amintind că unii dintre cei care asistau la filmări nu realizau că în spatele personajului se află un bărbat.

„Rolul de badantă a fost unul responsabil, pentru că eroina a trebuit să facă mult efort ca să-i poarte de grijă «patronului». În film, Valentina a avut mai multe restricții legate de comunicarea cu alte badante. Stăpânul era foarte exigent și nu-i permitea să contacteze cu alte persoane. Reușea totuși să facă mici plimbări pe faleza de la Lago di Garda. Spectatorii vor vedea detalii în film. Până la urmă, Valentina reușește să fondeze o asociație menită să lupte pentru drepturile badantelor”, povestește actorul Pavel Sârbu.

Filmul, ca și migrația, pornește de la dorința „vrem o viață mai bună”

Dumitru Roman vorbește despre experiența filmărilor din cele trei țări. În Italia, echipa s-a întâlnit cu mulți migranți din R. Moldova, inclusiv cu persoane care lucrează sau au lucrat în domeniul îngrijirii vârstnicilor sau bolnavilor. Actorul spune că echipa a făcut și o documentare prealabilă, iar accentul principal nu a fost transformarea poveștilor reale în subiecte de glumă, ci, mai degrabă, ironizarea pe seama peripețiilor cu care se confruntă personajele.

„Nu se fac glume pe seama oamenilor”, subliniază Dumitru Roman. Potrivit lui, filmul nu este, în primul rând, despre badante, ci despre peripețiile personajelor. Situațiile hazlii sunt cele care provoacă râsul, nu destinele oamenilor.

Actorul spune că povestea pornește de la dorința pe care o recunoaște aproape fiecare familie – „vrem o viață mai bună”. „De altfel, și eu, și Pavel, am avut persoane apropiate care au migrat din R. Moldova în Italia, unde au muncit ani la rând”, spune Dumitru Roman, precizând că, în acest context, plecarea peste hotare devine punctul de pornire al unei aventuri în care dorința de a face bani și încercarea de a ascunde anumite greșeli generează numeroase situații comice.

În prealabil, realizatorii au discutat dacă filmul ar trebui să fie o comedie, o dramă sau o tragicomedie. În cele din urmă, au ales comedia, considerând că acesta este genul pe care îl pot face cel mai bine și că, într-o perioadă marcată de numeroase subiecte dificile, oamenii au nevoie și de „o mică recreere psihologică”.

Cum au reacționat, ce au simțit actorii după vizionarea filmului în avanpremieră? „Am râs văzând toate scenele. Sper să prindă bine și publicului”, spun aceștia.

Filmul oferă spectatorilor o pauză de la realitățile apăsătoare ale prezentului

I-am întrebat pe actori cum e să realizezi un film de comedie în condițiile de azi, când avem un război aproape de frontieră, când zilnic drone străine survolează spațiul aerian al R. Moldova.

„Ne-am asumat eventualele critici legate de acest subiect. Ne dăm bine seama că în situații complicate poate nu ar fi cazul să facem haz din asta. Dar, să fie clar, noi ne-am propus să oferim publicului câteva clipe de respiro, care le-ar putea aduce puțin optimism”, spun actorii, accentuând că realizatorii filmului și-au propus să creeze pentru public o pauză de la realitățile apăsătoare ale prezentului. „Pentru actori, umorul nu anulează problemele sociale din spatele poveștii, ci creează un spațiu în care acestea pot fi privite prin intermediul unor personaje și situații comice”, afirmă aceștia.

„BADANTA” a fost filmat în R. Moldova, România și Italia, avându-i în rolurile principale pe Dumitru Roman și Pavel Sârbu, alături de care s-au filmat și Petru Gaibu, Vita Stanislav, Gigi Tabarcea, Veaceslav Cebotari, Eugen Butnaru, Rodica Mereuță, Alla Donțu, Ghena Moroșanu, Sergiu Bîtca, Arcadie Răcilă și Diana Vieru.

După mai bine de zece ani în care Valea și Valera au existat în spațiul public, cei doi ajung acum împreună pe marile ecrane, într-o poveste în care, după multe urcușuri și coborâșuri, dragostea și dorința de a avea o viață mai bună încearcă să răzbată printre minciuni, bani și situații absurde.

După premieră, filmul va fi proiectat în cinematografele din Chișinău și în localitățile din R. Moldova, dar și peste hotare, acolo unde diaspora R. Moldova este mai reprezentativă.