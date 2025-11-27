USMF „Nicolae Testemițanu” inaugurează două săli de medicină virtuală, grație unei finanțări din partea Guvernului României

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova vă invită la evenimentul de inaugurare a două săli de medicină virtuală, grație unei donații de echipament IT pentru Catedra de patologie, în valoare de peste 2 milioane de lei. Donația este oferită în cadrul proiectului „Digitalizarea educației”, ediția II-a, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României.

Acțiunea va avea loc vineri, 28 noiembrie 2025, începând cu ora 10:00, în incinta Blocului didactic nr. 1 „Leonid Cobâleanschi” (str. Nicolae Testemițanu, 27), la parter.

La eveniment vor participa Ana Maria Dumitroiu-Sofâlcă, șef serviciu la DRRM, prim-prorectorul Olga Cernețchi, prorector pentru activitate didactică și management academic, membri ai administrației Universității, șefi de catedre preclinice, studenți și medici rezidenți.

Echipamentul IT reprezintă o tehnologie inovatoare și indispensabilă în educația și cercetarea medicală modernă (cască/ochelari de realitate virtuală, cameră video panoramică 360 pentru captură imersivă, baterie externă pentru cască/ochelari, stație de încărcare USB – 10 porturi, Notebook cu Windows 11 Pro și Microsoft Office 2021, table interactive + suport mobil. Valoarea bunurilor materiale donate constituie 577 668,51 RON, echivalentul a peste 2 248 459 MDL.

Ochelarii de realitate virtuală oferă un mediu imersiv ce combină elemente virtuale și reale, facilitând simulări 3D complexe și interacțiuni practice fără riscuri. În educația medicală, utilizarea ochelarilor VE/MR permite studenților să exploreze structuri anatomice detaliate, să practice proceduri chirurgicale și să studieze procese fiziologice într-un mod interactiv și intuitiv. Această tehnologie avansată îmbunătățește semnificativ instruirea teoretică și dezvoltarea abilităților practice, permițând repetarea exercițiilor într-un cadru sigur și controlat.

În cercetare, ochelarii VR/MR facilitează vizualizarea datelor complexe și colaborarea în timp real între specialiști, indiferent de locație, contribuind la accelerarea progresului științific și inovativ.

Prin urmare, integrarea ochelarilor de realitate virtuală cu realitate mixtă în echipamentul educațional și de cercetare contribuie la creșterea calității procesului formativ și la avansarea medicinei în era digitală.