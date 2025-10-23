Șase documentare moldovenești vor concura pentru premiul Green Vine la Moldox Festival 2025

Cu ocazia ediției aniversare care marchează 10 ani de film documentar și schimbare socială în Moldova, echipa Moldox Festival anunță rezultatele selecției participanților în competiția națională pentru documentare moldovenești de mediu și lung metraj, Green Vine.



Concursul a fost lansat pe 4 august 2025, ca o secțiune în cadrul festivalului, dedicată recunoașterii și sprijinirii celor mai puternice voci din cinematografia documentară moldovenească. Șase coproducții moldovenești de mediu și lung metraj au fost selectate pentru a fi proiectate în premieră națională în cadrul ediției Moldox Festival 2025, în perioada 26-30 noiembrie, la Cineplex Loteanu.



Documentarele selectate vor concura pentru Premiul Green Vine în valoare de 1.000 de euro, oferit de unul dintre partenerii strategici ai festivalului. Simbolizând energie, creștere și vitalitate, esența premiului Green Vine este de a încuraja noile direcții și dezvoltarea noilor proiecte în cinematografia moldovenească.

Documentarele selectate în cadrul competiției, în ordine alfabetică:

Consider a Tomato/Ține cont de-o pătlăgică

Regizoare: Marina Sulima

Regatul Țărilor de Jos, 2025, 74 minute

Electing Ms Santa

Regizoare: Raisa Răzmeriță

Republica Moldova/România, 2025, 96 minute

Green Light/Undă verde

Regizor: Pavel Cuzuioc

Austria/România, 2025, 101 minute

Last Letters from my Grandma/Ultimele scrisori ale bunicii

Regizoare: Olga Lucovnicova

Regatul Țărilor de Jos/Republica Moldova/Belgia/România, 2025, 94 minute

Sailing with Babushkas/Băbuțe pe bărcuțe

Regizor: Călin Laur

Republica Moldova/SUA, 2025, 80 minute

Ultimate Weapon/Arma Supremă

Regizor: Dragoș Turea

Republica Moldova/România, 2024, 76 minute

Juriul competiției naționale de documentare moldovenești, ce va decide care dintre filme va obține premiul Green Vine, este format din trei experți internaționali:

Mara Prohaska Marković – expertă în istoria artei și curatoră. De-a lungul anilor, a ocupat diverse funcții în cadrul Beldocs IDFF: de la manageră de relații publice, producătoare principală și directoare executivă. Din 2020, este directoarea festivalului din Serbia.

Nadja Tennstedt – directoare a DOK Industry în cadrul DOK Leipzig. A studiat producția de film la New York și a ocupat funcții în domeniul marketingului, vânzărilor și achizițiilor la distribuitorii americani Zeitgeist Films și Milestone Films. După revenirea în Europa, în 2011, a colaborat cu festivaluri și piețe internaționale de film, precum Locarno Film Festival și Berlinale.

Victor Morozov – critic de film și selecționer al festivalului One World Romania. Colaborează cu publicațiile Scena9 și Films in Frame. Între 2017 și 2025 a fost cronicarul de film la Dilema veche. În prezent își face studiile doctorale la Trinity College Dublin. A publicat cronici și eseuri în Cahiers du cinéma, Libération, MUBI Notebook sau Variety.

Cele șase documentare selectate în cadrul competiției naționale vor fi proiectate pe parcursul Festivalului, în perioada 26-30 noiembrie, la Cineplex Loteanu. Agenda Festivalului va fi făcută publică în curând. Detalii pe moldoxfestival.com



Ne vedem la cinema!



Moldox Festival este un festival internațional de film documentar și schimbare socială, fondat în 2015, care aduce anual, pentru o săptămână în Moldova, experți internaționali în cinematografie. În cadrul festivalului se organizează și expoziții, concerte, precum și paneluri de discuții publice care invită la dialog activiști civici, apărători ai drepturilor omului, influenceri, artiști și subiecți de decizie. După 8 ediții de succes la Cahul, evenimentul s-a mutat la Chișinău. Scopul principal al Moldox Festival este de a contribui la o societate mai bună prin intermediul filmului documentar care invită publicul să reflecteze asupra problemelor actuale, dar și să identifice soluții. Ediția din 2024 a cuprins 25 de documentare din toată lumea.